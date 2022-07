Comunicado de prensa de Business Wire: O-RAN ALLIANCE

O-RAN ALLIANCE:

52 especificaciones O-RAN publicadas desde marzo de 2022

O-RAN ALLIANCE ha publicado un nuevo conjunto de 52 especificaciones para RAN abierta e inteligente, como el primer lote de especificaciones de la versión 003 de O-RAN. Entre ellos, hay 12 títulos nuevos que incluyen casos de uso para MIMO (Multiple Input Multiple Output [entrada múltiple salida múltiple]) Masivo y la interfaz R1, pruebas de interfaz E2, interfaz O2dms, capa de abstracción de aceleración, HW de macroceldas para exteriores y especificación de seguridad de 3 partes diferentes de la arquitectura O-RAN.

"La ALIANZA O-RAN siempre se ha tomado la seguridad muy en serio. Recientemente convertimos el Grupo enfocado en seguridad (Security Focus Group) en el 11.° grupo de trabajo técnico de O-RAN en permitir esfuerzos de especificación aún más intensivos en el campo de la seguridad", dijo Andre Fuetsch, presidente de O-RAN ALLIANCE y director de Tecnología de AT&T. "Los expertos en seguridad del ecosistema O-RAN han estado aplicando análisis de amenazas sistemáticas en diferentes componentes de la arquitectura O-RAN. La seguridad se está convirtiendo en una parte integral de las especificaciones de funciones o interfaces individuales y existe una especificación de prueba de seguridad para una verificación adecuada. Un enfoque sistemático y transparente de la seguridad por parte del amplio ecosistema O-RAN sigue las mejores prácticas observadas en otras partes de la red para garantizar las mejores soluciones posibles y más seguras".

Se han actualizado otros 40 documentos técnicos con ampliaciones y novedades.

Para obtener más información sobre las especificaciones nuevas y actualizadas, lea nuestro anuncio web. Para acceder a las especificaciones de O-RAN, visite nuestro sitio web.

6.ª versión del software de código abierto "F" para la red de acceso de radio (RAN) desarrollado por la Comunidad de software de la O-RAN

En junio de 2022, siguiendo el ciclo de lanzamiento semestral, la Comunidad de software O-RAN (O-RAN Software Community, OSC) publicó su 6.ª versión del software de código abierto denominado "F". La versión F continúa mejorando la compatibilidad con los casos de uso de Traffic Steering (direccionamiento del tráfico) y Network Slicing (partición de la red), así como la alineación con las últimas especificaciones de O-RAN.

Las características principales de la versión F incluyen:

-- Para O-Cloud, la plataforma O-CLOUD de la OSC implementó O2 DMS (Deployment Management Services [Servicios de gestión de implementación]) e IMS (Infrastructure Management Services [Servicios de Gestión de Infraestructura]), y el soporte de 3 tipos de grupos de recursos (SIMPLEX, DUPLEX y DUPLEX +) de acuerdo con la especificación O-RAN O-CLOUD

-- Para la Inteligencia, la versión F entregó: Implementación de funciones A1-Policy y A1-EI según especificaciones O-RAN Compatibilidad con la interfaz R1 inicial, como la exposición de gestión de datos Actualización de Near-RT RIC (Near-Real-Time RAN Intelligent Controller [Controlador inteligente RAN en tiempo casi real]) para admitir la especificación E2AP v2.0 Marco xApp para Python con soporte de la interfaz basada en REST (Representational State Transfer [Transferencia de Estado Representacional]) para suscripciones E2

-- Para el protocolo de radio, las nuevas funciones incluyen el traspaso Intra-CU, la paginación en modo inactivo y el marco HARQ (Hybrid automatic repeat request [solicitud de repetición automática]) en una nueva versión

-- Gestión y orquestación de servicios (Service Management and Orchestration, SMO) agregó su mejora de gestión al admitir los Mensajes definidos estándar (StdDefine) sobre la interfaz O1/VES, mientras desarrollaba el marco para Network Slicing y el soporte para la interfaz O2

-- Herramientas y funciones para proporcionar la vista de topología de implementación de O-RAN para la implementación de rApp y CNF

"Felicitaciones al equipo por progresar continuamente al ritmo de un ciclo de 2 versiones por año desde su inicio en 2019", afirmó Chih-Lin I, copresidente del Comité Directivo Técnico de O-RAN y científico jefe de China Mobile. "Uno de los aspectos más destacados de la versión F es la implementación de O-CLOUD con múltiples recursos, que se convierte en el escalón para la implementación de Gestión y orquestación de servicios (SMO) xNF para la versión G".

"Ericsson continúa participando activamente en O-RAN ALLIANCE y la Comunidad de software de la O-RAN", dijo Per Beming, vicepresidente de Normas e Iniciativas de la industria en Ericsson. "Reconocemos el potencial de un ecosistema de rApps de múltiples proveedores que respaldan a los proveedores de servicios en la implementación, evolución, optimización y curación automática de la RAN. Imaginamos un mundo en el que se utilizan rApps simples de múltiples proveedores para crear casos de uso complejos y reconocemos la importancia de la interfaz R1 para permitir esta visión. Como principal colaborador del proyecto RIC en tiempo no real en la versión OSC F, Ericsson se ha centrado en los desafíos que implica exponer los servicios a través de la interfaz R1, además de elaborar un enfoque para la gestión del ciclo de vida de rApp".

Para un análisis profundo de la versión F y obtener el software de código abierto, visite el sitio web de la comunidad de software de la O-RAN.

Primeros Certificados otorgados en el Programa de Certificación y Acreditación O-RAN por OTIC asiáticos

Se han otorgado los dos primeros Certificados O-RAN, que validan el establecimiento del Programa de Certificación y Acreditación O-RAN.

O-RAN ALLIANCE anunció su Programa de Certificación y Acreditación en junio de 2022, en cooperación con los Centros de integración y pruebas abiertas (Open Testing and Integration Centers, OTIC). El Programa de Certificación y Acreditación O-RAN representa un mecanismo integral que garantiza la confianza en las soluciones O-RAN dentro de la industria.

Los certificados de O-RAN declaran que un equipo o una función cumple con las especificaciones de O-RAN, mientras que insignias de O-RAN confirman la interoperabilidad o la funcionalidad integral de una solución de O-RAN.

O-RAN ALLIANCE mantiene un Catálogo de Certificados y Distintivos O-RAN en su sitio web.

El Centro de integración y pruebas abiertas (OTIC) en Asia y el Pacífico en China, República Popular de China, emitió la Certificación de Conformidad O-RAN a fines de junio de 2022. La certificación se otorgó a una O-RU (open-radio unit [unidad de radio abierta]) que cumple completamente con las especificaciones técnicas de Frounthaul Abierta (Open Fronthaul, OFH) de O-RAN WG4, incluido el plano de control, usuario y sincronización (CUS-Plane) y el plano de gestión (M-Plane). El proceso completo constaba de dos fases, a saber, las pruebas previas y la verificación oficial, con los 31 casos de prueba verificados y aprobados.

Otra prueba de certificación O-RAN RU se llevó a cabo en el Auray OTIC and Security Lab. Durante el O-RAN Global PlugFest Primavera 2022, el OTIC completó la certificación de conformidad OFH mediante la realización de las pruebas requeridas siguiendo el proceso y el procedimiento especificado por O-RAN ALLIANCE. Auray OTIC and Security Lab también obtuvieron la aprobación TAF ISO/IEC 17025 para las especificaciones de prueba O-RAN y siguen ISO/IEC 17065 para agregar un procedimiento de revisión por expertos independientes.

Ambas RU adjudicadas están listas para el despliegue comercial para operadores de primer nivel y otros.

Con la aprobación de O-RAN ALLIANCE, cada OTIC proporciona un entorno de trabajo colaborativo, abierto e imparcial para garantizar la coherencia y la calidad de las pruebas de los productos y las soluciones de O-RAN.

Todos los OTIC aprobados están completamente listos para admitir el Programa de Certificación y Acreditación O-RAN. Las empresas que deseen solicitar el Certificado o Distintivo O-RAN pueden optar por contactar a cualquier OTIC según su especialización o región. Visite nuestro sitio web para ver todos los OTIC disponibles.

