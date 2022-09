Comunicado de prensa de Business Wire: Pexco LLC

Pexco LLC, fabricante norteamericano de plásticos especiales, se complace en anunciar la adquisición de Performance Plastics Ltd. Ubicada en Cincinnati, Ohio y fundada en 1982, Performance Plastics es una empresa de moldeo por inyección de precisión especializada en componentes de alto rendimiento y tolerancia ajustada para las aplicaciones más exigentes dentro de varias industrias, entre ellas, la aeroespacial, de defensa, medicina y ciencias de la vida y la industrial de precisión.

Al respecto, el director general de Pexco, Sam Patel, declaró: "Estamos encantados de darle la bienvenida a Performance Plastics a la familia de empresas de Pexco. Performance Plastics tiene una excelente reputación en el mercado y es reconocida como líder en la producción de piezas termoplásticas de gran complejidad geométrica y con tolerancias ajustadas. Hay pocos fabricantes que puedan ayudar a los clientes a cumplir con estas normas, de modo que el conocimiento y la experiencia en polímeros de alto rendimiento que tiene Performance Plastics son factores muy potentes a la hora de distinguirse de la competencia".

Por su parte, Chris Lawson, director de operaciones de Performance Plastics, agregó: "Estamos encantados de aportar nuestra experiencia a la familia Pexco. Nuestra orientación a la calidad de la ingeniería y nuestra ética inquebrantable de trabajo encajan muy bien con la cultura y estamos ansiosos por colaborar con los expertos en fluoropolímeros y otros polímeros de alto rendimiento bajo el paraguas de Pexco".

Acerca de Pexco LLC

Con sede en Atlanta y múltiples plantas en Norteamérica, Pexco es líder en el diseño y la fabricación de componentes de plástico de ingeniería. Suministra piezas y componentes estándar y especiales a fabricantes y usuarios finales para una amplia gama de aplicaciones personalizadas, entre ellas, los sectores de la industria especializada, la conducción de fluidos, la iluminación, la seguridad del tránsito, las vallas y el aislamiento eléctrico. Pexco ofrece una gama completa de servicios de diseño, ingeniería y fabricación a medida, en particular, el registro ISO 9001:2015, en todas sus operaciones de fabricación. Para más información, visite www.pexco.com o llame al (770) 777-8540.

Acerca de Performance Plastics

Performance Plastics es un moldeador de inyección a medida de piezas de polímero de alto rendimiento. Con sede en Cincinnati, Ohio y fundada en 1982, Performance Plastics se especializa en componentes termoplásticos de tolerancia ajustada para aplicaciones exigentes. La empresa es conocida por su experiencia en fluoropolímeros, Torlon, PEEK y Ultem, sus procesos de fabricación patentados y su excepcional soporte de ingeniería.

Acerca de Odyssey Investment Partners

Odyssey Investment Partners, con sucursales en Nueva York y Los Ángeles, es una de las principales empresas de inversión de capital privado con más de 25 años de trayectoria en asociaciones con gestores calificados para transformar a las empresas del mercado intermedio en negocios más eficientes y diversificados con perfiles sólidos de crecimiento. Odyssey realiza inversiones con control mayoritario en sectores con perspectivas positivas a largo plazo y tendencias seculares favorables. Para más información sobre Odyssey, visite www.odysseyinvestment.com.

