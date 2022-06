Comunicado de prensa de Business Wire: PJSC Magnitogorsk Iron and Steel Works

PJSC Magnitogorsk Iron & Steel Works (MOEX: MAGN; LSE: MMK) notifica la segunda prórroga de la Solicitud de consentimiento por la suma adeudada de 500 000 000 dólares al 4,375 % con vencimiento en 2024. Se trata de Bonos garantizados con vencimiento en 2024.

El 9 de junio de 2022, PJSC Magnitogorsk Iron & Steel Works (el "Garante") anunció una ampliación de la Solicitud de consentimiento en relación con los bonos en circulación por valor de 500 000 000 dólares con vencimiento en 2024 emitidos por MMK International Capital DAC (el "Emisor") (ISIN: XS1843434959 (Reglamento S) / US553142AA88 (Norma 144A); Código común: 111730628 ( Reglamento S) / 111730628 ( Código común de la Norma 144A)) (los "Bonos") en los términos y con las condiciones establecidas en el Memorando de solicitud de consentimiento de fecha 6 de junio de 2022 (el "Memorando de solicitud de consentimiento"). Los términos en mayúsculas utilizados, pero no definidos en el presente documento, tendrán el significado que se les atribuye en el Memorando de solicitud de consentimiento.

Para el Garante es una satisfacción anunciar que se han realizado importantes progresos en la obtención del apoyo de los inversores y agradece a los Bonistas que ya han presentado sus Instrucciones de consentimiento. En respuesta a las solicitudes de una serie de cuentas que requieren más tiempo para pasar las aprobaciones internas y presentar sus firmas, el Garante anuncia una nueva ampliación. El Garante agradece a todos los inversores que han enviado sus comentarios sobre los términos del consentimiento y las modificaciones solicitadas. Por la presente, el Garante notifica a los Bonistas que ha decidido ampliar de nuevo el plazo de Consentimiento del 16 de junio de 2022 (a las 16:00, hora de Londres) al 30 de junio de 2022 (a las 16:00, hora de Londres) (el "Plazo actualizado de consentimiento").

Las modificaciones de la Solicitud de consentimiento se limitan al Plazo actualizado de consentimiento, como se ha indicado anteriormente. Todos los demás términos de la Solicitud de Consentimiento se mantendrán sin cambios.

El Garante recomienda encarecidamente a los Bonistas que todavía no hayan participado en la Solicitud de consentimiento que se pongan en contacto lo antes posible con su departamento de Relaciones con los inversores o con el despacho de abogados Rybalkin, Gortsunyan, Dyakin and Partners ("RGD") para obtener una copia del Memorando de solicitud de consentimiento y tratar otros asuntos relacionados. A los tenedores de bonos que ya hayan entregado Instrucciones de consentimiento en la Solicitud de consentimiento se les considerará que han dado su consentimiento a las modificaciones, a menos que revoquen de forma válida sus Consentimientos antes de la hora de entrada en vigor y de la Fecha límite de consentimiento actualizada, lo que ocurra primero.

Toda la documentación relativa a la Solicitud de Consentimiento, junto con cualquier actualización, estará disponible previa petición a RGD en MMKconsentsolicitation2022@rgd.legal. En su comunicado, deberá confirmar también el importe nocional agregado de los Bonos que posee y la ubicación del depositario.

Los Bonistas pueden ponerse en contacto con RGD a través del correo electrónico MMKconsentsolicitation2022@rgd.legal cuando necesiten ayuda.

En caso de que los Bonistas tengan alguna pregunta adicional, pueden ponerse en contacto con el departamento de Relaciones con los inversores del garante a través del correo electrónico: ir@mmk.ru.

Contacto

DEPARTAMENTO DE RELACIONES CON LOS INVERSORES Veronika Kryachko +7 (3519) 25-75-01 kryachko.vs@mmk.ru

EPARTAMENTO DE COMUNICACIONES Dmitriy Kuchumov +7 (499) 238-26-13 kuchumov.do@mmk.ru

