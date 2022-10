Comunicado de prensa de Business Wire: Pixelle Specialty Solutions LLC

Pixelle Specialty Solutions LLC ("Pixelle"), uno de los principales fabricantes de papeles especiales de Norteamérica, dio a conocer sus planes de reiniciar una papelera en las instalaciones de Chillicothe, Ohio. La empresa invertirá 21 millones de dólares para mejorar y volver a poner en servicio la máquina n.º 24 (PM24) y tiene previsto contratar a 52 empleados de tiempo completo para asegurar su funcionamiento y mantenimiento. Pixelle también cubrirá 50 puestos temporales para satisfacer los requisitos de construcción e ingeniería relacionados con la reanudación de las operaciones.

"El equilibrio actual entre la oferta y la demanda en el mercado y la estructura de costos competitiva e integrada de nuestras instalaciones de Ohio nos han dado la oportunidad de reiniciar papelera n.º 24 (PM24) en la fábrica de Chillicothe. Esta máquina reconstruida agregará 75.000 toneladas anuales de capacidad para atender a nuestros clientes en los segmentos de envases alimenticios, inyección de tinta comercial y otros papeles especiales. Se trata de mercados atractivos y crecientes en los que Pixelle ocupa una posición de liderazgo", aseguró Timothy R. Hess, Presidente y Director General de Pixelle.

Además, Hess agregó: "También nos gustaría agradecerle a JobsOhio por una subvención de desarrollo económico para financiar un programa de capacitación de los empleados que les dará a los trabajadores las habilidades necesarias para operar la máquina con seguridad y eficiencia".

La PM24 se construyó originalmente para imprimir revestidos y se actualizó por última vez en la década de 1990. Pixelle dejó la máquina inactiva en 2017 debido a la dinámica de la oferta y la demanda del mercado en ese momento. Gracias a varias actualizaciones en la reconstrucción actual, Pixelle estará en condiciones de producir una mezcla de productos atractiva para sus clientes. Pixelle espera que la máquina esté completamente activa y enviando papeles especiales de calidad a principios del primer trimestre de 2023.

Acerca de Pixelle Specialty Solutions

Con sede en Spring Grove, Pensilvania, Pixelle Specialty Solutions es un fabricante líder de papeles especiales en Norteamérica con una de las carteras más completas del sector. A través de la innovación, la calidad y la experiencia, Pixelle ofrece soluciones de alto rendimiento que ayudan a los clientes a impulsar el atractivo de la marca y mejorar la experiencia del cliente, además de apoyar sus objetivos de sostenibilidad. Para más información, visite www.Pixelle.com.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20221004005020/es/

Contacto

Prensa: Heath Frye | heath.frye@pixelle.com

© 2022 Business Wire, Inc. Advertencia: Este comunicado de prensa no es un documento producido por AFP. AFP no será responsable de su contenido. Para cualquier pregunta relacionada, por favor póngase en contacto con las personas/entidades mencionadas en el comunicado de prensa.