Comunicado de prensa de Business Wire: NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORPORATION

WSJ Intelligence realizó una nueva encuesta internacional a los directores y presidentes ejecutivos para el proveedor de tecnología y soluciones comerciales globales NTT. WSJ Intelligence realizó la encuesta cuantitativa en línea de 350 directores y presidentes ejecutivos de grandes corporaciones de todo el mundo para comprender sus opiniones sobre la manera en que las empresas deben contribuir o no a los objetivos de la sociedad.

A los directores y presidentes ejecutivos encuestados se les preguntó acerca del papel desempeñado por su organización en la sociedad, sus estrategias de impacto social, las partes interesadas involucradas y la forma en que esas estrategias se desarrollaron en la era pospandemia. El estudio viene después dos encuestas similares para NTT que se informan como informes oficiales: Reconstrucción con propósitoen 2020 e Innovación para un futuro sostenibleen 2021. Comparar los resultados de los dos informes anteriores permite la evaluación del progreso y de las tendencias emergentes.

La investigación reveló una comprensión profunda de que la innovación y la inversión en tecnología son esenciales para mejorar la prosperidad de todas las personas y culturas. En un mundo volátil en el que el cambio es la única constante, duplicar las soluciones tecnológicas y adoptar una mentalidad de colaboración, más que divisionista, es esencial.

Hallazgos clave:

-- Casi dos tercios (65 %) de los directores y presidentes ejecutivos confirmaron que lograr neutralidad en las emisiones de carbono es parte de su misión de sostenibilidad y una proporción similar respondió que las personas y la naturaleza deberían estar en armonía para conservar el planeta.

-- 83 % de los líderes expresaron que sus objetivos de sostenibilidad están enteramente alineados y forman parte del propósito social de la organización.

-- Todos, excepto un 19 % de los directores y presidentes ejecutivos entrevistados, se sienten preparados para las tecnologías emergentes.

-- El uso más común de las tecnologías emergentes es mejorar la experiencia del cliente (64 %), pero otro tanto -59 %- las ve como herramientas para ayudar a crear comunidades y economías más inteligentes.

-- En general, el 59 % de los encuestados tienen objetivos y programas formales en cuanto a diversidad, igualdad e inclusión y el 72 % de estos líderes adoptaron estas políticas.

Finalmente, la encuesta descubrió que las grandes corporaciones han seguido su progreso hacia la definición de las declaraciones de propósito social, y el desarrollo y la implementación de estrategias asociadas. Una gran mayoría de los directores y presidentes ejecutivos dijo que los eventos de los últimos tres años han aumentado la importancia del propósito social, dándole protagonismo a las empresas que perciben y actúan con propósito como el mejor camino hacia las ganancias sostenibles que apoyan a las personas y al planeta para un futuro mejor.

Acerca de esta investigación

En agosto y septiembre de 2022, con el patrocinio de NTT, WSJ Intelligence realizó una encuesta cuantitativa en línea de 350 directores y presidentes ejecutivos de grandes corporaciones en 16 países del mundo. Las empresas que representan están posicionadas en los siete sectores más importantes. Para leer la investigación más reciente, descargue el informe oficial aquí.

Acerca de WSJ Intelligence

WSJ Intelligence (WSJI) realiza investigaciones a medida y complementarias para marcas y marcas de clientes de The Wall Street Journal | Barron' s Group. A través de un riguroso análisis, WSJ Intelligence ofrece ideas relevantes, oportunas y confiables. La organización de noticias de The Wall Street Journal no participó en la creación de este contenido.

Acerca de NTT

En NTT creemos en la contribución a la sociedad a través de nuestras innovaciones y operaciones comerciales. Ayudamos a las personas, los clientes y las comunidades a avanzar con confianza hacia el futuro digital y a dar forma a un mundo mejor. Prestamos servicios de consultoría comercial digital, tecnología y servicios gestionados para seguridad cibernética, aplicaciones, lugar de trabajo, nube, centro de datos y redes. Como uno de los cinco principales proveedores de soluciones tecnológicas y comerciales del mundo, nuestro equipo diverso de más de 300 000 personas presta servicios a más del 80 % de las empresas de Global Fortune 100 y a miles de otras empresas en en 190 países y regiones.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20221214005367/es/

Contacto

Información de contacto: The Wall Street Journal | Barron's Group Jackie Hunter +44 (0)7827 283826 jackie.hunter@wsjbarrons.com

© 2022 Business Wire, Inc. Advertencia: Este comunicado de prensa no es un documento producido por AFP. AFP no será responsable de su contenido. Para cualquier pregunta relacionada, por favor póngase en contacto con las personas/entidades mencionadas en el comunicado de prensa.