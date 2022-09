Comunicado de prensa de Business Wire: Pottery Barn

Pottery Barn Teen, una marca de cartera de Williams-Sonoma, Inc. (NYSE: WSM), el más grande vendedor de productos para el hogar que prioriza lo digital, orientado al diseño y con un enfoque sostenible, anunció hoy el debut de su colección de accesorios para el hogar de Star Trek, la aclamada franquicia de ciencia ficción de Paramount que sigue cautivando a los fanáticos en cine, televisión y animación. Para celebrar el legado de Star Trek, que ya tiene más de 50 años, la colección de accesorios para el hogar Star Trek para Pottery Barn Teen incluye emblemas, frases y naves espaciales icónicas artísticamente diseñadas en ropa de cama, adornos, accesorios, iluminación y decoración de paredes. Justo a tiempo para celebrar el día de Star Trek, esta imprescindible colección de accesorios para el hogar ya está disponible para comprar exclusivamente en línea en pbteen.com/startrek.

"La franquicia Star Trek ha hecho un culto de la imaginación y la exploración durante más de medio siglo", afirmó Allison Spampanato, vicepresidenta sénior de diseño de productos de Pottery Barn Teen. "Nos enorgullece incorporar el universo de Star Trek al ambiente doméstico en alianza con Paramount a través de un diseño elevado y detalles que hacen honor a la franquicia para que fanáticos de Star Trek de todas las edades puedan disfrutarlos".

Desde patrones intergalácticos incorporados a ropa de cama y adornos hasta la iluminación LED multicolor de "Live Long and Prosper", la colección lleva la magia de Star Trek a la decoración de dormitorios, los espacios de descanso y más allá. Estos productos textiles son una creación del atelier de diseño propio de Pottery Barn Teen y están disponibles en distintas opciones de tamaño, incluidas sábanas queen, pensadas para espacios habitados no solo por adolescentes sino también por adultos. Justo a tiempo para la temporada navideña, la línea Silver Ornaments de Star Trek hace que la "frontera final" sea aún más festiva con las naves espaciales favoritas de los fanáticos en tonalidades metálicas para decorar árboles o manteles. Si se buscan paredes con personalidad, la línea Wallpaper Mural de Star Trek captura la maravilla y la excitación de la exploración del espacio con una galaxia brillante hecha de vinilo y un recubrimiento de tinta UV fluorescente.

"La colección para el hogar de Pottery Barn Teen sigue fiel a la esencia de los elementos y la historia de la icónica franquicia Star Trek, que ya lleva 56 años, y captura los temas que son relevantes aún hoy", señaló Jose Castro, vicepresidente sénior de líneas suaves, colaboraciones de moda globales y venta minorista especializada de Paramount Consumer Products. "Nos encanta que esta colección atraviese varias categorías del hogar: ropa de cama, accesorios navideños, adornos y decoración. Creemos que Pottery Barn Teen es el socio perfecto para ejecutar una colección elevada para nuestros superfanáticos de Star Trek".

Para obtener más información sobre la colección, visite pbteen.com/startrek. Únase a la conversación en redes sociales con @potterybarnteen.

