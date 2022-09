Comunicado de prensa de Business Wire: Oilon

Oilon, una empresa de tecnología energética y Helen, una empresa energética, ambas de Finlandia, ganaron el respetado premio The Heat Pump Award en la categoría DecarBuilding por la creación de la solución de la bomba de calor que desarrollaron en conjunto. La Asociación Europea de Bombas de Calor (European Heat Pump Association, EHPA) organiza este concurso desde 2011, donde se premian los proyectos de bombas de calor más innovadores y con la más alta eficiencia energética del continente. El premio se entregó el miércoles en Bruselas.

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20220929005544/es/

Sales Manager Heli Liedes, Sales, Marketing Director Sami Pekkola and Chief Business Officer Martti Kukkola received the award in Brussels on Wednesday. (Photo: Business Wire)

El premio se otorgó a un edificio de departamentos construido en la ciudad de Helsinki, capital de Finlandia, donde se implementó una nueva solución de bombas de calor. La bomba de calor se utiliza para calefaccionar y refrigerar el edificio y sus fuentes de calor son las aguas residuales provenientes del edificio, el calor residual que generan las heladeras y los sistemas de refrigeración del mercado de alimentos situado en el edificio y el calor geotérmico. Además, cuando el calor supera el consumo del edificio se provee a la red de la empresa Helen para usarse como calor de distritos.

- Aquí no se desperdicia ni un joule de energía, dijo el director ejecutivo de Oilon Martti Kukkola.

- Incluso se utiliza la energía generada al apretar el botón del inodoro.

Este concepto único, en el que colaboraron ambas empresas energéticas, que ha llevado a otro nivel a los nuevos proyectos sobre eficiencia energética y medio ambiente, es el resultado de los esfuerzos que realiza Oilon en el desarrollo de sus productos relacionados con la tecnología de bombas de calor, y el trabajo conjunto que Oilon y Helen realizan en calderas de recuperación.

El objetivo de la generación y el uso de energía bidireccional es llegar a neutralizar las emisiones de carbono en la producción de calefacción y refrigeración, y en este sentido, las bombas de calor desempeñan un papel esencial.

- Se necesitan muchos medios en el proceso para lograr la eliminación de las emisiones de carbono y la independencia energética, expresó Kukkola.

La bomba inteligente ChillHeat de Oilon, corazón palpitante de la solución híbrida de la economía circular, también fue premiada el miércoles en Bruselas. Esta bomba puede funcionar en diferentes rangos de carga parcial y temperatura.

- Kukkola explica que el aspecto más innovador es que se pueden utilizar varias fuentes de calor juntas en distintas épocas del año de una manera adecuada y sin emisiones de carbono.

Oilon y Helen aprecian el premio y lo consideran como un reconocimiento a su trabajo conjunto y hace visible la problemática actual sobre el desarrollo de eficiencia energética.

- La inversión en tecnologías eficientes energéticamente y que utilizan el calor residual es más importante que nunca, expresó la vicepresidente sénior. Sari Mannonen del Departamento de Soluciones y Carteras de Helen, demostrando su gratitud:

- Este reconocimiento también demuestra que cuando las empresas trabajan juntas pueden innovar y crear nuevas tecnologías con el fin de lograr la independencia energética, dijo Mannonen.

Attachments

Image: Oilon's high-power heat pump

Image: EHPA awards gala in Brussels, 28 September 2022

Oilon

Oilon es una empresa familiar e internacional dedicada a la tecnología energética y medioambiental fundada en 1961. Oilon se especializa en tecnologías energéticas y medioambientales, especialmente en bombas de calor y frío industriales, bombas de calor geotérmicas, quemadores y sistemas de combustión. Oilon desarrolla continuamente productos para mejorar la eficiencia energética, reducir las emisiones y crear soluciones utilizando fuentes de energía renovables.

Oilon tiene una facturación de EUR 70 millones y cuenta con 380 colaboradores. Sus instalaciones están ubicadas en Finlandia, Estados Unidos y China, y también tiene oficinas comerciales en Brasil y Alemania. Además, Oilon administra una red comercial internacional de 70 distribuidores.

Helen Ltd

Helen Ltd ayuda a facilitar la vida cotidiana de más de 550 000 clientes en Finlandia. Además de servicios de calefacción, refrigeración y electricidad, ofrecemos soluciones para energías regionales y renovables, edificios inteligentes y medios de transportes eléctricos. Estamos desarrollando un sistema más inteligente, sin emisiones de carbono que nos permita a todos producir, consumir y ahorrar energía en beneficio del medio ambiente. Nuestro objetivo es lograr para el 2030 cero emisiones de carbono en nuestra producción energética. Unamos fuerzas y logremos que las oportunidades de una nueva era energética se hagan realidad.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220929005544/es/

Contacto

Más información Martti Kukkola, director ejecutivo martti.kukkola@oilon.com +358 400312060

Sari Mannonen, vicepresidenta sénior del Departamento de Soluciones y Carteras de Helen sari.mannonen@helen.fi +358 452651345

© 2022 Business Wire, Inc. Advertencia: Este comunicado de prensa no es un documento producido por AFP. AFP no será responsable de su contenido. Para cualquier pregunta relacionada, por favor póngase en contacto con las personas/entidades mencionadas en el comunicado de prensa.