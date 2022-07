Comunicado de prensa de Business Wire: O-RAN ALLIANCE

Desde sus inicios en 2018, la misión de la O-RAN ALLIANCE ha sido la transformación de las redes de acceso de radio (Radio Access Network, RAN) para que sean abiertas, inteligentes, virtualizadas y completamente interoperables. Ahora, el ecosistema de O-RAN cuenta con más de 340 empresas e instituciones de todo el mundo. El énfasis de la O-RAN en la apertura se refleja en su configuración como organización técnica abierta, según los criterios de la OMC, en la que los actores de la industria o las instituciones académicas, tanto actuales como emergentes, pueden sumarse y contribuir.

Cumbre de la Industria de O-RAN ALLIANCE en junio de 2022

La Cumbre de la Industria de la O-RAN ALLIANCE de junio de 2022 llegó a su fin el 29 de junio de 2022 y ya está disponible para reproducción a pedido en nuestro sitio web.

Programa de certificación y entrega de insignias de O-RAN en cooperación con los centros de integración y pruebas abiertas (Open Test and Integration Centres, OTIC)

La O-RAN ALLIANCE ha lanzado su programa de certificación y entrega de insignias. Los certificados de O-RAN declaran que un equipo o una función cumple con las especificaciones de O-RAN, mientras que las insignias de O-RAN confirman la interoperabilidad o la funcionalidad integral de una solución de O-RAN. Los encargados de emitir los certificados y las insignias de O-RAN serán los centros de integración y pruebas abiertas u OTIC.

Los OTIC proporcionan un entorno de trabajo colaborativo, abierto e imparcial para garantizar la coherencia y la calidad de las pruebas de los productos y las soluciones de O-RAN. La O-RAN ALLIANCE acaba de aprobar el 7.º OTIC y el primero del continente americano: el laboratorio de pruebas e integración de O-RAN de Kyrio, presentado por CableLabs.

Vea la lista completa de OTIC aprobados en nuestro sitio web.

El grupo de investigación para las nuevas generaciones de O-RAN se concentrará en las normas futuras de la red

La O-RAN ALLIANCE ha conformado su grupo de investigación para las nuevas generaciones (next Generations Research Group, nGRG).

"El nGRG se dedicará a investigar los principios de la RAN abierta e inteligente en 6G y las normas futuras de la red", dijo Chih-Lin I, copresidenta del Comité de Dirección Técnica de O-RAN y directora científica de Tecnologías Inalámbricas del China Mobile Research Institute. "Estamos observando un interés muy positivo en el nGRG por parte del ecosistema de O-RAN, además del ámbito académico, y esperamos ansiosamente ver más avances en la investigación".

La Cumbre de Open RAN se celebrará en Fyuz del 25 al 26 de octubre de 2022 en Madrid

La O-RAN ALLIANCE se complace en anunciar la Cumbre de Open RAN en Fyuz, con el auspicio de la O-RAN ALLIANCE y Telecom Infra Project, que se desarrollará en Madrid del 25 al 26 de octubre de 2022. Damos la bienvenida a TIP en su incorporación para este evento conjunto.

La Cumbre de Open RAN en Fyuz, diseñada para reunir a las partes interesadas de todo el ecosistema, presentará lo último de la industria a medida que nos dirigimos hacia unas redes móviles más desagregadas, inteligentes, abiertas y completamente interoperables. Todo ello servido en una experiencia única que combina tecnología y gastronomía para estimular la imaginación. Obtenga más información y regístrese en el sitio web del evento Fyuz.

El PlugFest Global de O-RAN de primavera de 2022 llegó a su fin en 3 continentes con 50 participantes

A partir de este año, la O-RAN ALLIANCE pasará a organizar dos PlugFests globales por año para responder al interés cada vez mayor de la comunidad diversa de O-RAN en probar e integrar eficientemente sus soluciones de O-RAN.

El PlugFest Global de O-RAN de primavera de 2022 se realizó en 3 continentes con la participación de 50 empresas o instituciones, algunas de las cuales participaron en más de una sede.

En Norteamérica, el O-RAN "PoCFest" presentado por AT&T y DISH comprendió 4 laboratorios en cooperación con varias universidades:

-- TIP Community Lab en Meta, Menlo Park, California

-- POWDER Lab y el programa de Plataformas para la investigación inalámbrica avanzada (PAWR) de la NSF con la Universidad de Utah

-- COSMOS Lab y el programa de Plataformas para la investigación inalámbrica avanzada (PAWR) de la NSF con la Universidad de Rutgers, la Universidad de Columbia y NYU Wireless

-- InterOperability Lab en la Universidad de Nuevo Hampshire

Las actividades se centraron en demostraciones de casos de uso dentro de la Especificación detallada de casos de uso de O-RAN, versión 6.0 y 7.0, además de casos de uso que actualmente se encuentran en proceso de especificación, como bajo consumo / eficiencia energética. Se probaron más de 20 componentes únicos de O-RAN para determinar su conformidad con las especificaciones de O-RAN.

El enfoque de la prueba de concepto también ayudó al desarrollo de bancos de pruebas en todas las empresas e instituciones de investigación, con lo que se espera acelerar la disponibilidad de las plataformas de investigación de última generación, de acuerdo con la misión del recientemente establecido nGRG dentro de O-RAN.

Además de los anfitriones y los laboratorios, entre los participantes se encontraron Analog Devices, Anritsu, Calnex Solutions, Cisco, Fujitsu, HCL, highstreet technologies, IP Infusion, ITRI, Juniper Networks, Keysight Technologies, META, ARA de la Fundación Nacional de Ciencias (National Science Foundation, NSF): Living Wireless Lab, programa de Plataformas para la investigación inalámbrica avanzada (PAWR) de la NSF: Plataforma de Investigación de Experimentación Aérea para Tecnología Inalámbrica Avanzada (AERPAW), NSF PAWR: Colosseum, Rohde & Schwarz, VIAVI Solutions, VMware y Wind River.

En Europa, el PlugFest de O-RAN de primavera de 2022 presentado por Telefónica se realizó en el OTIC europeo en Madrid.

Las actividades se centraron en la prueba de soluciones de transporte de Xhaul abierta, que incluyeron pruebas funcionales y de rendimiento de plano de datos, además de sincronización. Los casos de prueba imitaron implementaciones realistas con una diversidad de tecnologías, protocolos y encapsulaciones para obtener revelaciones significativas sobre las soluciones que se probaron. Hubo tres configuraciones con distintos equipos de transporte, dos proveedores de instrumentación y un fabricante de transceptores.

Además del anfitrión, entre los participantes se encontraron ADVA Optical Networking, Juniper Networks, Keysight Technologies, Precision Optical Transceivers, RibbonyVIAVI Solutions.

En Asia, el PlugFest de O-RAN de primavera de 2022 presentado por Auray se realizó en el OTIC y laboratorio de seguridad de Auray.

Las actividades, divididas en 18 casos de prueba, se centraron en la verificación y validación de la aplicabilidad de las pruebas en un entorno de laboratorio, específicamente para pruebas de fronthaul abierta, pruebas de extremo a extremo y pruebas de seguridad de tipo denegación de servicio (Denial of Service, DoS) y explotación ciega.

Las acciones realizadas constituyeron un ensayo de la certificación y entrega de insignias de O-RAN, en el que se verificaron los procesos y procedimientos correspondientes.

El PlugFest también incluyó la prueba y optimización de Open RAN para internet de las cosas (IoT) del sector: una metodología de puntaje inteligente para la experiencia de extremo a extremo con base en indicadores clave de rendimiento de E2E 5G 3GPP.

Además del anfitrión, entre los participantes se encontraron Alpha Networks, Askey Computer, Calnex Solutions, Foxconn, Institute for Information Industry, Inventec, IP Infusion, ITRI, JPC connectivity, Keysight Technologies, Lions Technology, LITEON, MICAS, NKG, Pegatron, QCT, REIGN Technology, Rohde & Schwarz, Sageran, VIAVI SolutionsyWNC.

O-RAN ALLIANCE está preparando un anuncio en internet y una exhibición virtual para que el público interesado pueda explorar en detalle el PlugFest Global de O-RAN de primavera de 2022, que pronto estará disponible en nuestro sitio web.

Acerca de O-RAN ALLIANCE

La O-RAN ALLIANCE es una comunidad mundial con más de 340 operadores de telefonía móvil, proveedores, e instituciones académicas y de investigación que operan en la industria de las redes de acceso de radio (RAN). Como la RAN es una parte esencial de cualquier red móvil, la misión de la O-RAN ALLIANCE es reestructurar el sector hacia las redes móviles más inteligentes, abiertas, virtualizadas y totalmente interoperables. Las nuevas especificaciones de O-RAN permiten un ecosistema de proveedores RAN más competitivo y vibrante con una innovación más rápida para mejorar la experiencia del usuario. Las redes móviles compatibles con la O-RAN a su vez mejoran la eficacia de las implementaciones de la RAN y el funcionamiento de los operadores móviles. Para lograr esto, la O-RAN ALLIANCE publica nuevas especificaciones de la RAN, lanza software abierto para la RAN y apoya a sus miembros en la integración y prueba de sus implementaciones.

Para obtener más información, visite www.o-ran.org.

