Comunicado de prensa de Business Wire: Opengear

Opengear, una empresa de Digi International (NASDAQ, DGII, www.digi.com/) y proveedor líder de soluciones de resiliencia de red, anunció hoy que lanzará su nueva familia de administradores de consola, el CM8100. Como la última incorporación a su galardonada familia de servidores de consola Smart OOBTM, el CM8100 ofrece una solución integral que agrega capacidades de operaciones de red (NetOps) a las funciones SmartOOBexistentes que simplifican la conectividad con los equipos de TI. Además, proporciona acceso remoto resistente y seguro a dispositivos de infraestructura al tiempo que mejora la seguridad y la automatización para una mejor gestión fuera de la banda inteligente.

"La infraestructura de TI debe ser resistente y fácil de administrar sin depender de la red para administrar la red", dice Gary Marks, presidente de Opengear. "Ya sea que los equipos de TI necesiten instalar nuevos dispositivos, administrar los existentes o remediar las interrupciones, deben tener un acceso resistente a la red desde cualquier lugar. Independientemente del estado de la red de producción, el CM8100 de Opengear brinda a los ingenieros la conectividad remota y confiable que necesitan para tener éxito. Es otro hito más en nuestra larga línea de soluciones diseñadas para ayudar a los ingenieros a superar los desafíos actuales, como los requisitos de viaje, las restricciones de seguridad y la falta de conectividad".

Aspectos destacados del CM8100:

-- Aloja hasta 48 dispositivos administrados conectados en serie.

-- Módulo de seguridad TPM 2.0 basado en hardware que proporciona cifrado de datos y arranque seguro.

-- Firmware basado en API REST de arquitectura abierta compatible con herramientas de automatización, Docker (plataforma de contenedorización de código abierto) y secuencias de comandos Python.

-- Cuatro veces más rápido que la generación anterior, lo que mantiene un funcionamiento con eficiencia energética y refrigeración pasiva hasta 50 °C.

-- Fuentes de alimentación de CA (corriente alterna) duales con monitoreo y alertas independientes.

La plataforma Opengear y CM8100 mejoran el acceso a la consola con capacidades de automatización modernas. El CM8100 también ayuda al personal de TI a aprovisionar, administrar y reparar dispositivos de forma remota. Del mismo modo, permite el acceso remoto incluso a la infraestructura más extensa y compleja, como conmutadores, enrutadores, unidades de distribución de energía (PDU), cortafuegos (firewalls) y otros equipos críticos del centro de datos. Además, los dispositivos CM8100 establecen túneles VPN seguros que conectan a TI y al personal con dispositivos remotos. Esto proporciona acceso local a puertos de consola Ethernet y RS-232 a través de cables de conexión UTP estándar. La conexión resistente del CM8100 está disponible para el personal de TI o las aplicaciones para configurar dispositivos administrados.

"Casi todas las empresas están familiarizadas con la llamada de las '3 a.m.' por un servidor o un dispositivo de red fuera de servicio, pero conducir o incluso volar a un centro de datos o sitio remoto puede llevar mucho tiempo y ser costoso", agrega Marks. "Más de la mitad de las interrupciones de TI cuestan más de 100 000 USD, por lo que los problemas de red deben solucionarse rápidamente. Sin embargo, si los ingenieros no pueden acceder a la red de forma remota y carecen de visibilidad, llegarán al sitio sin las herramientas adecuadas o los dispositivos de reemplazo para tener éxito en un solo viaje. Con la plataforma Opengear, el personal de TI tiene la visibilidad para determinar el problema desde lejos y también el acceso para remediar la interrupción de forma remota, lo que ahorra una cantidad considerable de tiempo y recursos".

Para obtener más información sobre el CM8100, visite https://opengear.com/products/cm8100-console-server/.

Para obtener más información sobre Opengear, visite: www.opengear.com.

Acerca de Opengear

Opengear, una empresa de Digi International, ofrece automatización y acceso seguro y resistente para respaldar la infraestructura de TI crítica, incluso cuando la red no funciona. El aprovisionamiento, la orquestación y la administración remota de dispositivos de red a través de dispositivos y software innovadores permiten al personal técnico administrar de manera confiable y eficiente los centros de datos y las ubicaciones remotas de la red. Las soluciones de Opengear cuentan con la confianza de organizaciones globales en las industrias financiera, de comunicaciones digitales, minorista y manufacturera. La empresa tiene su sede en Nueva Jersey, con centros de I+D en Silicon Valley y Brisbane, Australia. Opengear fue adquirida por Digi International en 2019 y reúne a dos organizaciones con un profundo compromiso de proporcionar los mejores productos, software y servicios que satisfagan las demandas de las redes de misión crítica. Para obtener más información, visite www.opengear.com.

Contacto

Contacto de Opengear Peter Ramsay / Lora Metzner Comunicaciones de resultados globales open@globalresultspr.com 949.307.5908

