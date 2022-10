Comunicado de prensa de Business Wire: Nobel Peace Center

El Premio Nobel de la Paz 2022 otorgado a Ales Bialiatski, activista de los derechos humanos de Bielorrusia, la organización rusa Memorial por los derechos humanos y el Centro por las Libertades Civiles de Ucrania ponen el foco en las personas y las organizaciones que trabajan por los derechos humanos.

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20221025005632/es/

Natalia Sobrino-Saab, winner of Last year´s Ignitor Essay Challenge by Nobel Peace Center in Oslo Photo: Stine Forland

Ahora, el Centro Nobel de la Paz, a través de la Ignitor Community, convoca a estudiantes de todo a participar en el desafío del Premio Nobel de la Paz del año 2022. Esta competencia de ensayos se realiza anualmente y tiene como meta incluir a estudiantes de distintas partes del mundo en torno al tema del Premio Nobel de la Paz, así como invitarlos a contextualizar los desafíos del Premio Nobel de la Paz más reciente en sus comunidades. Los ganadores serán invitados a Oslo en diciembre para participar de la ceremonia de entrega de los Premio Nobel.

Petter Sorum, gerente de proyecto de la Ignitor Initiative, señaló: "Extendemos nuestra invitación, a través de esta competencia de ensayos, a estudiantes y jóvenes a escribir una carta abierta a sus líderes, en la que soliciten la oportunidad de dialogar acerca de problemáticas importantes en relación a violaciones de los derechos humanos en sus países de origen".

El desafío también incluye una competencia de fotografías. Los jóvenes y estudiantes, entre 18 y 28 años, que deseen impulsar un cambio y estén interesados en participar en este desafío pueden encontrar más información sobre cómo hacerlo aquí: https://ignitor.nobelpeacecenter.org/nobel-peace-prize-challenge-2022/

ACERCA DEL CENTRO NOBEL DE LA PAZ:

El Centro Nobel de la Paz, ubicado en Oslo, Noruega, es la cara pública del Premio Nobel de la Paz.

A través de exposiciones, programas educativos, visitas guiadas y contenido digital, relata las historias de los galardonados con el Premio Nobel de la Paz y sus obras. El centro es, además, un punto de encuentro en el que se celebran eventos temáticos y conferencias en relación a la paz, el diálogo y los derechos humanos. El Centro Nobel de la Paz se emplaza en una vieja estación de tren de 1872, cerca del Ayuntamiento de Oslo, con vista al puerto.

Visite nuestra sala de prensa para obtener información actualizada y fotografías para la prensa:https://drive.google.com/drive/folders/1yZ3j7HjopSCUjhL5j9bsLRpPH11J3V_o?usp=sharing

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20221025005632/es/

Contacto

Petter Sorum Gerente de Proyecto - The Ignitor Initiative, Centro Nobel de la Paz Correo electrónico: ps@nobelpeacecenter.org Teléfono: +47 96010114

© 2022 Business Wire, Inc. Advertencia: Este comunicado de prensa no es un documento producido por AFP. AFP no será responsable de su contenido. Para cualquier pregunta relacionada, por favor póngase en contacto con las personas/entidades mencionadas en el comunicado de prensa.