Comunicado de prensa de Business Wire: Oregon

ICS® Diamond Tools and Equipment (ICS), el líder del sector en cortes de precisión de tubos y hormigón, anunció hoy que cambiará su nombre por el de Oregon®, que es una división de Oregon Tool, Inc. ICS® se fundó siendo un proyecto dentro de Oregon® en los años 90 y con esta transición, la empresa podrá seguir evolucionando sin dejar de perpetuar su tradición con el nombre de su marca insignia. Unificar las dos marcas es el siguiente paso natural para redefinir las posibilidades del mercado de las cortadoras eléctricas.

La potencia inspiradora de la naturaleza es lo que llevó a Joe Cox a fundar Oregon Tool, Inc. y a dejar su huella como creador de las cadenas de sierra que revolucionaron la industria. En los años 90, un equipo reducido de personas vio la oportunidad de seguir construyendo sobre la sólida base establecida por Oregon Tool Inc. El resultado fue la creación de ICS®, que se abrió paso en el diseño y desarrollo de cortadoras eléctricas para personas que trabajan con hormigón y tubos de hierro. En el fondo, ICS® nunca dejó de ser Oregon®, sólo que con otra marca.

"El pensamiento intrépido y audaz es un principio muy arraigado en ICS® y estamos encantados de seguir ofreciendo esa innovación, calidad y rendimiento como Oregon®", aseguró Paul Tonnesen, gerente general de Oregon Tool, Inc. "Estamos convencidos de que el reconocimiento mundial que se ha ganado Oregon® integrará perfectamente nuestras marcas y mostrará aún más nuestras herramientas como las mejores opciones para los usuarios profesionales y de bricolaje".

Estamos dando pasos audaces que nos permiten evolucionar y lo hacemos como Oregon®. Es importante recordar que, si bien cambiará el nombre de ICS®, el compromiso con nuestra gente, nuestros clientes y nuestros productos permanecerá intacto. Seguimos siendo el mismo equipo extraordinario que asiste a nuestros clientes cuando necesitan una herramienta superior para el trabajo que tienen entre manos, sólo que lo hacemos con un aspecto renovado y atractivo.

Aunque la transición a la marca Oregon® será oficial el 24 de octubre, habrá un periodo en el que tanto los productos de ICS® como los de Oregon® convivirán en el mercado. Para saber más, visite oregonconstruction.com.

Acerca del Negocio Oregon Construction de Oregon® Products

Con sede central en Portland, Oregón y distribuidores en 70 países, Oregon® Products y su Negocio Oregon Construction inventaron la tecnología de corte con cadena de diamante y desde hace más de 30 años, son el líder mundial en soluciones de corte de hormigón y tuberías con cadena. Porque "lo suficientemente bueno" no es suficiente y los equipos tienen que estar a la altura del desafío, estos productos se diseñan y fabrican sin descanso para superar a la competencia. Con los mejores materiales de su clase, nuestra tecnología anti-estiramiento SealPro® reduce el estiramiento de la cadena para maximizar su vida útil y nuestra cadena de corte de diamante patentada PowerGrit® hace que sea más seguro y fácil cortar tuberías de hierro dúctil, HDPE y PVC en espacios reducidos con un riesgo de retroceso notablemente menor. La cadena de diamante, las barras guía y los cabezales motorizados de Oregon® ofrecen un sistema de corte con una profundidad de corte de hasta 25 pulgadas. Además, los cabezales motorizados de Oregon® fueron diseñados para el corte en húmedo, con sistemas integrados de suministro de agua que reducen las partículas en suspensión durante el corte. Oregon® forma parte de la cartera de marcas de Oregon Tool, Inc. Para más información, visite oregonconstruction.com.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20221024005007/es/

Contacto

Hiebing: Lauren Smith (608) 268-4408 lsmith@hiebing.com

© 2022 Business Wire, Inc. Advertencia: Este comunicado de prensa no es un documento producido por AFP. AFP no será responsable de su contenido. Para cualquier pregunta relacionada, por favor póngase en contacto con las personas/entidades mencionadas en el comunicado de prensa.