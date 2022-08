Comunicado de prensa de Business Wire: Parsemus Foundation

La metformina, el medicamento para la diabetes ampliamente disponible, redujo los resultados graves de la enfermedad en más de la mitad de sus participantes si era iniciada dentro de los 4 días posteriores al inicio de síntomas de COVID. Un gran ensayo controlado aleatorizado, que fue cuidadosamente realizado por la Universidad de Minnesota, anunció hoy sus resultados. Los resultados fueron publicados el 18 de agosto en la prestigiosa revista New England Journal of Medicine, según Parsemus Foundation.

La metformina (también conocida como Dabex, Dianben, Dimefor, y Glucophage) se usa más comúnmente como medicamento para la diabetes, pero también tiene un pasado poco conocido: como tratamiento antiviral en la década de 1950. En investigaciones más recientes, también parece afectar las vías de inflamación de mTOR. Dado que el COVID involucra una inflamación viral, la investigadora principal, Dra. Carolyn Bramante, y su equipo pensaron que la combinación de su acción antiinflamatoria y antiviral eran lo suficientemente intrigantes como para ser puestas a prueba.

"En un principio, cuando nos enteramos de que las personas que tomaban metformina se contagiaban menos de COVID y que requerían menos hospitalizaciones, sentimos gran intriga", dijo Elaine Lissner, fundadora y fideicomisaria de la pequeña organización sin fines de lucro Parsemus Foundation de California, que trabaja en soluciones de bajo costo desatendidas por la industria farmacéutica. "Pero uno no sabe si se trata de una coincidencia hasta que no comienzas desde el principio, con un riguroso ensayo clínico aleatorizado".

"Cuando supimos que los investigadores de la Universidad de Minnesota estaban tratando de recaudar fondos para probarlo, aprovechamos la oportunidad", dijo Lissner. A Parsemus Foundation se unieron dos fundaciones más grandes que también estaban ansiosas por ver cómo se ponían a prueba medicamentos de bajo costo y accesibles a nivel mundial.

Con fondos filantrópicos y alcance bilingüe, el estudio COVID-OUT comparó tres medicamentos que se consideraban prometedores: la ivermectina, objeto de mucho interés y pasión; fluvoxamina, un antidepresivo que había mostrado buenos resultados en estudios anteriores; y metformina, un medicamento para la diabetes de muy bajo costo y ampliamente utilizado. La metformina fue la clara ganadora.

La metformina es el medicamento antidiabético oral recetado con mayor frecuencia en todo el mundo; lo toman más de 150 millones de personas cada año y se está investigando sus propiedades anticancerígenas. Sería el primer tratamiento disponible universalmente para el COVID en fases tempranas, brindando a los países de bajos ingresos una herramienta para combatir el impacto desproporcionado en los más desfavorecidos.

"Creo que hay lecciones para todos nosotros al asegurarnos de que nuestros sistemas de ensayos clínicos globales sean más sólidos y estén listos para participar en estudios críticos a nivel mundial como este en el futuro", enfatizó Lissner. "No deberían ser pequeñas fundaciones como la nuestra financiando estudios de importancia mundial."

"Mientras tanto, espero que los médicos de todo el mundo tomen nota: Puedes discutir sobre los detalles, pero al final, la metformina, un fármaco extremadamente económico que prescriben todos los días, si se administra de inmediato a las personas con COVID, puede reducir los resultados graves en más de la mitad."

Los detalles sobre los resultados del estudio se publicaron el 18 de agosto en el New England Journal of Medicine y se pueden encontrar en el comunicado de prensa del estudio COVID-OUT de la Universidad de Minnesota: https://med.umn.edu/news-events/covid-out-clinical-trial-suggests-metformin-effective-reducing-odds-serious-outcomes-covid-19-patients-seeking-early-treatment

Acerca de la Fundación Parsemus (San Francisco):

La Fundación Parsemus trabaja para crear mejoras significativas en la salud y el bienestar humano y animal mediante el avance de investigaciones médicas innovadoras y desatendidas. El enfoque de la fundación es apoyar los estudios de prueba de concepto y luego buscar la cobertura de prensa de los resultados, para que los avances cambien la práctica del tratamiento en lugar de desaparecer en la literatura científica. Como una organización sin fines de lucro pequeña y ágil, la Fundación Parsemus pudo pasar de sus programas financiados regularmente a un nuevo enfoque en el tratamiento de COVID-19 durante la pandemia. Puede encontrar más información sobre la Fundación Parsemus y el trabajo presentado aquí en: https://www.parsemus.org/humanhealth/covid-19/

