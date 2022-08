Comunicado de prensa de Business Wire: NTT Corporation

NTT Corporation (presidente: Akira Shimada, "NTT") y Shochiku Co., Ltd. (presidente y director ejecutivo: Junichi Sakamoto) han anunciado "Cho Kabuki 2022 Powered by NTT" (Cho Kabuki 2022 impulsado por NTT) patrocinado por Shochiku, con el primer acto protagonizado por el gemelo digital de Shido Nakamura, "Shido Twin". El debut de Shido Twin muestra la investigación y el desarrollo de NTT de una computadora que reproduce a las personas como gemelos digitales y es el primer paso en la implementación social de esta nueva tecnología. Esperamos que venga y sea testigo del nacimiento de Shido Nakamura reproducido como un gemelo digital.

Creado en colaboración con Shochiku Co., Ltd., el Shido Twin reproduce de forma autónoma los gestos de Shido Nakamura, quien interpreta el papel principal en Cho-kabuki, utilizando la tecnología de generación de movimiento corporal de Another Me.

Another Me es una tecnología nacida del concepto Digital Twin Computing1 (Computación de gemelos digitales) de NTT. Con Another Me, nuestro objetivo es permitir que las personas creen un "yo alternativo" en el espacio digital, aumentando drásticamente las oportunidades de florecer y crecer trascendiendo las limitaciones del mundo real, para desempeñar un papel activo en la sociedad y compartir los resultados de sus propias experiencias con los demás.

"Cho Kabuki" ha sido coproducido por Shochiku Co., Ltd. y Dwango Co., Ltd. desde 2016 y se celebra anualmente como parte del festival Niconico Chokaigi. Cho Kabuki es una experiencia kabuki completamente nueva que combina kabuki, una forma de teatro tradicional japonés con 400 años de historia y la tecnología TIC (Tecnologías de la información y la comunicación) de vanguardia de NTT. La actuación de este año incorpora la última tecnología TIC, incluida la "Tienda telefónica"2 "¡Kirari!" de NTT, y el experimento ha ganado elogios por expandir las posibilidades del teatro.

Horario de funciones de "Super Kabuki 2022 Powered by NTT"https://chokabuki.jp/2022theatre/

"NTT ha desarrollado 'Shido Twin', que aprende mi forma de hablar y gestos para comportarse y gesticular como yo, y debutará en un acto de la presentación de Cho Kabuki a partir de mañana. Creo que esta tecnología de punta ampliará aún más las posibilidades de la producción de Cho Kabuki. Haremos todo lo posible para que nuestros clientes puedan volver a disfrutar de Cho Kabuki". Shido Nakamura

Cómo funciona la tecnología Another me

Another Me es una tecnología de generación de movimiento corporal que aprende la personalidad de alguien a partir de sus datos de audio y video, generando automáticamente el movimiento humano en respuesta al habla de la persona. Para reproducir una amplia gama de movimientos que capturan incluso los más mínimos gestos de una persona, nuestros investigadores de NTT han incorporado una técnica de aprendizaje profundo llamada Redes adversarias generativas (Generative Adversarial Networks, GAN), que construyen un modelo que genera acciones a partir del habla. Hemos logrado el desempeño más alto del mundo en capturar la personalidad y la naturalidad de una persona.

NTT también ha desarrollado tecnología de síntesis de voz de última generación, que permite el aprendizaje del poder expresivo único de una voz, como la inflexión y la entonación individuales, a partir de una pequeña cantidad de palabras. Podríamos reproducir la entonación característica y el discurso emotivo de Shido Nakamura usando solo una breve grabación de su voz. También intentaremos reproducir sus movimientos y gestos dinámicos.

Esperamos que usted espere con ansias la investigación y el desarrollo a futuro de la tecnología Another Me y el nuevo Shido Twin. Puede acceder al informe completo sobre Shido Twin aquí.

1 "¿Qué es la computación de gemelos digitales?"(https://www.rd.ntt/iown/0003.html) (en Japonés)2Tienda telefónica: El "stage name" (nombre artístico) de NTT creado por la audiencia Cho Kabuki

