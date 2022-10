Comunicado de prensa de Business Wire: Perficient, Inc.

Perficient, Inc.(Nasdaq: PRFT) ("Perficient"), la empresa líder mundial de consultoría digital que está transformando a las empresas y marcas más importantes del mundo, anunció hoy que extendió su asociación con el equipo de construcción de robots de lucha de Brasil llamado RioBotz, y su competidor "Minotaur", que participará en la competencia BattleBots.

Según los términos del acuerdo previsto para varios años, Perficient será el socio principal y más visible de Minotaur. Las organizaciones trabajarán en conjunto para brindar mayor visibilidad a las industrias de los sectores STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas) y las oportunidades profesionales que Perficient tiene para ofrecer.

RioBotz y Minotaur dominaron gran parte de la competencia durante el primer año de su asociación con Perficient. El equipo logró superar las etapas iniciales y calificó para el Torneo del Campeonato Mundial de BattleBots, donde llegó a los cuartos de final y se posicionó entre los ocho mejores robots del mundo.

"Minotaur y RioBotz han captado y cautivado a millones de fanáticos de todo el mundo, incluidos los más de 7000 colegas globales de Perficient", dijo Bill Davis, vicepresidente de Marketing de Perficient. "La pasión, innovación y determinación del equipo RioBotz garantizan que Minotaur sea un oponente exigente para todos los que se enfrenten a él. Estamos orgullosos y muy entusiasmados de asociarnos nuevamente con este equipo de ingenieros tan talentosos y deseamos aclamarlos, tanto a ellos como a Minotaur, durante el transcurso de la competencia".

Los fans de todo el mundo podrán ver la próxima temporada de BattleBots desde principios de 2023.

"Estamos muy emocionados de continuar nuestra asociación con un líder mundial en consultoría tecnológica como Perficient. El equipo de Riobotz nunca olvidará nuestra primera temporada juntos", expresó Carlos Souza, líder del equipo RioBotz. "La ingeniería se basa en la mejora constante y el equipo continuó realizando ajustes a Minotaur entre temporadas. Estamos ansiosos por volver a la arena de BattleBots con el apoyo de Perficient y demostrar todo lo que puede hacer el poderoso Minotaur".

Acerca de RioBotz

Fundado en 2003, bajo la supervisión del Profesor Marco Antônio Meggiolaro, con doctorado del MIT, RioBotz es el equipo de robótica de PUC-Rio, una universidad en Río de Janeiro, Brasil. RioBotz diseña, optimiza y construye estructuras mecánicas, sistemas de locomoción y actuadores. Aunque el equipo RioBotz se enfoca en robots de lucha, el grupo de investigación también ha desarrollado sistemas para la industria médica, militar, petrolera y energética.

Acerca de Perficient

Perficient es la empresa líder mundial de consultoría digital. Imaginamos, creamos, diseñamos y ejecutamos soluciones de transformación digital que ayudan a nuestros clientes a superar las expectativas de su clientela, dejar atrás a la competencia y hacer crecer sus negocios. Gracias a nuestras inigualables capacidades tácticas, creativas y tecnológicas, ofrecemos grandes ideas y propuestas innovadoras, junto con un enfoque práctico, con el objetivo de ayudar a las empresas y marcas más importantes del mundo a lograr el éxito. Perficient cotiza en el NASDAQ Global Select Market y es miembro del índice Russell 2000 y el índice S&P SmallCap 600. Para obtener más información, visite www.perficient.com.

