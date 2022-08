Comunicado de prensa de Business Wire: Playmaker Capital Inc.

Playmaker Capital Inc. (TSXV: PMKR) ("Playmaker"), la compañía digital de medios deportivos que ofrece experiencias de contenido únicas, a través de su cartera de medios deportivos y marcas tecnológicas, anunció hoy que ha adquirido el 100% de los activos digitales de underdog (Soccerly, SAPI de CV), entre ellos, JuanFutbol. El grupo mexicano aporta su amplio portafolio de perfiles de redes sociales y canales digitales sumamente populares, así como también propiedades web líderes enfocadas en deportes, que permitirán acelerar el crecimiento de Playmaker en los principales mercados de México y Estados Unidos de habla hispana.

JuanFutbol ofrece su auténtico contenido digital de fútbol a más de seis millones de seguidores en redes sociales a través de Facebook, Instagram, Twitter, TikTok y YouTube. En conjunto, las redes sociales de JuanFutbol generan un alcance mensual que supera los 50 millones. Además de JuanFutbol, la adquisición también incluye, JuanBeisbol, marca orientada al beisbol, y FridaPop, una propiedad enfocada en deportes femeninos. JuanBeisbol introduce la primera marca orientada en beisbol al ecosistema de Playmaker, un deporte que se encuentra entre el top 3 de los más elegidos en México con fuertes niveles de interés e interacción durante todo el año. FridaPop complementará al otro activo de marca femenina de Playmaker, RedGol Fem en Chile, y contribuirá directamente al objetivo de aumentar la cobertura del fútbol femenino y elevar a las mujeres en el deporte a nivel mundial.

FutbolSites, marca de Playmaker, integrará al equipo de expertos en branded content de JuanFutbol para mejorar la ejecución de campañas patrocinadas en la región y, más ampliamente, en toda América Latina y Estados Unidos. La sólida trayectoria de JuanFutbol en relación a alianzas estratégicas con marcas de primer nivel y líderes del mercado, tendrá impacto positivo en las habilidades de venta directa de PlayMaker. El equipo basado en la Ciudad de México incluye expertos en redes sociales, planificadores de medios, creativos, editores de video, redactores, diseñadores y analistas de datos, y será fundamental para apoyar alianzas con marcas de alto valor de cara a la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022 y más allá.

"Desde el primer día del 2022, sabíamos que podría ser un año decisivo para JuanFutbol ya que siempre que es año de Mundial, se presentan grandes oportunidades," dijo Miguel Ramírez Lombana, CEO y cofundador de JuanFutbol. "Nos sentimos muy afortunados de asociarnos con Playmaker, creemos que es el grupo ideal para llevar a JuanFutbol, JuanBeisbol y FridaPop al siguiente nivel. El compromiso de Playmaker en construir el ecosistema más relevante en los medios deportivos digitales no tiene precedentes, y estamos orgullosos de agregar nuestras marcas y experiencias a su exitoso camino".

Ramírez Lombana y sus cofundadores se encuentran entre los emprendedores de medios digitales más respetados en la región, ya que aportan más de 20 años de experiencia en la construcción de exitosos medios deportivos digitales. En el año 2000, lanzaron mediotiempo.com, un sitio pionero en los inicios de internet y una marca deportiva consolidada como líder en México cuando fue adquirida por Time Warner en 2010.

Playmaker ha identificado a México y al mercado hispano en Estados Unidos como puntos claves de su estrategia de crecimiento, ya que en conjunto representan más de 150 millones de personas, incluyendo 37 millones de personas de ascendencia mexicana que actualmente viven en los Estados Unidos.1 A medida que Playmaker busca hacer más incursiones con estos grupos de aficionados, la cobertura y exposición de JuanFutbol a la principal liga de fútbol de México, la Liga MX, serán fundamentales. La Liga MX es la liga de fútbol más popular tanto en México como en el mercado hispano de Estados Unidos y recientemente empresas globales de capital privado se han interesado en invertir en ella para futuras oportunidades de crecimiento. El año pasado, la Liga MX también anunció un joint venture con la MLS para vender los derechos internacionales de transmisión de una una renovada competición entre ligas, la Leagues Cup, lo que representa oportunidades para que la Liga MX siga expandiéndose en el futuro. 2

Además, el mercado de apuestas deportivas totalmente regulado en México proporciona una oportunidad para que Playmaker acelere sus ingresos publicitarios directos y de afiliados con los operadores de apuestas deportivas.

"JuanFutbol es una de las marcas más respetadas y reconocidas dentro de la industria de medios deportivos en México. Es un complemento fantástico para nuestra cartera existente en México y nos coloca en una posición única en este mercado", dijo Federico Grinberg, EVP de Playmaker y CEO de Futbol Sites. "A menos de cuatro meses para el inicio de la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022, nos permite tener una oferta única en términos de calidad y alcance para anunciantes. Cracks, Bolavip y JuanFutbol juntos forman un frente de ataque imparable."

