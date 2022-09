Comunicado de prensa de Business Wire: Pixelle Specialty Solutions LLC

Pixelle Specialty Solutions LLC ("Pixelle"), fabricante líder de papeles de especialidad en Norteamérica, ha anunciado que la fábrica situada en Jay, Maine, cerrará en el primer trimestre de 2023. La fábrica emplea a unas 230 personas que se verán afectadas por el cierre. La fábrica produce papeles de especialidad para etiquetas y antiadhesivos, así como soluciones industriales y de embalaje para el comercio electrónico y los servicios alimentarios. Sus dos máquinas de papel tienen una capacidad de 230.000 toneladas anuales.

"Los empleados de nuestra fábrica de Jay, Maine, son excelentes y tienen calificaciones especializadas, además de haber trabajado denodadamente para lograr la sostenibilidad financiera en tiempos económicos difíciles", subrayó Timothy R. Hess, presidente y gerente general de Pixelle. "Han elaborado productos de primerísima calidad, sin comprometer la seguridad del entorno de trabajo. Las fuerzas económicas que escapan a nuestro control se han combinado para hacer insostenibles las operaciones de la fábrica, que antes eran rentables. Estamos agradecidos por los esfuerzos de los empleados y nos comprometemos a ayudarlos con ofertas de empleo en otras ubicaciones de Pixelle o asistiéndolos en la incorporación en otras empresas".

La fábrica ha debido afrontar importantes desafíos empresariales y financieros que se vieron agravados por la rotura de uno de sus digestores de pulpa en abril de 2020 y los daños catastróficos que afectaron la continuidad de las operaciones en toda la fábrica de pulpa. Nadie resultó herido en el evento y la fábrica posteriormente hizo la transición a productos especializados de mayor margen e invirtió capital para aumentar la eficiencia operativa mientras operaba con pulpa comprada. La empresa tiene la intención de trabajar con sus clientes, en la medida de lo posible, para realizar la transición de sus productos a otras fábricas de Pixelle o para planificar los volúmenes de pedidos en la producción limitada que precede al cierre de la fábrica.

"Pixelle seguirá fabricando soluciones especiales de primera calidad para nuestros clientes apreciados, en nuestras tres fábricas de especialidades de Wisconsin, Pensilvania y Ohio", aseguró David E. Dickerhoof, vicepresidente ejecutivo de Ventas y marketing. "Las condiciones comerciales y la solidez de nuestra amplia gama de productos generarán oportunidades constantes de crecimiento para atender a nuestros clientes en los mercados de etiquetas especiales, envases alimentarios, especialidades industriales e impresiones de alta calidad".

Acerca de Pixelle Specialty Solutions

Con sede en Spring Grove (Pensilvania), Pixelle Specialty Solutions es el mayor fabricante de papeles de especialidad de Norteamérica y el que más rápido está creciendo, con una de las carteras más completas del sector. Gracias a la innovación, la calidad y la experiencia, Pixelle ofrece soluciones de alto rendimiento que ayudan a los clientes a impulsar el atractivo de la marca y mejorar la experiencia del cliente, además de apoyar los objetivos de sostenibilidad. Para más información, visite www.Pixelle.com.

Alan Ulman | alan.ulman.1@gmail.com | 404-345-8365

