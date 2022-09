Comunicado de prensa de Business Wire: Prodapt

Aria Systems, el referente en ayudar a las empresas a aumentar los ingresos por suscripción y uso, anuncia su asociación con Prodapt, proveedor líder mundial de consultoría, tecnología y servicios gestionados, para ofrecer conjuntamente soluciones de facturación SaaS puramente en la nube a los proveedores de servicios que persiguen estrategias digitales. Prodapt, con su conector MuleSoft, simplificará la integración de la ágil plataforma de facturación por uso y suscripción nativa de la nube de Aria.

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20220927005737/es/

Harsha Kumar, President, Prodapt, with Tom Dibble, President & CEO, Aria Systems, at DTW 2022 in Copenhagen firming up the partnership. (Photo: Business Wire)

"Mediante esta asociación, Prodapt integrará Aria a la perfección dentro de los entornos de TI de los proveedores de servicios a un menor costo, lo que les permitirá contar con facturación automatizada y capacidades de gestión de los socios", comentó Harsha Kumar, presidente de Prodapt. "También potenciará los procesos de pedido, uso y cobro que conlleva la introducción de nuevos productos y servicios impulsados por la 5G para usuarios comerciales y de consumo a través de complejos modelos de precios basados en el uso", añadió.

"A medida que los proveedores de servicios trascienden la conectividad básica, introducen productos y servicios digitales y amplían sus ecosistemas de socios, siguen abandonando las inflexibles arquitecturas BSS heredadas en favor de las mejores aplicaciones en la nube y las soluciones revolucionarias", explicó Tom Dibble, presidente y director ejecutivo de Aria Systems. "A través de nuestra asociación con Prodapt, los proveedores de servicios de comunicaciones pueden acceder y aprovechar fácilmente la naturaleza flexible y ágil de la plataforma de Aria a medida que aceleran sus iniciativas de transformación digital".

Acerca de Aria Systems:

La plataforma de facturación por suscripción y uso nativa en la nube de Aria Systems, la preferida por los analistas, ocupa el primer lugar entre las principales consultoras. Empresas innovadoras como Adobe, Allstate, Comcast, Subaru y Telstra dependen de Aria para acelerar el tiempo de comercialización y aumentar la flexibilidad, lo que les permite optimizar el valor del cliente y aumentar los ingresos recurrentes a través de ofertas de suscripción, basadas en el uso y puntuales. Para más información, visite www.ariasystems.com.

Acerca de Prodapt:

Prodapt tiene un enfoque singular en la vertical de Conectividad. Prodapt se asocia con los principales creadores de nuestro mundo hiperconectado. Los clientes de Prodapt van desde operadores de telecomunicaciones, proveedores de servicios digitales o multiservicios (digital/multi-service providers, D/MSP), empresas de tecnología y plataformas digitales en la industria de la conectividad.

Prodapt crea, integra y ejecuta soluciones que hacen posibles las tecnologías e innovaciones de próxima generación. Prodapt presta servicio a líderes mundiales como, entre otros, Google, Facebook, Amazon, Microsoft, AT&T, Verizon, Liberty Latin America, CenturyLink, Adtran, Vodafone, Liberty Global, Windstream, Virgin Media, Rogers, KPN, BT, and Deutsche Telekom. Los clientes de Prodapt ayudan a más de mil millones de personas y cinco mil millones de dispositivos a permanecer conectados.

Prodapt tiene oficinas en Norteamérica, Europa, Latinoamérica, India y África. Forma parte The Jhaver Group, el conglomerado empresarial de 120 años que emplea a más de 22 000 personas en más de 64 ciudades en todo el mundo.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220927005737/es/

Contacto

Contactos de prensa: Greg Kalish gkalish@ariasystems.com +1 516-665-3292

Manian Sivaramakrishnan Jefe de marketing empresarial maniannagasubra.s@prodapt.com

© 2022 Business Wire, Inc. Advertencia: Este comunicado de prensa no es un documento producido por AFP. AFP no será responsable de su contenido. Para cualquier pregunta relacionada, por favor póngase en contacto con las personas/entidades mencionadas en el comunicado de prensa.