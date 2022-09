Comunicado de prensa de Business Wire: Prodapt

Prodapt anunció hoy que se ha unido al Programa de socios tecnológicos de MuleSoft y ha contribuido al ecosistema de socios al lanzar "MuleSoft Certified Connector for Aria" (conector certificado de MuleSoft para Aria). El "conector para Aria", al que se puede acceder en Anypoint Exchange, permitirá a las empresas simplificar la integración con Aria y exponer métodos convenientes para aprovechar al máximo las capacidades de la plataforma de facturación y monetización de Aria.

Prodapt está ayudando a sus clientes a integrar Salesforce y Aria más rápidamente gracias a este conector Anypoint. Ayuda a configurar y a agilizar:

-- la sincronización de la información de la cuenta, la información del producto, la información relacionada con la facturación y las facturas entre Salesforce y Aria,

-- la autenticación simplificada y fácilmente adaptable a nuevos cambios,

-- la integración cinco veces más rápida, lo que permite a los clientes ver su facturación, la factura y los cargos en tiempo real, además de mejorar la satisfacción del cliente.

"A medida que las empresas de todo el mundo perciben un valor excepcional en la construcción de ecosistemas de TI mediante el uso de las mejores aplicaciones en la nube, minimizar y simplificar los costos de integración utilizando las mejores prácticas probadas es fundamental para el proceso de comercialización y aseguramiento. El "MuleSoft Certified Connector for Aria" de Prodapt se suma a este ecosistema maduro y en permanente crecimiento para simplificar significativamente la integración", afirmó Brendan O'Brien, director de innovación y cofundador de Aria Systems.

"Las industrias se enfrentan a nuevas demandas que las impulsan a acelerar el ritmo de la trasformación digital", explicó Brian Miller, vicepresidente sénior de desarrollo comercial de MuleSoft. "El Informe de referencia de conectividad demuestra que los desafíos de integración están ralentizando las iniciativas digitales críticas para el 88 % de las organizaciones. Esta colaboración permite a nuestros clientes mutuos crear una empresa componible mediante el desbloqueo y la integración segura de sus datos y aplicaciones para ofrecer nuevos niveles de velocidad, agilidad y eficiencia".

El Programa de socios tecnológicos de MuleSoft incluye compañías de software empresarial líderes en aplicaciones funcionales, como gestión de las relaciones con clientes (CRM, por sus siglas en inglés), planificación de recursos empresariales (ERP, por sus siglas en inglés), automatización de marketing y gestión de capital humano (HCM, por sus siglas en inglés), así como en diversos sectores de la industria, como por ejemplo, servicios financieros, salud, comercio minorista, medios de comunicación y telecomunicaciones. Al utilizar MuleSoft, los socios tecnológicos ayudan a los clientes a alcanzar mayor velocidad, agilidad y eficiencia. La plataforma de MuleSoft permite a las empresas a convertirse en negocios componibles, en los que pueden convertir cada activo de su organización (datos, bots y aplicaciones) en bloques de construcción reutilizables para escalar y aumentar la velocidad de trabajo.

Los clientes de MuleSoft pueden obtener más información sobre "MuleSoft Certified Connector for Aria" de Prodapt en el siguiente enlace: https://www.mulesoft.com/exchange/com.mulesoft.connectors/mule-aria-crescendo-connector/

Los clientes de Prodapt pueden obtener más información sobre cómo integrar los datos de aplicaciones y sistemas almacenados en silos con mayor rapidez y automatizar flujos de trabajo completos de forma más eficiente con MuleSoft en: https://www.mulesoft.com/platform/enterprise-integration.

Sobre Prodapt

Prodapt posee un enfoque singular sobre la vertical de Conectividad. Prodapt se asocia con los principales creadores de nuestro mundo hiperconectado. Los clientes de Prodapt van desde operadores de telecomunicaciones, proveedores digitales/multiservicios (D/MSP), empresas de tecnología y plataformas digitales en el negocio de la Conectividad.

Prodapt construye, integra y opera soluciones que dan lugar a tecnologías e innovaciones de próxima generación. Prodapt presta servicios a líderes mundiales como Google, Facebook, Amazon, Microsoft, AT&T, Verizon, CenturyLink, Adtran, Vodafone, Liberty Global, Windstream, Virgin Media, Rogers y Deutsche Telekom, entre muchos otros. Los clientes de Prodapt ayudan a más de mil millones de personas y cinco mil millones de dispositivos a mantenerse conectados.

Prodapt tiene oficinas en Norteamérica, Europa, Latinoamérica, India y África. Forma parte del conglomerado empresarial de 120 años de antigüedad The Jhaver Group, que emplea a más de 22.000 personas en más de 64 ubicaciones en todo el mundo.

Salesforce y otros están entre las marcas comerciales de salesforce.com, inc.

MuleSoft es una marca registrada de MuleSoft, Inc., una empresa de Salesforce. Todas las demás marcas son de sus respectivos propietarios.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220914005501/es/

Contacto

Manian Sivaramakrishnan, Director de marketing empresarial maniannagasubra.s@prodapt.com

© 2022 Business Wire, Inc. Advertencia: Este comunicado de prensa no es un documento producido por AFP. AFP no será responsable de su contenido. Para cualquier pregunta relacionada, por favor póngase en contacto con las personas/entidades mencionadas en el comunicado de prensa.