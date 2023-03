Comunicado de prensa de Business Wire: Organon & Co.

Organon (NYSE: OGN), una empresa global de atención médica centrada en mejorar la salud de las mujeres, ha anunciado hoy el lanzamiento de una nueva iniciativa global, "Su plan es su poder" (en inglés, Her Plan is Her Power), para acelerar el progreso hacia la solución de la crisis de salud pública que suponen los embarazos no planificados. Se calcula que, cada año, cerca del 50 % de los embarazos (aproximadamente 121 millones) en todo el mundo no son planificados, lo que conlleva riesgos para la salud y reduce las oportunidades educativas y laborales para la madre y el hijo, unos problemas que pueden afectar a varias generaciones.

Los embarazos no planificados se deben, en parte, a la falta de acceso a información y servicios relacionados con la anticoncepción. En todo el mundo, de los 257 millones de mujeres que desean evitar un embarazo, cerca del 67 % no utiliza ningún método anticonceptivo. Ante esta situación, el esfuerzo plurianual de Organon (2023-2025) se basa en la programación previa lanzada en 2022 a través de la plataforma ESG "Su promesa". Esta nueva iniciativa incluye una cartera de programas, colaboraciones e inversiones diseñados para impulsar soluciones de salud pública, abordar las desigualdades y acelerar el progreso para ayudar a garantizar que las mujeres tengan el poder de planificar su futuro.

La iniciativa "Su plan es su poder", con una dotación de 30 millones de dólares, pretende abordar y superar las carencias y barreras con el fin de reducir los embarazos no deseados y dar autonomía a las mujeres y niñas en lo que se refiere a su salud sexual y reproductiva (SSR). Se basa en proyectos empresariales ya existentes, con nueva financiación para apoyar lo siguiente:

-- Una colaboración tripartita prevista con el fondo UNFPA, la agencia de las Naciones Unidas para la salud sexual y reproductiva, para ayudar a reducir los embarazos no deseados, centrada en la innovación, el acceso y la educación, la financiación y la sostenibilidad. Hay proyectos iniciales previstos para apoyar el "Equalizer: UNFPA Accelerator Fund", a través del establecimiento de un desafío de innovación para capacitar a la juventud aumentando del acceso a la financiación y la formación con la finalidad de lograr innovaciones en la información, los servicios y productos básicos de SSR; la mejora de una solución digital de conocimiento de SSR con capacidades de inteligencia artificial ética para dar información y análisis a los trabajadores sanitarios de primera línea en entornos de bajos recursos; y el apoyo a la "Equity 2030 Alliance" para acelerar las acciones tendientes a normalizar la equidad de género en la ciencia y la tecnología con un enfoque en la SSR y las soluciones centradas en las mujeres.

-- El lanzamiento inaugural de un programa mundial de subvenciones que proporcione recursos a organizaciones que trabajan en comunidades para crear una respuesta local y capacitar a las personas en lo que se refiere a reducir los embarazos no deseados y tomar el control de su salud reproductiva. La primera cohorte de beneficiarios incluye organizaciones de 13 países, entre ellos República Dominicana, Corea del Sur, Alemania y Tailandia.

-- Una nueva financiación y donaciones de productos para ayudar a mejorar el acceso y los resultados relacionados con los embarazos no planificados en determinadas comunidades de Estados Unidos. Entre las ONG colaboradoras previstas inicialmente figuran Direct Relief y Power to Decide. A lo largo de este año se anunciarán más organizaciones y comunidades radicadas en Estados Unidos.

"Capacitar a las mujeres ofreciéndoles educación y un amplio acceso a los anticonceptivos es un motor fundamental de la equidad y ayuda a las mujeres a decidir cuándo, si es que lo hacen, deciden formar una familia", señaló Kevin Ali, director ejecutivo de Organon. "Organon se enorgullece de lanzar "Su plan es su poder" y trabajar con otras entidades para concentrar nuestros recursos y orientar las respuestas de modo que ayuden a garantizar que todas las mujeres y niñas puedan planificar su futuro".

Este anuncio se produce en el Día Internacional de la Mujer y de forma paralela al 67.º período de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de las Naciones Unidas, cuyo objetivo es concientizar e impulsar la acción, porque en este complejo entorno, nunca se ha dado un momento más crítico para apoyar a las mujeres, y pasar a la acción.

"El UNFPA se complace en trabajar con Organon para promover la salud y los derechos sexuales y reproductivos, y las opciones", comenta Ian McFarlane, director de la División de Comunicaciones y Alianzas Estratégicas del UNFPA. "El asombroso número de embarazos no planificados que se producen cada año en el mundo, que es prácticamente la mitad de todos los embarazos, requiere el poder de la colaboración público-privada. Estamos deseosos de seguir desarrollando nuestros esfuerzos para ayudar a mejorar la vida de las mujeres y las niñas de todo el mundo".

Organon trabaja para garantizar que todas las mujeres y niñas alcancen el potencial pleno de su promesa a través de una mejor salud. En 2022, Organon se comprometió a ayudar a prevenir 120 millones de embarazos no deseados en los países menos desarrollados del mundo para 2030 como parte de FP2030. A través de la iniciativa "Su plan es su poder", la empresa acelerará aún más el progreso hacia este objetivo. Trabajará codo a codo con organizaciones globales y locales en todas las geografías con un enfoque en la innovación, la educación, el acceso y la promoción.

