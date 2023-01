Comunicado de prensa de Business Wire: NTT Corporation

NTT Corporation (NTT) tiene el placer de anunciar su membresía en la Joint Cyber Defense Collaborative (JCDC) para fortalecer aún más el enfoque del Gobierno de EE. UU. en relación con la ciberseguridad y refuerce la resiliencia de manera internacional.

JCDC, establecida por el Organismo de Seguridad de Infraestructura y Ciberseguridad (Cybersecurity and Infrastructure Security Agency, CISA) de EE. UU. en 2021, es líder en la planificación integrada de ciberdefensa del sector privado y público, la fusión de información de ciberseguridad y la difusión de orientación en materia de ciberdefensa para reducir el riesgo a la infraestructura crítica y las Funciones Nacionales Críticas. La colaboración entre NTT y el JCDC le permite a NTT aprovechar su experiencia y recursos colectivos a nivel global, que ayudarán a ayudar a proteger mejor las redes de información crítica y permiten a las organizaciones de miembros responder de manera efectiva a los incidentes cibernéticos. Del mismo modo, NTT se beneficiará de la información recibida de otros miembros de JCDC.

"Basados en nuestra relación de confianza y colaboración existente con CISA y el Gobierno de EE. UU., nos honra unirnos a JCDC que brinda una experiencia exclusiva de Asia y comparte la experiencia global de NTT y experiencia profunda en liderazgo y seguridad", manifestó Akira Shimada, presidente y director ejecutivo de NTT. "Si bien el entorno de la ciberseguridad global seguirá siendo incierto para el futuro inmediato, es necesaria la colaboración entre los líderes del sector de ciberseguridad y los líderes del gobierno no solo en EE. UU, sino también a nivel internacional para protegerse de los ciberataques que amenazan a los sistemas de infraestructura crítica de los que dependen nuestra vida diaria".

NTT seguirá resolviendo problemas sociales utilizando por completo los distintos recursos y capacidades de gestión, entre los que se incluyen la investigación y el desarrollo (Research and Development, R&D), la infrastructura de la tecnología de las comunicaciones y la información (Information and Communications Technology, ICT) y el personal. La empresa también colaborará con sus socios para promocionar la transformación digital y la responsabilidad social corporativa (Corporate Social Responsibility, CSR) para resolver problemas sociales.

Acerca de NTT

NTT cree en la solución de problemas sociales mediante nuestras operaciones comerciales al aplicar tecnología para siempre. Ayudamos a los clientes a acelerar el crecimiento y a innovar para los modelos comerciales actuales y nuevos. Prestamos servicios de consultoría comercial digital, tecnología y servicios gestionados para seguridad cibernética, aplicaciones, lugar de trabajo, nube, centro de datos y redes, todo respaldado por nuestra amplia experiencia en la industria y capacidad de innovación. Como uno de los 5 principales proveedores de soluciones tecnológicas y comerciales del mundo, nuestros distintos equipos operan en más de 80 países y regiones y prestan servicios en más de 190 de ellos. Servimos a más del 80 % de las empresas de Fortune Global 100 y a miles de otros clientes y comunidades en el mundo. Para obtener más información sobre NTT, visite www.global.ntt.

Acerca de JCDC

De conformidad con la nueva autorización del Congreso, el Organismo de Seguridad de Infraestructura y Ciberseguridad (CISA) estableció la JCDC en agosto de 2021 para transformar las asociaciones públicas y privadas tradicionales en colaboración operativa pública y privada en tiempo real y cambiar el paradigma de reaccionar ante las amenazas y vulnerabilidades para planificar de manera proactiva y tomar medidas para mitigarlas. JCDC combina la visibilidad, la perspectiva y la innovación del sector privado con las capacidades y autoridades del ecosistema cibernético federal para disminuir el riesgo cibernético colectivamente en la nación a escala. Obtenga más información sobre el JCDC en CISA.gov/JCDC.

Contacto

