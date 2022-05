Comunicado de prensa de Business Wire: NTT

NTT Ltd., proveedor mundial de tecnología y soluciones empresariales, anunció hoy el lanzamiento de su oferta de servicios de IoT para la sustentabilidad. La nueva pila de soluciones de extremo a extremo ayudará a las empresas a avanzar en las iniciativas globales de sustentabilidad y a tomar decisiones basadas en datos para reducir su huella de carbono mediante el uso inteligente de la conectividad IoT.

Estas soluciones incluyen:

-- Lectura de contadores de OCR: Un lector de contadores de base óptica para proporcionar datos casi en tiempo real de cualquier tipo de contador, incluidos los de agua, electricidad y gas. El contador también puede utilizarse para leer cualquier tipo de medidor, incluidos los de presión y temperatura.

-- Gestión de fugas de agua: Esta tecnología proporciona protección en tiempo real, habilitada por el IoT, contra los daños causados por el agua en los proyectos de espacios inteligentes.

-- Mantenimiento preventivo: Esta solución recopila datos de los sensores para crear modelos que predigan cuándo pueden producirse eventos de interés, como posibles tiempos de inactividad, accidentes o cuándo puede ser necesario sustituir algo.

-- Vigilancia del medio ambiente: Esta tecnología utiliza sensores para identificar la presencia de contaminantes en el aire y el agua, así como para rastrear la temperatura y la humedad.

La pila de servicios de IoT para la sustentabilidad de NTT incorpora una integración segura de TI/OT y un soporte integral. Esto ayuda a las organizaciones a ver rápidamente los beneficios de la tecnología en toda la empresa tras la implementación. Los beneficios incluyen el ahorro de costes energéticos, una reducción más rápida de las emisiones, una excelencia operativa avanzada y una mejor habilitación del trabajo en toda la organización. La pila de soluciones también está respaldada por la nueva red LoRaWAN de NTT, y su catálogo de sensores para medir, supervisar y recopilar datos para impulsar los objetivos de sustentabilidad.

"Las tecnologías de la IO son una herramienta esencial en la lucha mundial contra el cambio climático", dijo Jeff Merritt, Jefe de Transformación Urbana del Foro Económico Mundial. "Sabemos qué acciones son necesarias para construir un futuro más sostenible y tenemos un sólido conjunto de tecnologías disponibles para ayudar a lograr este impacto. A medida que el mundo busca acelerar la implementación de estas soluciones, organizaciones como NTT tendrán un papel fundamental para ayudar a las empresas y los gobiernos a capitalizar esta oportunidad".

Este anuncio se produce tras el nombramiento de dos veteranos del sector para impulsar el crecimiento y el impulso de las iniciativas de sostenibilidad y de IoT de NTT. El líder de la industria inalámbrica Devin Yaung ha sido nombrado SVP de Productos y Servicios de IoT del Grupo Empresarial, NTT Ltd., aportando más de 25 años de experiencia en tecnología centrada en la transformación empresarial. Vicky Bullivant también ha sido nombrada Vicepresidenta Senior de Sostenibilidad del Grupo, NTT Ltd. Vicky lleva 25 años creando y aplicando con éxito estrategias de sustentabilidad, sociales, climáticas y ESG que apuntalan los objetivos comerciales en entornos empresariales en rápida evolución.

"Casi dos tercios (61,4 %) de los directores generales dicen que están alineando las estrategias empresariales con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. Sin embargo, solo 2 de cada 5 empresas cuentan con las soluciones necesarias para cumplir los objetivos inmediatos de la organización", afirma Devin Yaung, vicepresidente senior de Productos y Servicios de IoT del Grupo Empresarial.

"Por lo tanto, es más importante que nunca dar prioridad y ofrecer soluciones de sostenibilidad a nuestros clientes empresariales. Nuestra nueva pila de soluciones ayudará a las organizaciones a alcanzar sus objetivos de sustentabilidad y a mejorar las operaciones en toda su empresa, ya sea reduciendo los residuos de los defectos de fabricación o comprendiendo la huella de carbono de su cadena de suministro. El uso del IoT permitirá a las empresas tomar decisiones en tiempo real, agilizando los procesos y transformando la sustentabilidad general de su negocio. Estamos orgullosos de anunciar esta oferta en un momento tan crítico, y esperamos impulsar el cambio junto a nuestros clientes para crear un futuro más sostenible."

