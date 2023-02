Comunicado de prensa de Business Wire: Prodapt

Prodapt, la compañía especializada en el espacio de la conectividad más grande y de más rápido crecimiento, es ahora una empresa certificada como "Great Place To Work® Certified?" (Un excelente lugar para trabajar) en la India, los Estados Unidos de América, el Reino Unido, los Países Bajos y Panamá. En el caso de la India, es el segundo año consecutivo que obtiene esta certificación. La evaluación se considera un "patrón oro" en lo que respecta a la cultura del lugar de trabajo y coloca a Prodapt dentro de un codiciado grupo de empresas de todo el mundo.

Prodaptians celebrate as Prodapt gets recognized as a "Great Place To Work" in 5 countries (Photo: Business Wire)

Con más de 20 años de experiencia en el campo, Prodapt ofrece un conjunto de servicios y soluciones integrales para el sector de la conectividad. Cuenta con una plantilla de más de 5000 expertos en tecnología y dominio en más de 30 países de América, Europa, África, Asia y Australia.

"Hemos creado un entorno en el que los empleados de Prodapt se sienten facultados para acelerar sus carreras como expertos valorados. De ese modo, pueden desarrollar soluciones sólidas para resolver los problemas más complejos de las principales empresas en el espacio de la conectividad. Este reconocimiento demuestra cómo hemos ido ampliando nuestras prácticas de personal a escala mundial, teniendo en cuenta las culturas y necesidades locales". Sriram Natarajan, director de Operaciones de Prodapt.

"Estamos convencidos de que las personas son nuestro principal activo. Obtener el reconocimiento como 'Excelente lugar para trabajar' demuestra los esfuerzos continuos de Prodapt a fin de generar y mantener una cultura en la que todos los empleados puedan aprender, crecer y sentirse respetados. Estamos agradecidos de saber que nuestra gente confía en nosotros como organización". Sandip Mishra, director de Recursos Humanos de Prodapt.

"La certificación 'Great Place To Work Certification?' es el reconocimiento definitivo como 'empleador preferido', al que aspiran cada año más de 10 000 organizaciones de todo el mundo. Solo lo obtienen aquellas que realmente valoran a su personal, ya que es el único reconocimiento oficial determinado por las respuestas en tiempo real de los empleados sobre la cultura general de la empresa. Felicitaciones a Prodapt y al resto de organizaciones por sus esfuerzos en la creación de una excelente cultura en el lugar de trabajo". Yeshasvini Ramaswamy, emprendedor incansable y director general de Great Place To Work, India.

Con un enfoque especializado en la conectividad, Prodapt aporta un importante valor empresarial a las principales empresas globales de telecomunicaciones, medios de comunicación e Internet al transformar su negocio y su tecnología.

Sobre Prodapt

Prodapt es protagonista en el sector de la conectividad y ha tenido un crecimiento acelerado, brindando servicios a las empresas que buscan básicamente conectar a las personas. Con su singular enfoque en el dominio, Prodapt tiene un profundo conocimiento de las tecnologías más transformadoras que ayudan a conectar nuestro mundo.

Entre nuestros clientes se encuentran Google, Facebook, Amazon, Microsoft, AT&T, Verizon, Lumen, Vodafone, Liberty Global, Liberty Latin America, British Telecom, KPN, Windstream, Virgin Media, Rogers y Deutsche Telekom, entre muchos otros. Todos ellos nos consideran un valioso socio de transformación y operaciones, ya que entendemos su tecnología, su negocio y su mercado mejor que nadie.

Prodapt forma parte de un conglomerado empresarial que cuenta con 128 años de historia, el Grupo Jhaver, que emplea a más de 30 000 personas en más de 80 ubicaciones en todo el mundo.

Contacto

Manian Sivaramakrishnan Director de Marketing empresarial maniannagasubra.s@prodapt.com

