Comunicado de prensa de Business Wire: O-RAN ALLIANCE

Próxima cumbre de Open RAN en Fyuz presenta el equipo de liderazgo de O-RAN

La cumbre de Open RAN en Fyuz, impulsada por O-RAN ALLIANCE y Telecom Infra Project, tendrá lugar en Madrid los días 25 y 26 de octubre de 2022, donde los líderes de soluciones de red abiertas, desagregadas e inteligentes y la industria de las telecomunicaciones en general se reunirán para compartir experiencias y analizar las diferentes alternativas para alcanzar el éxito. La inscripción a la cumbre puede realizarse en www.fyuz.events y el descuento para la inscripción anticipada estará disponible hasta el 30 de agosto de 2022.

Entre los disertantes del equipo de liderazgo de O-RAN se encuentran:

-- Alex Jinsung Choi, director de operaciones de O-RAN ALLIANCE y vicepresidente sénior de Estrategia e Innovación tecnológica de Deutsche Telekom

-- Chih-Lin I, copresidenta del Comité de Dirección Técnica de O-RAN y directora científica de Tecnologías Inalámbricas de China Mobile

-- Claire Chauvin, directora de Arquitectura de estrategias y estandarización de Orange

-- Sadayuki Abeta, vicepresidente y gerente general del departamento de desarrollo de redes de acceso de radio (Radio Access Network, RAN) de NTT DOCOMO

Para obtener información actualizada y el listado de disertantes, visite el sitio web del evento en www.fyuz.events.

Andre Fuetsch se retira de AT&T y de la presidencia de la Junta directiva de O-RAN

Andre Fuetsch, presidente de la Junta directiva de O-RAN y director de Tecnología de red de AT&T, anunció su retiro de AT&T a partir del 30 de agosto de 2022 y, además, dejará su cargo de presidente de O-RAN ALLIANCE en la misma fecha. AT&T permanecerá en la Junta directiva de O-RAN como miembro fundador.

"Bajo el liderazgo de Andre, O-RAN se ha convertido en un organismo muy respetado que cambia el paradigma de las redes de acceso de radio hacia la apertura, la inteligencia y la innovación", dijo Alex Jinsung Choi, director de Operaciones y presidente interino de O-RAN ALLIANCE y vicepresidente sénior de Estrategia e Innovación tecnológica de Deutsche Telekom. "Agradecemos a Andre por su presidencia en los últimos cuatro años y le deseamos mucho éxito en su nueva etapa profesional y vida personal".

Los Grupos de trabajo y de enfoque de O-RAN ALLIANCE vuelven a reunirse en persona

O-RAN ALLIANCE tiene previsto el reinicio de las reuniones presenciales de sus Grupos de trabajo y de enfoque para el próximo mes de octubre de 2022 en Madrid. Las empresas e instituciones que cuentan con una membresía de O-RAN se reunirán en persona para intensificar el progreso del esfuerzo de especificación de O-RAN. Los preparativos de la reunión se realizan con pleno respeto de las normas sanitarias y de viaje vigentes y permitirá la participación remota de los delegados que no puedan viajar.

