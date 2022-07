Comunicado de prensa de Business Wire: Polynt Group

Los plastificantes especiales de alto rendimiento, con sus rendimientos técnicos superiores en aplicaciones eléctricas y de alta temperatura, son un componente importante de la electrificación de automóviles y transporte, una tendencia general de vital relevancia para mejorar la sostenibilidad ambiental. Los trimelitatos representan la familia de productos más eficaz que puede cumplir con las características de rendimiento sobresaliente.

Polynt tiene una larga trayectoria de desarrollo y comercialización de una amplia variedad de estos productos para diferentes necesidades técnicas. Para respaldar su crecimiento y demanda, Polynt ha iniciado el proceso de instalación de una nueva planta de esterificación para producir plastificantes especiales y, entre estos compuestos, principalmente trimelitatos, en su sitio ubicado en Atlacomulco (México).

Las actividades concernientes al diseño y la autorización comenzarán durante la segunda mitad de 2022. Se planea que la construcción de la planta tenga lugar durante 2023 y se utilizará también parte del equipo de la planta de trimelitatos de Polynt del sitio de Changzhou (China), que cerró en 2021. Se espera que la finalización mecánica se concrete para fines de 2023 y el lanzamiento está programado para el primer trimestre de 2024.

Acerca de Polynt Group:

Polynt Group es líder mundial en compuestos termoestables y otras sustancias químicas especiales. La Compañía se especializa en el desarrollo y la producción de resinas de poliéster insaturadas, anhídrido trimelítico y otros anhídridos especiales, y los derivados de ácidos orgánicos principales.

A través de nuestra presencia mundial con instalaciones comerciales, de fabricación e IyD, Polynt Group ofrece a sus clientes soluciones innovadoras y sostenibles. En toda su cadena de valor, la Compañía combina el diseño ecológico, la calidad y el progreso y, al mismo tiempo, protege el medioambiente, como una compañía responsable pionera en innovación.

Directora general y presidenta de Polynt Group: Rosario Valido

