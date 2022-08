Comunicado de prensa de Business Wire: NTT Ltd.

NTT Ltd., una empresa líder en infraestructura y servicios, anunció hoy el lanzamiento de Edge-as-a-Service, una plataforma informática de borde gestionada que ofrece a las empresas la posibilidad de desplegar rápidamente, gestionar y supervisar las aplicaciones más cerca del borde

NTT y VMware, en colaboración con Intel, se asocian para innovar en soluciones y servicios centrados en el borde. NTT utiliza el Edge Compute Stack de VMware para impulsar su nueva oferta de Edge-as-a-Service. Además, VMware está adoptando la solución de NTT de tecnologías Private 5G como parte de su solución de borde. Las empresas comercializarán conjuntamente la oferta a través de la co-innovación coordinada, las ventas y el desarrollo empresarial.

La oferta Edge-as-a-Service de NTT es una solución integrada disponible en todo el mundo que acelera la automatización de los procesos empresariales. Ofrece una latencia casi nula para las aplicaciones empresariales en el borde de la red, optimizando los costos e impulsando las experiencias de los usuarios finales en un entorno seguro.

La oferta de Edge-as-a-Service de NTT, impulsada por Edge Compute Stack de VMware, incluye conectividad Private 5G y será suministrada por NTT en toda su huella global ejecutando la tecnología de red y de borde de Intel.

"La combinación de Edge y Private 5G supone un cambio de juego para nuestros clientes y para todo el sector, y lo estamos poniendo a disposición hoy mismo", ha declarado Shahid Ahmed, vicepresidente ejecutivo del Grupo de Nuevas Empresas e Innovación de NTT. "La combinación de Edge Compute Stack y Private 5G de NTT y VMware ofrece una solución única que impulsará potentes resultados para las empresas deseosas de optimizar el rendimiento y la eficiencia de costos de las aplicaciones críticas en el borde de la red. La latencia mínima, la máxima potencia de procesamiento y la cobertura global son exactamente lo que las empresas necesitan para acelerar sus singulares recorridos de transformación digital".

A medida que las fábricas aumentan su dependencia de la robótica, los vehículos se vuelven autónomos y los fabricantes pasan a modelos omnicanal, hay una mayor necesidad de potencia de procesamiento informático distribuido y de almacenamiento de datos con tiempos de respuesta casi instantáneos. El desarrollo seguro de aplicaciones, la automatización de la gestión de recursos y las capacidades de procesamiento en tiempo real de VMware, combinadas con las plataformas multicloud y edge de NTT, crean un servicio gestionado Edge+Private 5G managed service. La innovadora oferta de VMware y NTT reside más cerca de donde se generan o recogen los datos, lo que permite a las empresas acceder a la información y reaccionar ante ella de forma instantánea.

Esta solución, que aprovecha la conectividad multi-nube y multi-tenant sin fisuras, combinada con las capacidades de NTT en la segmentación de la red, y la experiencia con el movimiento de 5G privado a público, proporciona beneficios críticos para múltiples industrias, incluyendo la fabricación, el comercio minorista, la logística y el entretenimiento.

"Las empresas están cada vez más distribuidas, desde la arquitectura digital en la que confían hasta la mano de obra humana que impulsa su negocio a diario. Esto ha provocado un cambio radical en todos los sectores, alterando el lugar en el que se producen, entregan y consumen los datos", afirma Sanjay Uppal, vicepresidente sénior y director general de la unidad de negocio de proveedores de servicios y edge de VMware. "La incorporación del Edge Compute Stack de VMware al Edge-as-a-Service de NTT permitirá a nuestros clientes mutuos crear, ejecutar, gestionar, conectar y proteger mejor las aplicaciones nativas del Edge en el Near y Far Edge, al tiempo que se aprovecha una infraestructura y unas operaciones coherentes con la potencia de la computación de borde".

La plataforma Edge-as-a-Service de NTT fue desarrollada para ayudar a asegurar, optimizar y simplificar los viajes de transformación digital de las organizaciones. Edge-as-a-Service forma parte de la cartera de servicios gestionados de NTT, que incluye Network-as-a-Service y Multi-Cloud-as-a-Service, todos ellos diseñados para que las empresas se centren en su negocio principal.

Para conocer más, asista a Modernice y monetice con las soluciones VMware Multi-Cloud Edge - Sesión 2432 y Servicios gestionados de VMware Edge Compute Stack y Edge suministrados por NTT - Sesión 2234 en VMware Explore el martes 30 de agosto .

Acerca de NTT Ltd.

NTT Ltd. es una empresa líder en infraestructuras y servicios de TI. Con unos ingresos de más de 10.000 millones de dólares, operamos en más de 200 países y regiones y prestamos servicio a 5.000 clientes de múltiples sectores. A través de la tecnología y la innovación, ofrecemos un futuro seguro y conectado que capacita a nuestro personal, clientes y comunidades. Sentamos las bases del ecosistema de redes de borde a nube de las organizaciones, simplificamos la complejidad de sus cargas de trabajo en entornos de múltiples nubes e innovamos en el borde de sus entornos de TI, donde convergen las redes, la nube y las aplicaciones. En el viaje hacia un futuro definido por el software, apoyamos a las organizaciones con servicios de infraestructura proporcionados por la plataforma. Como parte de la corporación global NTT, prestamos servicio al 65 % de las empresas de Fortune Global 500 y al 80 % de las de Fortune Global 100. Hacemos posible un futuro conectado. Visítenos en services.global.ntt

