Comunicado de prensa de Business Wire: NTT Ltd.

NTT Ltd., empresa líder en infraestructura y servicios de TI a nivel mundial, anunció hoy su oferta integral de acción cero neto (Net-Zero Action) en el Congreso Mundial de Telefonía Móvil de 2022 (Mobile World Congress, MWC) en Las Vegas, Nevada. Esta solución centrada en el clima aprovecha las amplias capacidades de infraestructura y servicios de NTT para ayudar a los clientes a reducir el impacto ambiental de las actividades empresariales. Las iniciativas climáticas son prioritarias, ya que las empresas trabajan para aumentar las iniciativas de sostenibilidad que les ayudarán a alcanzar los objetivos de cero emisiones netas y a tomar decisiones con fundamento en los datos para reducir su huella de carbono. Con esta innovadora oferta, los clientes mejorarán su rendimiento económico a través de una acción climática más eficaz que incluye la medición, el seguimiento y la notificación del impacto, el trabajo proactivo para limitar los incidentes climáticos y la mejora de los tiempos de respuesta cuando se detectan problemas.

"Estamos muy entusiasmados con el lanzamiento de la primera oferta completa de sostenibilidad como servicio del sector, en un momento en el que las industrias buscan formas efectivas de cumplir con sus compromisos para alcanzar objetivos de cero emisiones", explicó Devin Yaung, vicepresidente ejecutivo del grupo de productos y servicios empresariales en la IoT de NTT Ltd. "La noticia de hoy refuerza el compromiso de NTT de ayudar a las organizaciones a limitar proactivamente los incidentes climáticos, responder en tiempo real con resoluciones automatizadas y medir con precisión su impacto ambiental en las comunicaciones con los reguladores, los empleados y otras partes interesadas".

Las organizaciones son cada vez más responsables de alcanzar objetivos de cero emisiones netas para satisfacer las expectativas de sus grupos de interés, incluyendo clientes, accionistas, inversores institucionales, empleados, socios comerciales y comunidades. En una encuesta el 58% de las empresas de la lista Fortune 500 se proponen reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y alcanzar objetivos de cero emisiones netas para 2050 o antes. Las que se han comprometido a alcanzar estos objetivos, suelen tener que afrontar otros desafíos adicionales, entre ellos, carecer de recursos y financiación suficientes o de ser incapaces de captar de forma sistemática datos precisos y adecuados a su finalidad. Además, McKinsey ha calculado que se necesitarán 9,2 billones de dólares de gasto de capital anual agregado para cumplir los objetivos de 2050.

En respuesta a este desafío, NTT presentó la primera arquitectura integral de sostenibilidad como servicio (Sustainability as a Service) de la industria, que combina tecnologías extensibles al aprovechar los bloques de construcción de las soluciones de NTT, entre ellas, de la Internet de los objetos (IoT), redes 5G privadas, informática de borde (Edge Compute), la plataforma NTT Smart Solutions, Digital Twins y productos de aprendizaje automático (Machine Learning). Esta oferta completa, junto con su servicio de consultoría, está diseñada para personalizarse en función de los objetivos de cero emisiones netas, de la organización y en relación con la huella de carbono en la cadena de suministro. Ayudará a las organizaciones a tener un panorama completo del estado de los objetivos climáticos, agilizando así el seguimiento, la medición y la notificación de las emisiones. También acelerará los tiempos de respuesta a los incidentes para detectar la causa raíz de un problema. Todo ello es aplicable a sectores como el manufacturero, el de transporte y logística y el de atención médica.

La oferta de sostenibilidad completa abarca:

-- Monitoreo ambiental remoto: Con la solución de IoT para la sostenibilidad de NTT, esta tecnología utiliza sensores para identificar la presencia de contaminantes en el aire, el agua y las plantas de todo el mundo, en tiempo real. En la industria manufacturera, esto puede ayudar a medir los procesos y productos que consumen energía. En la industria del transporte, esto puede controlar las emisiones de gases de efecto invernadero de manera más eficaz para la gestión de la flota.

-- Solución Digital Twin and Smart: Esta solución utiliza una combinación de las soluciones NTT Smart y las capacidades de Digital Twin, que actúan como el "cerebro" del sistema. Esto ayudará a las organizaciones a predecir los problemas con la tecnología de aprendizaje automático incorporada, responder a los incidentes más rápidamente con el contexto de Digital Twin y medir la huella de carbono a un nivel granular y procesable, en tiempo real.

-- Automatización y coordinación: Aprovechando el A&O existente, el Digital Twin automatiza la resolución de problemas cuando es posible o crea un ticket para que el personal de soporte investigue y aborde el problema y así limitar el impacto del efecto invernadero.

"Como líder mundial en la fabricación de neumáticos y caucho, estamos convencidos de que el crecimiento, la innovación y la sostenibilidad van de la mano", subrayó Nizar Trigui, director de tecnología y presidente del grupo, Bridgestone América. "Tener visibilidad en tiempo real de la huella de carbono y del progreso hacia las ambiciones de cero emisiones es una base esencial de nuestra agenda de crecimiento e innovación".

Como principal patrocinador de la exposición Industry City 5G en el Congreso Mundial de Telefonía Móvil, NTT se complace en darles vida a las tecnologías de vanguardia que reimaginan las posibilidades de un futuro conectado. Para saber más sobre las capacidades de informática de borde, redes privadas de 5G y la IoT de NTT, visite su exposición en el stand n.º W1 410, del 28 al 30 de septiembre; o asista al panel Green Networks: Countdown to Zero, en el que Devin Yaung hablará de cómo las organizaciones están transformando los procesos, utilizando centros de datos sostenibles, la virtualización, la IA, la optimización inteligente y la nube para facilitar las redes ecológicas. Consulte los datos de contacto más abajo.

