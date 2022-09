Comunicado de prensa de Business Wire: NTT DATA Services

NTT DATA, líder en negocios digitales y servicios de TI, anunció hoy que ha firmado un acuerdo definitivo para adquirir Umvel, una empresa de diseño e ingeniería digital. Con sede en la Ciudad de México, Umvel ofrece servicios de diseño y desarrollo de productos digitales de alta gama y aporta una sólida cultura de diseñadores e ingenieros talentosos y en demanda.

"Estamos comprometidos a traer el mejor y más brillante talento a nuestros clientes", dijo Wayne Busch, Presidente del Grupo de Consultoría y Transformación Digital de NTT DATA Services. "Nuestra intención de adquirir Umvel apoya la estrategia de NTT DATA de ser el socio de innovación digital preferido en el mercado. El crecimiento de nuestro equipo con sede en México amplía nuestra capacidad de ofrecer servicios de ingeniería digital a nuestros clientes en México y mejora nuestros movimientos de productos digitales desde la ideación hasta el lanzamiento en toda América del Norte".

Una vez cerrada la transacción, Umvel se basará en las exitosas adquisiciones de NTT DATA en el espacio de diseño e ingeniería digital, incluyendo Nexient, Vectorform y Postlight. Más de 140 miembros del equipo se unirán a NTT DATA.

"Unirnos a la familia de empresas de NTT DATA es un reconocimiento a la excelencia en el desarrollo de productos digitales por la que nos hemos esforzado desde nuestros inicios",dijo Jaime Reixach Arias, Director General de Umvel."Estamos muy contentos de unirnos a NTT DATA y trabajar juntos para seguir creando una cultura de trabajo de primera clase de la que el talento digital más ambicioso aspira a formar parte".

"Nuestro talentoso equipo de expertos en diseño digital ofrece capacidades de extremo a extremo para ayudar a nuestros clientes a sobresalir en la economía digital", dijo Frank van de Ven, Director de Estrategia de Umvel, Umvel. "Al unir fuerzas con una marca global, podemos ayudar a lograr un mayor impacto para nuestros clientes y una oportunidad igualmente emocionante para nuestro equipo".

Los clientes y empleados de Umvel se beneficiarán del acceso a la potente fuente de recursos de innovación de NTT DATA, que incluye una inversión media anual de 3.600 millones de dólares en I+D y un equipo de 5.000 profesionales de la investigación en todo el mundo. NTT DATA recientemente anunció el lanzamiento de 6 centros de innovación en todo el mundo para centrarse en llevar tecnologías avanzadas a los clientes con un Estudio de Innovación ubicado en Plano, TX.

La transacción está sujeta a las condiciones de cierre habituales y se espera que se cierre en las próximas semanas.

Acerca de Umvel

Umvel ayuda a los clientes a diseñar, construir y escalar su negocio. Durante más de 8 años, hemos demostrado elevar a las empresas al siguiente nivel, liderando su transformación digital. Con base en los Estados Unidos y la Ciudad de México, más de 140 apasionados Umvelers, ayudan a nuestros clientes en todo el mundo, para entrar - y sobresalir en la economía digital.

Umvel atiende a clientes de múltiples industrias y sus empleados están dedicados a la excelencia en el diseño digital. De acuerdo con la lista 2022 de Clutch Leaders Ranking, la plataforma líder de calificaciones y revisiones para proveedores de servicios de TI, marketing y negocios, Umvel es uno de los principales desarrolladores de software de México.

Acerca de NTT DATA Services

NTT DATA Services es un líder reconocido en servicios de TI y de negocios, que incluyen la nube, datos y aplicaciones. Como una división de NTT DATA con sede en Texas, la compañía aprovecha la consultoría y la profunda experiencia en la industria para ayudar a los clientes a acelerar y mantener el valor a través de sus viajes digitales. Visite nttdataservices.com o LinkedIn para más información.

Acerca de NTT DATA

NTT DATA, que forma parte del Grupo NTT, es un innovador global de confianza de servicios empresariales y de TI con sede en Tokio. Ayudamos a los clientes a transformarse a través de la consultoría, las soluciones sectoriales, los servicios de procesos empresariales, la modernización de TI y los servicios gestionados. NTT DATA permite a los clientes, así como a la sociedad, avanzar con confianza hacia el futuro digital. Estamos comprometidos con el éxito a largo plazo de nuestros clientes y combinamos el alcance global con la atención al cliente local para servirles en más de 50 países. Visítenos en nttdata.com.

Declaraciones prospectivas

Esta nota de prensa contiene declaraciones prospectivas relativas a NTT DATA y a sus expectativas y proyecciones actuales sobre futuros acontecimientos y tendencias que afectan a su negocio, incluso con respecto a la adquisición de Umvel, el impacto comercial de la adquisición de Umvel y el potencial de crecimiento relacionado con los servicios digitales. Las declaraciones prospectivas no deben interpretarse como garantías de rendimiento o resultados futuros, e implican riesgos, incertidumbres y suposiciones. Aunque NTT DATA realiza dichas declaraciones basándose en suposiciones que considera razonables, no se puede garantizar que los resultados reales no difieran materialmente de los expresados en las declaraciones prospectivas.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

