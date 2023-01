Comunicado de prensa de Business Wire: PLANETS Co., Ltd.

Alrededor de 100.000 extranjeros visitaron teamLab Planets en Toyosu, Tokio, entre el 9 de diciembre de 2022 y el 9 de enero de 2023.(*1) De los visitantes que pasaron a lo largo de un mes, alrededor del 60% (1 de cada 2 visitantes) fueron no residentes de visita en Japón(*1) y el número de visitantes procedentes del extranjero se triplicó en comparación con el mismo mes de 2019 (pre COVID-19).

teamLab, Floating in the Falling Universe of Flowers © teamLab

Además, según una encuesta realizada por el museo, cerca del 70% de los visitantes procedentes del extranjero ya conocían la existencia del museo antes de plantearse su viaje a Japón, con una tendencia a que el museo fuera uno de los principales motivos para visitar Tokio.(*2)

*1 De los datos de quienes compraron entradas al museo en el sitio web oficial (periodo de la encuesta: 9 de diciembre de 2022 al 9 de enero de 2023) *2 A partir de los datos de la encuesta de visitantes (periodo de la encuesta: 17 de diciembre de 2022 al 10 de enero de 2023)

Seguiremos ofreciéndoles a los visitantes de todo el mundo una experiencia en torno al concepto de teamLab Planets, cuyo eslógan es "Sumerge tu cuerpo y con los demás, conviértete en uno con el mundo".

Del miércoles 1 de marzo de 2023 al domingo 30 de abril de 2023, dos obras, tituladas Flotando en el universo de la lluvia de flores y Dibujo sobre la superficie del agua creado por la danza de los koi y las personas: Infinito, expondrán cerezos en flor que embellecerán todo el espacio, únicamente durante la primavera.

Flotando en el universo de la lluvia de flores, una obra de arte en la que los pimpollos florecen y cambian con el transcurso del tiempo y el universo de la vida se extiende por el espacio, se llenará de cerezos en flor durante este periodo limitado. En la obra Dibujo sobre la superficie del agua creado por la danza de los koi y las personas: Infinito, los visitantes caminan por el agua y los koi nadan en la superficie del agua que se expande infinitamente. Cuando los koi chocan con la gente, se convierten en flores de cerezo y se dispersan.

[Obras que presentarán cerezos en flor] Flotando en el universo de la lluvia de floresteamLab, 2016-2018, Instalación digital interactiva, Sin fin, Sonido: Hideaki Takahashi

Obras de arte: https://planets.teamlab.art/tokyo/ew/fitfuof/ Video: https://youtu.be/FzJ5svgIueQ

Un año estacional de pimpollos que florecen y cambian con el tiempo, la vida se extiende por el universo. Recuéstate o quédate quieto en el espacio y al final, tu cuerpo flotará y te disolverás en la obra de arte.

Las flores crecen, brotan, florecen y con el tiempo, los pétalos caen y las flores se marchitan y mueren. El ciclo de nacimiento y muerte continúa a perpetuidad. La obra de arte no es una imagen pregrabada que se reproduce, sino que la crea un programa informático que la representa continuamente en tiempo real. Cambia en su conjunto continuamente y los estados visuales anteriores nunca vuelven a repetirse. El universo que se ve en un momento dado, nunca podrá volver a verse.

Dibujo sobre la superficie del agua creado por la danza de los koi y las personas: InfinitoteamLab, 2016-2018, Instalación digital interactiva, Sin fin, Sonido: Hideaki Takahashi

Obras de arte: https://planets.teamlab.art/tokyo/ew/koi_and_people/ Video: https://youtu.be/SsRNptTOniw

Las carpas koi nadan en la superficie de unas aguas que se extienden hasta el infinito. La gente puede pasearse por el agua.

El movimiento de los koi es influido por la presencia de las personas que hay en el agua y también de otros koi. Cuando los peces chocan con la gente se convierten en flores y se dispersan. A lo largo del año, los pimpollos que florecen cambian con las estaciones.

La trayectoria de los koi está determinada por la presencia de las personas y estas trayectorias trazan líneas en la superficie del agua.

La obra se representa en tiempo real con un programa informático. No está pregrabada ni se repite en bucle. La interacción entre el espectador y la instalación provoca un cambio continuo en la obra. Los estados visuales anteriores no pueden repetirse y nunca volverán a producirse.

[Disfrutar de ramen vegano en un espacio de arte] Vegan Ramen UZU Tokyo, un restaurante de ramen vegano de Kioto, abrió sus puertas en octubre de 2021 en el mismo local que teamLab Planets. Los comensales pueden disfrutar del ramen en el espacio para obras de arte de teamLab, Rotación reversible: Espacio no objetivo, así como de la Mesa de cielo y fuego y el Banco de una sola pincelada, fuera del restaurante. Vegan Ramen UZU Tokyo también tiene helado vegano y varios tés que sólo están disponibles en Tokio. El restaurante puede visitarse sin tener que ingresar en teamLab Planets.

Vegan Ramen UZU Tokyo: https://vegan-uzu.com/pages/uzu-tokyo

[teamLab Planets TOKIO]

teamLab, Floating Flower Garden; Flowers and I are of the Same Root, the Garden and I are One © teamLab

teamLab Planets es un museo en el que se camina por el agua y un jardín en el que uno se funde con las flores. Hay cuatro grandes espacios de exposición y dos jardines.

Al sumergir todo el cuerpo con otras personas en estas enormes obras de arte, la frontera entre el cuerpo y la obra se disuelve. El yo, los demás y el mundo se hacen continuos y exploramos una nueva relación sin fronteras entre nosotros y el mundo.

Entre descalzo, sumerja su cuerpo con los demás en los espacios de las obras de arte y conviértase en uno con el mundo.

[Detalles de la exposición] teamLab Planets TOKIOLugar: teamLab Planets TOKIO, 6-1-16 Toyosu, Koto-ku, Tokio

[Horario de apertura] Enero a abril Lunes a viernes de 10:00 a 20:00 Sábados, domingos y feriados, de 9:00 a 21:00 *20 de marzo (lunes), 22 de marzo (miércoles) al 24 de marzo (viernes), de 9:00 a 21:00 *25 de marzo (sábado) al 2 de abril (domingo), de 9:00 a 22:00 *29 de abril (sábado), 30 de abril (domingo), de 9:00 a 22:00 *Último ingreso: 1 hora antes del cierre

[Cerrado] 9 de febrero (jueves), 2 de marzo (jueves), 13 de abril (jueves)

*El horario de apertura está sujeto a cambios. Consulte el sitio web oficial para conocer las últimas novedades.

Página web oficial: https://planets.teamlab.art/tokyo/ teamLab Planets Video destacado: https://youtu.be/oiQoe9Ow9o0 *teamLab Planets estará abierta en Toyosu (Tokio) hasta fines de 2023.

[Entradas] Adulto: 3200 JPY Estudiantes de secundaria y bachillerato: 2000 JPY Niños (de 4 a 12 años): 1000 JPY Menores de 3 años: Gratis Descuento por discapacidad: 1600 JPY

*A partir del sábado 1 de abril de 2023: los precios de las entradas para fines de semana, días festivos y fechas con horario ampliado pasarán a ser los que se indican a continuación. Adulto: 3500 JPY Estudiantes de secundaria y bachillerato: 2300 JPY Niños (de 4 a 12 años): 1300 JPY Menores de 3 años: Gratis Descuento por discapacidad: 1900 JPY

teamLab Planetas TOKYO DMM, boletería: https://teamlabplanets.dmm.com

[Medidas para prevenir la propagación de COVID-19] Consulte el siguiente enlace para obtener información detallada sobre las medidas para prevenir infecciones que se aplican en teamLab Planets: https://teamlabplanets.dmm.com/covid-19

[Pagína web oficial y redes sociales] Página web oficial: https://planets.teamlab.art/tokyo/ Instagram: https://www.instagram.com/teamlab.planets/ Facebook: https://www.facebook.com/TL.Planets/ Twitter: https://twitter.com/teamLabPlanets #teamLabPlanets

[Gastronomía y tienda] Vegan Ramen UZU Tokyo: https://vegan-uzu.com/pages/uzu-tokyo teamLab Flower Shop & Art *Consulte la página web oficial para ver los horarios de apertura *Cierran los mismos días que teamLab Planets[Medidas para prevenir la propagación de COVID-19 (aplicable a Gastronomía y tienda)]. ?Limpieza y desinfección periódicas ?Desinfección de los asientos después de cada cliente. ?Desinfectarse de las manos al entrar ?Restricciones sobre el número de personas en el espacio ?Garantizar espacio suficiente entre los asientos ?Los empleados llevan mascarillas ?Se retiran los objetos de la mesa ?Medición de la temperatura

[Dossier de prensa] https://goo.gl/tQXMLm

[PLANETS Co., Ltd.] Fundada en 2017. Opera y administra las instalaciones de teamLab Planets TOKIO. Ubicación: Tokio Nihonbashi Tower 10F, 2-7-1 Nihonbashi, Chuo-ku, Tokio Representante: Takumi Nomoto

[teamLab] teamLab (fundado en 2001) es un colectivo artístico internacional. Su práctica colaborativa se propone recorrer la confluencia del arte, la ciencia, la tecnología y el mundo natural. A través del arte, este grupo interdisciplinar de especialistas, compuesto por artistas, programadores, ingenieros, animadores de CG, matemáticos y arquitectos, aspira a explorar la relación entre el yo y el mundo, así como otras formas nuevas de percepción.

Para entender el mundo que les rodea, las personas lo separan en entidades independientes con límites percibidos entre ellas. teamLab pretende trascender estos límites en nuestra percepción del mundo, de la relación entre el yo y el mundo y de la continuidad del tiempo. Todo existe en una larga, frágil y aún así, milagrosa continuidad sin fronteras.

Las exposiciones de teamLab se han celebrado en ciudades de todo el mundo, en ciudades como Nueva York, Londres, París, Singapur, Silicon Valley, Pekín y Melbourne, entre otras. Los museos y exposiciones permanentes a gran escala de teamLab son, entre otros, teamLab Borderless y teamLab Planets en Tokio, teamLab Borderless Shanghai, teamLab SuperNature Macao y teamLab Massless Pekin y se abrirán más en ciudades como Abu Dhabi, Hamburgo, Jeddah y Utrecht.

Las obras de teamLab forman parte de la colección permanente del Museo de Arte Contemporáneo de Los Ángeles, la Galería de Arte de Nueva Gales del Sur de Sídney, la Galería de Arte de Australia Meridional de Adelaida, el Museo de Arte Asiático de San Francisco, el Museo de la Sociedad Asiática de Nueva York, la Colección Borusan de Arte Contemporáneo de Estambul, la Galería Nacional de Victoria de Melbourne y Amos Rex de Helsinki.

Página web: https://www.teamlab.art/ Instagram: https://instagram.com/teamlab/ Facebook: https://www.facebook.com/teamLab.inc Twitter: https://twitter.com/teamLab_net YouTube: https://www.youtube.com/c/teamLabART

[Consultas sobre comunicados y entrevistas] Departamento de relaciones públicas de PLANETS Co., Ltd. Correo electrónico: pr-info@planets.art Entrevista: https://forms.gle/fAtnDKLpQKFME6XR9

