Comunicado de prensa de Business Wire: O-RAN ALLIANCE e.V.

El O-RAN Global PlugFest Fall 2022 se realizó con éxito en 6 sedes de Asia, Europa y Norteamérica, con la participación de 106 empresas.

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20221214005854/es/

Los PlugFest internacionales de O-RAN ALLIANCE representan una importante plataforma que permite el progreso eficiente del ecosistema O-RAN, con pruebas e integración bien organizadas. O-RAN Global PlugFest Fall 2022 es el segundo O-RAN PlugFest de este año. En combinación con el PlugFest de primavera, los O-RAN Global PlugFests de 2022 abarcaron 9 sedes con 156 participantes, de los cuales muchos participaron en más de una sede.

"Las pruebas y la integración en los PlugFests de O-RAN demuestran la creciente madurez de la tecnología O-RAN en todas las regiones", afirmó Linsheng Liao, presidente conjunto del TIFG de O-RAN y director de proyectos de CMRI. "Al comparar los resultados de los PlugFest año tras año, podemos decir con orgullo que el ecosistema O-RAN ha demostrado un progreso enorme en las pruebas de conformidad e interoperabilidad, así como en los escenarios más avanzados de automatización integral y de red. Los PlugFests de O-RAN contribuyen en gran medida al desarrollo de redes O-RAN disponibles a nivel comercial".

O-RAN Global PlugFest Fall 2022 en Asia

El PlugFest en Japón, organizado por NTT DOCOMO, KDDI, Rakuten Mobile, SoftBank, YRP y el Comité de Promoción de I+D de YRP se realizó en varias sedes en grandes áreas metropolitanas. Las actividades se centraron en:

-- Pruebas de laboratorio y ensayos de campo de la garantía de latencia con Near-RT RIC para la fragmentación de la red E2E.

-- Pruebas de conformidad, IOT, E2E, entre ellas, Open Fronthaul y verificación de seguridad

-- Pruebas de campo del sistema backhaul mmW con O-RAN Fronthaul

-- Integración de vRAN de varios proveedores

-- Demostración RIC Near-RT con xApp y nodos E2

-- Demostración de código abierto de despliegue de aplicaciones vRAN con OpenStack Tacker

Además de los anfitriones, participaron AMD AECG, Anritsu, ComWorth, Dell Technologies, DKK, DZS, Fujitsu, HCL, Keysight Technologies, KYOCERA, NEC, NVIDIA, Red Hat, Spirent, TOYO, VIAVI SolutionsyWind River.

PlugFest en Corea del Sur, organizado por LG Uplus, giró en torno a:

-- Pruebas de campo 5G O-RAN en edificios

-- Certificación de 5G O-RAN en laboratorio

-- Escenarios de prueba que incluyen pruebas de conformidad fronthaul, pruebas E2E, análisis de interfaces fronthaul y midhaul

-- Validación de la justificación de uso RIC con xApp/rApp y las interfaces abiertas (O1, A1 y E2)

Además de los anfitriones, participaron Ciena, DELL Technologies, ETRI, Innowireless, Juniper Networks, Keysight TechnologiesyViettel High Technology Industries.

El PlugFest de Corea del Sur, organizado por SK Telecom, tuvo como temas principales los siguientes:

-- Pruebas de conformidad de la interfaz Open Fronthaul para O-DU y O-RU.

-- Pruebas de interoperabilidad específicas de O-RAN entre O-DU y O-RU.

-- Evaluación de sistemas 5G privados con O-RAN mediante pruebas E2E especificadas por O-RAN

-- Pruebas funcionales y de rendimiento en entornos interiores reales

Además de los anfitriones, participaron ETRI, Hewlett Packard Enterprise, HFR, IntelyKeysight Technologies.

O-RAN Global PlugFest Fall 2022 en Europa

Deutsche Telekom, EANTC, EURECOM, Orange, TIM, Vodafone y BT colaboraron con Telecom Infra Project (TIP) para organizar el Joint European O-RAN & TIP PlugFest Fall 2022. El PlugFest se celebró en cuatro laboratorios europeos: EURECOM en Sophia Antípolis, i14y Lab en Berlín, Orange Lab en París y TIM Innovation Lab en Turín.

El PlugFest conjunto ha demostrado las complementariedades y sinergias entre O-RAN y TIP, así como entre los laboratorios.

Los escenarios de las pruebas se centraron en:

-- Pruebas de conformidad de la interfaz Open Fronthaul de O-RU y O-DU

-- Integración de punta a punta de diversos proveedores con pruebas funcionales y de rendimiento

-- Integración de xApps/rApps con RICs Near/Non-RT y verificación funcional de xApps/rApps

-- Pruebas de rendimiento de la plataforma O-Cloud

Además de los anfitriones, participaron Aarna Networks, Accelleran, ADVA Optical Networking, Analog Devices, Anritsu, Aspire Technology, Azcom Technology, Calnex Solutions, Capgemini Engineering, Dell Technologies, DZS, Fujitsu, Hewlett Packard Enterprise, highstreet technologies, JMA Wireless, Juniper Networks, Keysight Technologies, Mavenir, Microamp Solutions, MTI, NEC, Net AI, Nokia, Open Networking Foundation, Radisys, Red Hat, Rimedo Labs, Rohde & Schwarz, SIAE MICROELETTRONICA, SOLiD, Spirent, VIAVI Solutions, VMwareyVoerEir.

O-RAN Global PlugFest Fall 2022 en América del Norte

PlugFest en Norteamérica, organizado por CableLabs en el Kyrio OTIC Lab, trató los temas siguientes:

-- Se sometió a prueba el sistema O-RAN integra para varios proveedores, a partir de la especificación de prueba O-RAN E2E, que demuestra la capacidad de la célula para la señalización y la carga de tráfico en el plano del usuario. Además, se midió el impacto del retardo Fronthaul en el rendimiento máximo del usuario, con emuladores de deficiencia Fronthaul.

-- La demostración de la interoperabilidad de la O-CU, según las especificaciones de prueba O-RAN IOT, verificó escenarios de tráfico a través de interfaces F1 y Xn emuladas, así como la implementación de protocolos F1 y Xn abiertos. Además, la O-CU demostró un nivel de interoperabilidad satisfactorio para los procedimientos F1AP y XnAP globales, elementales y de movilidad.

-- Las pruebas RIC Near-RT de conformidad con la especificación de interfaz E2 de O-RAN (procedimientos E2AP, E2 SM, E2 SM RC y E2 SM KPM) se verificaron siguiendo la especificación de prueba E2. Además, se integró y probó una QoS xApp.

Además de los anfitriones, participaron Calnex Solutions, Capgemini Engineering, Lumentum Holdings, Radisys Networks, Sunwave Communications, VIAVI SolutionsyXena Networks.

PocFest en Norteamérica, organizado por UNH-IOL,contó con AT&T y DISH, como anfitriones y se celebró en cuatro laboratorios:

-- Laboratorio de Interoperabilidad de la Universidad de New Hampshire

-- Laboratorio comunitario TIP en Meta, Menlo Park CA

-- POWDER Lab y NSF PAWR SITE con la Universidad de Utah

-- COSMOS Lab y NSF PAWR SITE con las universidades de Rutgers, Columbia y NYU Wireless.

Las actividades giraron en torno a las pruebas de conformidad y rendimiento de los dispositivos O-RU, las mediciones de ahorro y eficiencia energética, la integración de AI/ML para la agrupación y fragmentación de recursos, las pruebas de RIC, xApps, SMO y las pruebas exhaustivas de interoperabilidad.

Además de los anfitriones, participaron AMD, Anritsu, Calnex, DZS, Fujitsu, HCL, Intel, Keysight Technologies, NEC, Radisys, Rohde & Schwarz, VIAVI Solutions, VVDN, VMware, Vodafone, Wind RiveryXena.

Acerca de O-RAN ALLIANCE

O-RAN ALLIANCE es una comunidad mundial de más de 330 operadores de telefonía móvil, proveedores e instituciones académicas y de investigación que operan en el sector de las redes de acceso radioeléctrico (RAN). Dado que la RAN es una parte esencial de cualquier red móvil, la misión de la O-RAN ALLIANCE es reconfigurar la industria hacia redes móviles más inteligentes, abiertas, virtualizadas y totalmente interoperables. Las nuevas especificaciones de O-RAN permiten un ecosistema de proveedores de RAN más competitivo y vibrante con una innovación más rápida para mejorar la experiencia del usuario. Las redes móviles basadas en O-RAN mejoran al mismo tiempo la eficiencia de los despliegues de la RAN, así como las operaciones de los operadores móviles. Para lograrlo, O-RAN ALLIANCE publica nuevas especificaciones RAN, libera software abierto para la RAN y apoya a sus miembros en la integración y prueba de sus implementaciones.

Para más información, visite www.o-ran.org.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20221214005854/es/

Contacto

Contacto de prensa de O-RAN ALLIANCE

Zbynek Dalecky pr@o-ran.org O-RAN ALLIANCE e.V. Buschkauler Weg 27 53347 Alfter/Alemania

© 2022 Business Wire, Inc. Advertencia: Este comunicado de prensa no es un documento producido por AFP. AFP no será responsable de su contenido. Para cualquier pregunta relacionada, por favor póngase en contacto con las personas/entidades mencionadas en el comunicado de prensa.