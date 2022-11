Comunicado de prensa de Business Wire: OPEX Corporation

OPEX® Corporation, líder mundial en automatización de próxima generación desde hace casi 50 años, recibió las máximas distinciones en los premios DM de la revista Document Manager por su innovadora tecnología de escaneo Gemini?. Un jurado independiente del sector nombró al escáner Gemini de OPEX "Producto de imagen del año: Alto Volumen" por encima de otros nueve finalistas.

La tecnología de escaneado "Right-Speed" de Gemini apareció en abril de 2022 para complementar la cartera de soluciones de automatización de documentos y correspondencia de OPEX.

Los premios DM, en su 16.a edición, se crearon para mostrar, reconocer y recompensar a los pioneros de la industria en productos y servicios tecnológicos. La ceremonia de entrega de premios de este año, celebrada en el Leonardo Royal Hotel del centro de Londres, el 17 de noviembre de 2022, contó con la asistencia de más de 200 personas.

"Este premio es el reconocimiento a nuestro continuo esfuerzo por ofrecer innovación en automatización a clientes de todo el mundo", afirmó Scott Maurer, presidente de OPEX International. "Gemini combina capacidades de gran volumen con una característica única de escanear documentos de diferentes tamaños a diferentes velocidades sin cambiar de equipo, lo que permite maximizar el rendimiento a la vez que se reduce el tiempo de preparación por parte de los operadores".

La tecnología Right-Speed de Gemini OPEX no tiene rival en el mercado de la automatización de documentos. Se trata de uno de los escáneres más versátiles del mercado y sus características incluyen:

-- Manejo óptimo del papel

-- Posibilidad de configurar el software

-- Escalabilidad para el futuro

-- Velocidades de escaneado de hasta 240 páginas por minuto

-- Diseño de doble alimentador con capacidad de alimentación continua

-- Cinco bandejas de clasificación programables

-- Diseño ergonómico con un área de trabajo personalizable para mayor comodidad y productividad del operador

Además de las soluciones de automatización de documentos y correspondencia, como el escáner Gemini, OPEX ofrece una serie de tecnologías de automatización de almacenes líderes en el sector. Durante casi cinco décadas, OPEX ha sido un socio de confianza, colaborando estrechamente con los clientes para desarrollar soluciones personalizadas y escalables que transformen su forma de hacer negocios.

OPEX es una empresa integrada verticalmente, que innova, diseña, fabrica, vende y presta servicio a sus soluciones automatizadas. Esto se traduce en el más alto grado de calidad de los equipos, la confiabilidad de las operaciones, la durabilidad de los productos y una experiencia excepcional para el cliente.

Acerca de OPEX

OPEX Corporation, líder global en automatización de próxima generación, ofrece soluciones innovadoras y exclusivas para la gestión automatizada de almacenes, documentos y correspondencia. Con oficinas centrales en Moorestown (Nueva Jersey), EE. UU. y centros en Pennsauken (Nueva Jersey), Plano (Texas), Francia, Alemania, Suiza, Reino Unido y Australia, OPEX emplea a más de 1600 personas que se encargan de reimaginar y ofrecer de manera permanente soluciones tecnológicas personalizadas y escalables que resuelven los desafíos comerciales del presente y el futuro.

