Comunicado de prensa de Business Wire: Percona

Percona, líder en software y servicios de bases de datos de código abierto, anunció hoy que Man Group, una empresa global de gestión de inversiones activas potenciada por la tecnología con 151 400 millones de USD en activos bajo gestión[1], ha seleccionado a Percona como soporte las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año para sus aplicaciones críticas que dependen de MongoDB. Percona brindará Soporte Prémium a la división Alpha Technology de Man Group, lo que garantiza el tiempo de funcionamiento de sus aplicaciones principales de investigación y de datos comerciales.

Man Alpha Technology, responsable de la infraestructura y los sistemas que facilitan la toma de decisiones de inversión en Man Group, tendrá acceso a los expertos en la materia de MongoDB de Percona para hacer preguntas a través del soporte consultivo. Man Group también está utilizando Percona Monitoring and Management (PMM), una herramienta de observación, monitoreo y administración de bases de datos de código abierto.

Tim Mace, jefe de Ingeniería de Datos de Man Alpha Technology, señaló: "Esperamos trabajar con Percona y acceder a la experiencia y al servicio de alta calidad de su equipo técnico. Vimos la necesidad de soporte para nuestros procesos comerciales que dependen de MongoDB, pero al mismo tiempo queríamos conservar nuestro enfoque sobre cómo diseñamos y escalamos nuestra infraestructura para satisfacer las necesidades de nuestro negocio. Percona demostró un largo historial de experiencia en el espacio, con un conocimiento profundo del dominio y de las herramientas de código abierto que cumplen con los exigentes requisitos que tenemos hoy".

Martin James, vicepresidente de Ventas para EMEA (Europa, Medio Oriente y África) y APAC (Asia Pacifico) de Percona agregó: "Las empresas quieren utilizar las mejores tecnologías para ejecutar sus operaciones y necesitan el mejor soporte y experiencia para obtener el máximo valor de esas tecnologías. El enfoque independiente y la experiencia de Percona en software de base de datos de código abierto significa que las empresas pueden confiar en nosotros para lograr sus objetivos a través del tiempo. Con Percona, las empresas pueden obtener el conocimiento y la experiencia de soporte que necesitan con la tranquilidad de saber que cualquier recomendación es realmente la mejor para ellos y sus requisitos".

MongoDB es una de las bases de datos más populares del mundo según DB-Engines, utilizada por millones de desarrolladores para ayudarlos a crear y ejecutar aplicaciones. Percona ofrece una gama de productos basados en MongoDB Community Edition, que incluyen:

-- Percona Distribution para MongoDB: esta es una solución completa que es un reemplazo directo de MongoDB Community Edition. Reúne los mejores y más críticos componentes empresariales de la comunidad de código abierto, diseñados y probados para trabajar juntos, así como el soporte líder en el mercado de Percona.

-- Percona Server para MongoDB: un reemplazo directo gratuito y disponible en la fuente de MongoDB Community Edition que incluye funcionalidad de nivel empresarial como el motor de almacenamiento en memoria Memory Engine, integración de HashiCorp Vault, cifrado de datos en reposo, registro de auditoría, autenticación externa LDAP (protocolo ligero de acceso a directorios) con SASL (capa de seguridad y autenticación simple) y copias de seguridad dinámicas

-- Percona Backup para MongoDB: una herramienta de copia de seguridad comunitaria de código abierto totalmente compatible para realizar copias de seguridad dinámicas consistentes en MongoDB

Esta funcionalidad está incluida como parte de la Plataforma Percona (Percona Platform), el producto recientemente anunciado por la compañía para múltiples distribuciones de bases de datos de código abierto, soporte y motores de recomendación automatizados. La Plataforma Percona proporciona el software y los servicios para unificar la experiencia de la base de datos en cualquier infraestructura, lo que ayuda a las empresas a obtener acceso a las mejores soluciones, soporte, servicios e información de código abierto para ejecutar sus entornos de base de datos con el máximo rendimiento en la nube o en las instalaciones sin restricciones de licencia o costos crecientes.

Acerca de Percona

Las bases de datos funcionan mejor con Percona. Percona es la única empresa que ofrece productos, soporte y servicios de clase empresarial para una variedad de bases de datos de código abierto, incluidas MySQL®, MariaDB®, MongoDB® y PostgreSQL en implementaciones tradicionales, plataformas basadas en la nube y entornos de TI híbridos. La compañía se compromete a respaldar el código abierto como un enfoque para la concesión de licencias, el desarrollo y la implementación de software; sus herramientas de administración de bases de datos son utilizadas por millones de desarrolladores de aplicaciones, administradores de bases de datos y profesionales de TI en todo el mundo.

Percona brinda a las empresas la libertad de elegir, la libertad de crear y la libertad de marcar la diferencia, y las ayuda a escalar con rapidez a medida que crecen. La compañía admite marcas globales como PayPal, Vimeo, RockStar Games, Duolingo, Fiserv, Slack, Cisco Systems y Rent the Runway, así como empresas más pequeñas que buscan maximizar el rendimiento de las aplicaciones y al mismo tiempo simplificar la eficiencia de las bases de datos. Más información en www.percona.com.

Acerca de Man Group

Man Group es una empresa global de gestión de inversiones activas potenciada por la tecnología centrada en ofrecer soluciones alfa y de cartera para los clientes. Con sede en Londres, administramos 151 400 millones de USD* y operamos en múltiples oficinas en todo el mundo.

Invertimos en una amplia gama de estrategias y clases de activos, con una combinación de estrategias alternativas y solo a largo plazo que se ejecutan de forma discrecional y cuantitativa, en mercados líquidos y privados. Nuestros equipos de inversión trabajan dentro de la plataforma operativa única de Man Group, lo que les permite invertir con un alto grado de empoderamiento mientras se benefician de la colaboración, la fortaleza y los recursos de toda la empresa. Nuestra plataforma está respaldada por tecnología avanzada, que respalda a nuestros equipos de inversión en cada etapa del proceso, incluida la generación de alfa, la gestión de carteras, la ejecución de operaciones y la gestión de riesgos.

Nuestros clientes y los millones de jubilados y ahorristas que representan están en el corazón de todo lo que hacemos. Formamos relaciones profundas y duraderas y creamos soluciones personalizadas para ayudar a satisfacer sus necesidades únicas. Reconocemos que la inversión responsable está intrínsecamente vinculada a nuestro deber fiduciario para con nuestros clientes, e integramos este enfoque ampliamente en toda la empresa.

Estamos comprometidos a crear un lugar de trabajo diverso e inclusivo donde se celebre la diferencia y todos tengan la misma oportunidad de prosperar, así como de retribuir y contribuir positivamente a nuestras comunidades. Para obtener más información sobre los esfuerzos caritativos globales de Man Group y nuestras iniciativas de diversidad e inclusión, visite: https://www.man.com/corporate-responsibility

Man Group plc cotiza en la Bolsa de Valores de Londres con el símbolo EMG.LN y forma parte del índice FTSE 250. Puede encontrar más información en www.man.com

*Al 31 de marzo de 2022. Todos los servicios de asesoramiento y gestión de inversiones se ofrecen a través de los "motores" de inversión de Man AHL, Man Numeric, Man GLG, Man Solutions/FRM y Man GPM.

[1] Al 31 de marzo de 2022

