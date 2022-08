Comunicado de prensa de Business Wire: Perfect Corp.

Perfect Corp., el proveedor líder de soluciones de tecnología de belleza y moda y desarrollador de tecnologías de Realidad Aumentada (RA) e Inteligencia Artificial (IA), anunció hoy una nueva alianza con la empresa cosmética argentina ACF (Advanced Cosmeceutical Formulations). A través de esta asociación, ACF integrará la tecnología AI Skin Diagnostic de Perfect Corp. que permite evaluar 14 características de la piel incluyendo arrugas, humectación y enrojecimiento para ofrecer a cada cliente una rutina de cuidado de la piel personalizada de acuerdo con sus necesidades individuales. La tecnología permitirá mejorar la experiencia de compra de los consumidores de ACF al permitirles recibir un diagnóstico instantáneo de la piel a través de un dispositivo móvil.

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20220808005549/es/

ACF integra tecnología líder en el mercado AI Skin Diagnostic de Perfect Corp. para ofrecer recomendaciones personalizadas a sus clientes (Graphic: Business Wire)

La tecnología de Perfect Corp. impulsando la transformación digital para ACF

ACF pone al alcance de sus consumidores las últimas innovaciones para el cuidado de la piel. La marca ofrece productos con avanzada tecnología cosmética, incluyendo una línea de máscaras peel off y sheet mask que ofrecen soluciones y resultados efectivos para la piel.

"Buscamos innovar constantemente, y ofrecer productos de calidad, a precios accesibles, que sean de fácil aplicación, no testados en animales y respetuosos con el medio ambiente. La asociación con Perfect Corp. contribuirá al crecimiento sostenido de nuestra marca, y al fortalecimiento de su imagen como una compañía innovadora tecnológicamente, y que, apuesta por la digitalización en beneficio de sus consumidores," comentó Álvaro Prieto, Gerente Digital de ACF.

En los últimos años, ACF se ha enfocado en desarrollar una robusta presencia digital a través de redes sociales y plataformas de eCommerce. La marca también ha venido aumentando su presencia en países latinoamericanos como Chile y Bolivia, y a corto plazo se extenderá a Paraguay, Uruguay y Colombia.

IA Skin Diagnostic ofrece a cada cliente recomendaciones de productos personalizadas

Aprovechando la tecnología de IA Skin Diagnostic, ACF puede garantizar recomendaciones de productos personalizadas, adaptada a las necesidades de la piel de cada cliente. Con esta tecnología basada en IA, ACF está creando una experiencia de compra inmersiva para todos sus clientes y espera aumentar el compromiso de sus clientes a lo largo de su trayectoria de compra.

"Con la integración de la avanzada tecnología AI Skin Diagnostic de Perfect Corp., esperamos ayudar a ACF a impulsar la transformación digital y crear una experiencia de cuidado de la piel personalizada para cada cliente," dijo Alice Chang, Fundadora y Directora General de Perfect Corp. "La tecnología de IA es el futuro de la belleza y tiene un potencial enorme para la industria del cuidado de la piel."

Para descubrir información de expertos en tecnología de belleza, así como poderosos secretos de retorno de inversión, lea la Guía Completa de Tecnología de IA para la Piel de Perfect Corp.

Acerca de Perfect Corp

Perfect Corp. es el proveedor líder de soluciones tecnológicas de belleza y moda SaaS de IA y RA, dedicado a transformar las experiencias de compra a través del empoderamiento de las marcas para lanzarse al mundo digital. Al asociarse con los nombres más grandes de la industria, el conjunto de soluciones empresariales de Perfect Corp. ofrece experiencias sinérgicas impulsadas por la tecnología que facilitan experiencias de compras sostenibles, ultrapersonalizadas y atractivas, además de equipar a las marcas con la próxima generación de bienes de consumo. Perfect Corp. ofrece un conjunto complementario de aplicaciones móviles, que incluyen YouCam Makeup y YouCam Perfect, para proporcionar una plataforma de consumo para probar virtualmente nuevos productos, realizar diagnósticos de la piel, editar fotos y compartir experiencias con la comunidad de YouCam. Para obtener más información, visite PerfectCorp.com.

Todos los nombres de empresas y productos mencionados en este documento son solo para fines de identificación y son propiedad exclusiva de sus respectivos propietarios. Copyright © 2021 Perfect Corp. Todos los derechos reservados.

Vea la versión original en businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220808005549/es/

Contacto

Contactos de Prensa Sitio web oficial de Perfect Corp.: https://www.perfectcorp.com Perfect Corp. en LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/perfect-corp/ Blog oficial de Perfect Corp.: https://www.perfectcorp.com/consumer/blog Corporativo:Tony Tsai en press@perfectcorp.com o por teléfono: +886-2-8667-1265, ext. 2167 Estados Unidos:Jacqueline Agudelo en contact_pr@perfectcorp.com o por teléfono: +1 917-935-8232 Japón:Ryusho Hosaka en contact_pr_jpn@perfectcorp.com o por teléfono: +81-3-5875-6651 China: Winter Zhang en winter_zhang@perfectcorp.com o por teléfono: +86-166-2139-1855 Emiratos Árabes Unidos:Alaa Salameh en contact_pr_uae@perfectcorp.com o por teléfono: +971-0559655728 Europa:Jessica Thiant en contact_pr_fr@perfectcorp.com México:Ingrid Motta en contact_pr_latam@perfectcorp.com o por teléfono: (+521) 5512491739 Reino Unido:Will Parrott en contact_pr_uk@perfectcorp.com

© 2022 Business Wire, Inc. Advertencia: Este comunicado de prensa no es un documento producido por AFP. AFP no será responsable de su contenido. Para cualquier pregunta relacionada, por favor póngase en contacto con las personas/entidades mencionadas en el comunicado de prensa.