Comunicado de prensa de Business Wire: Pivot Bio

Pivot Bio, líder en innovación agrícola relacionada con el nitrógeno, se une a la Misión de Innovación Agrícola para el Clima (AIM for Climate) como socio del denominado "Sprint de Innovación". En su condición de socio, Pivot Bio destinará al menos 291 millones de dólares en financiación para el desarrollo de productos durante cuatro años con el objetivo de acelerar la adopción de fertilizantes nitrogenados microbianos resistentes al clima.

Pivot Bio presentó los primeros microbios productores de nitrógeno del mundo a los agricultores estadounidenses en 2018. Desde entonces, ha introducido múltiples productos de nitrógeno microbiano para el trigo, el sorgo y otros granos pequeños, además de su producto insignia para el maíz. Los agricultores han convertido rápidamente sus programas de gestión del nitrógeno para incluir este elemento producido por los microbios de Pivot Bio y, al mismo tiempo, reducen su dependencia de los fertilizantes nitrogenados sintéticos.

"El fertilizante nitrogenado microbiano puede ofrecer reducciones inmediatas y permanentes de las emisiones de gases de efecto invernadero, a la vez que proporciona beneficios adicionales para la integridad de las cuencas hidrográficas, la biodiversidad y los márgenes económicos de los agricultores", afirmó Karsten Temme, Ph.D., cofundador y director ejecutivo de Pivot Bio. "Esta podría ser una de las tecnologías más importantes en lo que respecta a acelerar el progreso hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible del mundo para 2030".

Los microbios de Pivot Bio, al adherirse a la raíz de las plantas, convierten el nitrógeno atmosférico en una fuente utilizable de este nutriente crítico durante toda la temporada de crecimiento de un cultivo. Estos microbios permanecen con la planta, lo que elimina los residuos asociados a los fertilizantes sintéticos dependientes de los combustibles fósiles que se aplican sobre el terreno. A diferencia de los fertilizantes sintéticos, el fertilizante microbiano de Pivot Bio no se filtra en los cursos de agua ni se volatiliza, lo que mejora la calidad del aire y del agua.

"Los agricultores son la base del sistema alimentario mundial y los mayores administradores de nuestra tierra", señaló Temme. "Pivot Bio ha asumido el compromiso de asociarse con ellos para suministrar un nitrógeno mejor y, al mismo tiempo, ayudar a sanar el planeta".

A lo largo de los próximos cuatro años, Pivot Bio mejorará continuamente la capacidad de producción de nitrógeno de sus microbios y se expandirá a nuevos mercados geográficos para ayudar a más agricultores del mundo a nutrir sus cultivos con el nitrógeno más ecológico y fácil de usar del mercado.

"Como socios del programa "Sprint de Innovación" de AIM for Climate, reuniremos a las mentes más brillantes con las mejores ideas para acelerar nuestro ritmo de desarrollo de productos y aumentar el acceso de los agricultores a un nitrógeno confiable y sostenible", comentó Temme. "Estamos trabajando para conseguir un mundo en el que el nitrógeno microbiano sea la principal fuente de nutrición de los cultivos y animamos a los agricultores, a los líderes gubernamentales y a los miembros del sector privado a que se pongan en contacto para unirse a nosotros en esa misión".

COP27, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, recibe el nombre de "COP de los alimentos", y dedica por primera vez un día entero, el 12 de noviembre, a la agricultura. Las estimaciones más conservadoras indican que las emisiones totales asociadas a los fertilizantes nitrogenados sintéticos son de aproximadamente 9 unidades de equivalentes de CO2 por cada unidad de fertilizante nitrogenado sintético producido. Aproximadamente un tercio de esas emisiones se generan en el proceso de fabricación de Haber-Bosch, y el resto corresponde a emisiones directas e indirectas de óxido nitroso (N2O). La sustitución de los fertilizantes nitrogenados sintéticos por microbios productores de nitrógeno evita estas emisiones y tiene el potencial de reducir el uso de agua (más de 15 000 litros por tonelada de fertilizante N sintético) y mejorar los resultados en materia de salud humana al reducir el agotamiento del ozono y la generación de partículas.

