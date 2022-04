Comunicado de prensa de Business Wire: Personetics

Personetics, proveedor global líder de soluciones de personalización basada en datos financieros, engage con el cliente y capacidades de gestión de fianazas avanzadas para las instituciones financieras, anuncia hoy el lanzamiento de "Sustainability Insights". Este nuevo producto, incluido en la plataforma de engage de Personetics, ayudará a los bancos a satisfacer la creciente demanda de los clientes y la normativa para lograr una banca responsable con el medio ambiente y finanzas sostenibles. Personetics se ha asociada con la fintech líder de la industria "ecolytiq", cuya solución "Sustainability-as-a-Service®" mejora los modelos de datos de "Sustainability Insights", logrando que sean más precisos, personalizados y viables.

Examples of Personetics' sustainability capabilities (Graphic: Business Wire)

La solución "Sustainability Insights" de Personetics es la primera a nivel mundial en mostrar a los clientes de los bancos la huella de carbono de cada operación bancaria, así como recomendar acciones personalizadas para reducir las emisiones de carbono al hacer compras en comercio o categorías con menores emisiones de carbono o como ahorrar para lograr metas financieras respetuosas del medio ambiente. "Sustainability Insights" está totalmente integrado en la plataforma de engage basada en datos financieros de Personetics, de acuerdo con los análisis de datos avanzados de miles de millones de operaciones de clientes.

Más allá de rastrear las emisiones de carbono y mostrar a los clientes su huella de carbono personal, "Sustainability Insights" es un enfoque integral que también evalúa otros factores, como la información general de las empresas en relación con temas ambientales, sociales y de gobierno para calcular el impacto individual. También permite que los bancos recomienden sus propios productos que puedan ayudar a los clientes a tomar decisiones financieras más sostenibles.

"Sustainability Insights" se basa en los cuatro pilares de estrategia financiera sostenible de Personetics:

-- Integrada: "Sustainability Insights" está totalmente integrado en la actual plataforma de engage basada en datos financieros y accesible dentro de los canales digitales de cada institución financiera participante. Los clientes ahora pueden consultar su huella de carbono y recibir recomendaciones dentro de la aplicación móvil de su banco.

-- Cercana: "Sustainability Insights" se basa en los datos de las transacciones financieras propias de cada cliente. Las personas pueden ver las emisiones de carbono en sus decisiones de gastos cotidianas y recibir consejos para reducir las emisiones de carbono en sus operaciones financieras.

-- Interactiva: "Sustainability Insights" es fácil de entender y atractiva para los clientes bancarios, con una experiencia de usuario de muy fácil uso y comprensión.

-- Viable: Los clientes pueden actuar con rapidez para reducir sus emisiones de carbono, como la apertura de una caja de ahorros para ahorrar dinero a fin de adquirir paneles solares o un vehículo eléctrico o decidir comprar un producto diferente o hacer compras en una tienda más respetuosa del clima.

Entre las principales capacidades de la oferta de "Sustainability Insights" se encuentran:

-- Brindar un mapa financiero holístico y personalizado que muestra visualmente las emisiones de carbono de los gastos de los clientes o sus inversiones.

-- Dar a los clientes la capacidad de actuar para reducir sus emisiones de carbono con información y recomendaciones personalizadas, según su situación financiera. Por ejemplo, la solución puede sugerir comercios alternativos con menos emisiones de carbono, recomendar una meta de ahorro para instalar paneles solares, ofrecer productos de inversión ecológicos o permitir que un cliente fije una meta en cuanto al carbono y haga el seguimiento de su evolución a través de su gasto.

-- Personalización y compromiso: compromiso activo con el usuario para aumentar la exactitud de la información a través de preguntas y apreciaciones sobre las respuestas.

A fin de dar a los clientes de los bancos los datos de impacto climático más precisos y viables, Personetics ha integrado los modelos a nivel nacional de ecolytiq con sus propias capacidades patentadas. ecolytiq da fuentes y modelos de datos específicos por país a las instituciones financieras para ayudar a lograr los mejores cálculos de impacto de carbono.

Para lograr una mayor profundidad de los datos, "Sustainability Insights" de Personetics también se asocia con otros proveedores globales de investigación de las emisiones de carbono o categorías de gastos dentro de países específicos.

"Sustainability Insights" de Personetics empoderará a los bancos para que sean líderes en banca responsable con el medio ambiente y ayudará a los clientes a que actúen para que elijan un estilo de vida más sostenible con elecciones financieras más fundamentadas. Los datos de Deloitte muestran que el 28 % de los clientes ya han dejado de consumir determinadas marcas o productos por motivos de sostenibilidad o éticos, y decenas de bancos mundiales ya se comprometen a cambiar de acuerdo con los Principios de Banca Responsable de la ONU.

Los bancos también podrán trasladar la información de la plataforma de Personetics a sus informes sobre los criterios ESG al rastrear y medir las acciones que adoptan los clientes para reducir su huella de carbono. Esto puede ayudar a que las instituciones financieras demuestren un liderazgo significativo al apoyar a sus clientes en la lucha contra el cambio climático.

David Sosna, CEO de Personetics, señaló:

"Nos complace lanzar la nueva solución "Sustainability Insights", respaldados por las fuentes de datos líder de la industria de nuestro socio ecolytiq. "Sustainability Insights" de Personetics forma parte de la próxima evolución de las finanzas sostenibles: más allá de mostrar a los clientes de los bancos su huella de carbono, les ofrecemos acciones específicas que pueden adoptar en la actualidad para reducir su impacto de carbono, optar por metas de ahorro respetuosas con el clima y llevar a la industria hacia un camino más ecológico.

"Sustainability Insights" asimismo impulsa el impacto comercial de las instituciones financieras al mejorar el compromiso con el cliente, generar oportunidades nuevas de venta cruzada y recomendar productos bancarios específicos, así como cuentas nuevas de una forma que sea personalizada según la situación financiera y las metas futuras de cada cliente en particular. Esto generará relaciones más profundas con clientes bancarios y, en última instancia, sustentará los informes sobre ESG de los bancos. Cada institución financiera podrá ser líder en banca ecológica gracias a Sustainability Insights".

Ulrich Pietsch, director ejecutivo de ecolytiq dijo:

"La industria financiera tendrá un rol preponderante en la lucha contra el cambio climático. Esta empieza al darles a las personas la información que necesitan para tomar decisiones más ecológicas. Los bancos que actúan ahora al aliarse a la sostenibilidad serán los primeros en cosechar sus beneficios en los próximos años. Al asociarse con Personetics, nos complace poder ayudar aún más a las instituciones financieras en todo el mundo con datos más precisos sobre la huella de carbono de sus clientes, así pueden recomendar medidas para mejorarla".

El nuevo producto "Sustainability Insights" ahora está disponible en la plataforma de Personetics y está listo para ser activado por las más de 80 instituciones financieras que nos avalan y con un alcance de 120 millones de clientes bancarios.

About Personetics:

Personetics es líder mundial en personalización de datos financieros, compromiso del cliente y capacidades de gestión de dinero avanzadas para los servicios financieros. Estamos creando el futuro de las "finanzas autodirigidas" en el que los bancos actúan de forma proactiva en nombre de sus clientes para mejorar su bienestar financiero y lograr sus metas financieras.

Nuestras soluciones de análisis de datos líderes de la industria utilizan los datos de las transacciones financieras de los clientes para brindar información práctica a diario, recomendaciones personalizadas, asesoría financiera sobre productos y programas automáticos de bienestar financiero. Ofrecemos soluciones para la banca de consumo, banca para PYMES, gestión patrimonial y emisores de tarjetas de crédito del mercado masivo.

Impulsamos el impacto comercial de las instituciones financieras al mejorar los productos pertinentes que apuntan a una venta cruzada y al aumento de consumo eficientes y precisos. Ayudamos a las instituciones financieras a profundizar las relaciones de sus clientes, aumentar los depósitos principales y la retención de clientes, ampliar la participación en la cartera del cliente y promover el valor de tiempo de vida del cliente.

Personetics en la actualidad atiende a 80 instituciones financieras en 30 mercados globales, de ese modo alcanza los 120 millones de clientes. Cuenta con el respaldo de capital de riesgo líder e inversores de capital privado con oficinas en Nueva York, Londres, Tel Aviv, Singapur, Río de Janeiro, Tokio, París, Madrid y Sydney. Para obtener más información, visite personetics.com

Acerca de ecolytiq:

La solución Sustainability-as-a-Service® de ecolytiq permite a los bancos, las empresas fintech y los proveedores de servicios financieros mostrar a los clientes el impacto individual que están teniendo sus hábitos de compra en el medio ambiente en tiempo real. El software de ecolytiq calcula los impactos medioambientales personales, como los valores de CO2, a partir de las operaciones de pago y enseña hábitos de gastos sostenibles a los clientes a través de ideas sobre el clima. Para obtener más información, visite www.ecolytiq.com

Contacto

Contacto con los medios de comunicación Toby Earnshaw / Aimee Cashmore personetics@pancomm.com Michal Milgalter, directora de Marketing Global Michal.milgalter@personetics.com Contacto con la prensa de ecolytiq: Yuki Hayashi I ecolytiq GmbH I media@ecolytiq.com teléfono: +49 30 2201232-80

