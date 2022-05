Comunicado de prensa de Business Wire: PayRetailers

Las soluciones tecnológicas de pago han encontrado en América Latina tierra fértil para su expansión ante la falta de inclusión financiera que existe en la región, lo que a su vez ha puesto a las firmas de esta industria en una posición de negocio favorable. Latinoamérica alberga unos 300 millones de compradores digitales, una cifra que se espera que crezca más del 20 por ciento para 2025.

PayRetailers, el principal especialista en pagos de LATAM Fintech anunció la apertura de nuevas oficinas en Perú, un movimiento que ayudará a la compañía a estar más cerca de su base de clientes y a consolidar su presencia en uno de los mercados que más rápido están creciendo. Por otra parte, permitirá atender mercados estratégicos en toda América Latina e innovar juntamente con proveedores de servicios financieros dinámicos para ofrecer a sus clientes experiencias digitales diferenciadas e innovadoras.

Dadas las innumerables oportunidades que hay en la región, la compañía sigue ampliando su equipo y tecnología para construir una infraestructura de pagos robusta e inclusiva. Con una amplia oferta de soluciones de pago con tarjetas y métodos alternativos locales para empresas globales que se expanden a América Latina, hoy en día PayRetailers cuenta con equipos de más de 20 nacionalidades distintas y operaciones en más de 15 países de Europa y América Latina.

Nuevas adquisiciones estratégicas dentro de la región

La compañía recientemente cerró el acuerdo de adquisición de dos plataformas de pagos en línea, Paygol de Chile y Pago Digital de Colombia. Las dos adquisiciones fortalecen el amplio y profundo movimiento que caracteriza a PayRetailers para aprovechar el potencial de los pagos de comercio electrónico en América Latina. El acuerdo brinda a Paygol y Pago Digital el acceso a los extensos conocimientos técnicos, recursos de marketing e inversión financiera de PayRetailers para crecer a escala.

Para las empresas que buscan expandir sus operaciones en el mercado latinoamericano, uno de los grandes retos es entender las complejidades y los desafíos específicos de los mercados del continente. Las adquisiciones refuerzan la posición de PayRetailers como el principal especialista en pagos Fintech para América Latina y los esfuerzos para simplificar el comercio electrónico B2B en toda la región.

El CEO de Paygol, Carlos Varas, dijo: "Paygol cree apasionadamente en el poder del conocimiento local para salvar las fronteras internacionales. Es un entendimiento que compartimos con PayRetailers a medida que avanzamos juntos para liberar verdaderamente el potencial de los negocios de comercio electrónico en toda América Latina".

El CEO de Pago Digital, William Talero, dijo: "Pago Digital se fundó con una visión de pagos en línea simples y accesibles. Hemos recorrido un largo camino en 10 años y ahora estamos entusiasmados de pasar al siguiente nivel con PayRetailers: compartir tecnologías, experiencia y conocimientos para brindar a nuestros clientes oportunidades cada vez mayores".

Royal Park Partners actuó como asesor financiero y estratégico exclusivo de PayRetailers en la adquisición de Pago Digital.

Retos de las Fintech frente a la inclusión financiera en Latinoamérica

El ecosistema Fintech en Latinoamérica cada año va teniendo mejores resultados, para 2020 se contaban cerca de 1.500 actores entre los que destacaban startups, reguladores y compañías tradicionales, como los bancos. A medida que se imponen nuevas tecnologías como las criptomonedas o el metaverso, estas organizaciones tienen mayores retos que deberán asumir en el marco de la cuarta revolución industrial.

Según una encuesta publicada en enero de 2022 por VISA, se puede observar el crecimiento del ecosistema Fintech en Latinoamérica, al experimentar una subida del 52% en financiamiento al sector.

América Latina experimentó el boom de ventas minoristas de comercio electrónico de más rápido crecimiento en el mundo durante el 2020. En México, el comercio electrónico recaudó cerca de 316.000 millones de pesos (US$15.000 millones) durante el año, lo que supone un crecimiento anual de 81% y representa el 9% de las ventas minoristas totales, según la asociación mexicana de ventas en línea AMVO. La pandemia demostró a México lo que significa no estar preparado para el futuro, realizando grandes modificaciones en la vida cotidiana de los mexicanos, viviendo en una realidad donde salir a la calle ya no era una opción para muchas personas.

Para cubrir la demanda, durante 2022 las Fintech y las empresas no bancarias han estado lanzando soluciones como billeteras electrónicas, tarjetas de crédito y tarjetas prepago, especialmente en mercados desatendidos. Los pagos digitales, incluso a través de nuevas formas como códigos QR, pagos instantáneos o pagos sin contacto, deberían proliferar entre compradores y vendedores.

Destacan también las actualizaciones de la regulación y adopción del ecosistema blockchain en Chile, Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, El Salvador, México y Venezuela. El Salvador se convierte en el primer país latinoamericano en adoptar Bitcoin como moneda oficial a partir del 7 de septiembre de 2021, un movimiento que ha estado ganando fuerza en toda América Latina. A medida que la regulación madura en todo el mundo, América Latina está demostrando ser un terreno próspero para el desarrollo de blockchain.

Con el enfoque de expandir su cartera de clientes y elevando exponencialmente el alcance de los productos durante la próxima década, PayRetailers apunta a fortalecer verticales como los servicios digitales y el e-commerce. Su estrategia le ha permitido ofrecer servicios y ocupar espacios no atendidos por los proveedores de pago tradicionales, un actor para seguir de cerca en los próximos años.

Acerca de PayRetailers

PayRetailers es un proveedor líder de servicios de pago en línea, dedicado a crear un proceso de pago rápido y simple para comercios y compradores. La compañía ofrece una gama completa de soluciones de pago para ayudar a las empresas de comercio electrónico a aceptar pagos en línea a través de una sola integración API.

Para los comerciantes que buscan expandirse internacionalmente a través de ciertas verticales de comercio electrónico, una comprensión clara del comportamiento del consumidor y el gasto en su sector específico será la diferencia entre el éxito y el fracaso. Al aceptar métodos de pago locales, PayRetailers permite que cualquier persona realice compras en línea, incluso si no tiene tarjetas de crédito o débito.

PayRetailers tiene su sede en España, con oficinas regionales en México, Argentina, Brasil, Chile, Colombia Uruguay y Perú.

