Comunicado de prensa de Business Wire: Portada

La edición 2022 de Portada Insights Report, "El Marketing de Comercio Electrónico en Latinoamérica: Datos y lecciones para ejecutivos de marca" en asociación con Comscore, analiza el comportamiento de la audiencia en web, app y social en los tres mayores mercados latinoamericanos - Brasil, México y Argentina - en la categoría general de retail y en tres subcategorías claves: Food/Supermarket/Grocery, Department Stores Malls y Fragrances/Cosmetics.

Asimismo, el informe analiza la expansión de los online marketplaces en Latinoamérica, el ascenso de los apps, particularmente delivery apps y apps financieras y provee consejos de gerentes de marca sobre cómo gestionar las mejores campañas de comercio electrónico en la región. El reporte complementa el análisis de los datos de Comscore con las perspectivas de docenas de gerentes de marca miembros del brand marketer network de Portada, así como el punto de vista de expertos de mercadotecnia de las empresas Infobip, Latcom, Meltwater, ShowHeroes y Yahoo.

"El comportamiento del comercio electrónico es un reflejo de diferentes indicadores en la economía en los distintos países de Latinoamérica. De ahí la relevancia de un análisis tan detallado", comentó Rodrigo Cerón, Director senior de Mercadotecnia Global de Comscore. "La visión editorial de Portada más los datos de Comscore dan una visión muy completa que estamos seguros será de gran apoyo para la industria".

El reporte que se puede descargar aquí https://www.portada-online.com/insights/portada-insights-report-el-marketing-de-comercio-eletronico-en-latinoamerica/ y contesta preguntas cruciales para profesionales de marketing y comercio electrónico, como las siguientes.

¿Qué evolución tuvieron las audiencias online (web y app) en las categorías de Food/Supermarket/Grocery, Department Store Malls y Fragrances/Cosmetics en los tres principales mercados latinoamericanos entre 2019 y 2021?

¿Qué porcentaje de los usuarios de websites y apps de Department Store Malls brasilenos usan app-only para conectarse con empresas de esa categoría?

¿Crecieron o disminuyeron su audiencia los top 4 online marketplaces en Argentina, Brasil y México entre 2019 y 2021?

¿Fomenta el social media marketing las visitas web/app?

¿Qué tipo de publicidad funciona mejor de cara a la conversión en compra en línea: Display Programmatic o social?

¿Qué otras iniciativas son útiles para la conversión?

¿Qué casos de éxito hay de servicio al cliente vía redes sociales entre empresas y consumidores?

¿Qué mejores prácticas se recomiendan para el uso de CTV y de Digital Out of Home en marketing de comercio electrónico?

Sobre Comscore:

Comscore (NASDAQ:SCOR) ayuda a los especialistas en marketing y a las empresas de medios en cada etapa del ciclo publicitario, en todas las plataformas. Con datos que combinan la inteligencia digital, TV en vivo, espectadores de cine y OTT con insights avanzados de audiencia, Comscore permite a compradores y vendedores de medios cuantificar el comportamiento multipantalla y tomar decisiones comerciales con confianza. Es líder comprobado en la medición de audiencias digitales, audiencias set-top box y publicidad a escala, Comscore es una fuente de tercero independiente, confiable y exhaustiva para la medición cross-platform.Para obtener más información acerca de Comscore, visite Comscore.com/lat

Las siguientes empresas colaboraron en la redacción del informe:

Infobip

Latcom

Meltwater

Showheroes

Yahoo

Fuente: Portada

Vea la versión original en businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220525005664/es/

Contacto

Ximena Cassab ximena@portada-online.com

© 2022 Business Wire, Inc. Advertencia: Este documento no es un documento de AFP y AFP no será responsable de su contenido. Para cualquier pregunta en relación con dicho contenido, por favor póngase en contacto con las personas/entidades mencionadas en el comunicado de prensa.