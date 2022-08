Comunicado de prensa de Business Wire: Project Management Institute (PMI)

Project Management Institute (PMI) ha anunciado hoy que su Directorio acaba de nombrar Presidente y Director General (CEO) a Pierre Le Manh.

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20220817005710/es/

Pierre Le Manh (Photo: Business Wire)

A partir del 1 de septiembre, Pierre Le Manh, director general de servicios profesionales e industrias del conocimiento con amplia experiencia en la industria, dirigirá la organización global de rápido crecimiento del PMI y supervisará la ejecución continua de la estrategia de impacto de este instituto. En su cargo, Pierre también se desempeñará como el principal promotor de la organización global de PMI y de cerca de cien millones de profesionales de proyectos en todo el mundo.

"Estamos muy contentos de traer a Pierre Le Manh a bordo tras un minucioso proceso de selección", expresó Jennifer Tharp, PMP, Presidente del Directorio de PMI. "Tenemos ambiciones extraordinarias para el futuro de nuestra profesión y del Instituto de Dirección de Proyectos como organización global líder. Pierre aporta la experiencia global y las credenciales para acelerar el negocio actual del PMI y avanzar en nuestra trayectoria de innovación y transformación". Dado que Michael DePrisco reanudará sus responsabilidades como director de operaciones del PMI, el Directorio y yo queremos expresar nuestra gratitud a Michael por haber actuado como director general interino durante el proceso de selección".

Pierre Le Manh ha desempeñado funciones de director general durante más de 20 años en empresas de conocimiento, investigación y tecnología de todo el mundo. Ha vivido y trabajado en París, Montreal, Londres, Roma y Nueva York. Aporta una trayectoria ampliamente reconocida de crecimiento, transformación y globalización y su pasión por la creación de equipos y por la promoción de la cultura.

"Pensemos en todo lo que los profesionales de proyectos han logrado en los diversos sectores de la economía y la sociedad: desde la construcción hasta la tecnología, desde la sanidad hasta la administración, desde los bienes de consumo hasta las infraestructuras, desde las artes hasta las ciencias", explicó Le Manh. "Y más aún, pensemos en las ingentes tareas que les esperan cuando la humanidad no tenga más remedio que buscar un desarrollo más sostenible en el futuro. Sin profesionales competentes que dirijan y ejecuten los proyectos, las ideas no podrán hacerse realidad. Los profesionales de los proyectos son los hacedores y constructores de la transformación".

"Estoy encantado de poder colaborar con el Directorio del PMI, con Michael DePrisco y el equipo de liderazgo y con nuestro creciente equipo global de más de 700 empleados permanentes, para asumir los desafíos que plantea esta nueva era, innovar y construir sobre el estatus del PMI como líder global pujante en el sector del desarrollo profesional, la educación y la actualización", continuó Le Manh. "Espero con entusiasmo conocer a la enorme comunidad global y colaborar con ellos, con el impulso de la misión de quienes generan los cambios en más de 300 sucursales, 10.000 voluntarios y cerca de 700.000 miembros activos del PMI para crear mejores resultados para las personas, las empresas y la sociedad en todo el mundo".

Antes de sumarse al PMI, Pierre Le Manh dirigió hace poco un proyecto para la expansión norteamericana de Galileo Global Education, líder europeo en educación superior postsecundaria y tecnología educativa. Hasta 2021, se desempeñó como director general de América del Norte y director general adjunto global de Ipsos, el líder mundial en investigación de mercado y análisis de datos, donde desempeñó un papel de liderazgo clave en la expansión global de la compañía durante más de 15 años, primero como director general para EMEA y luego como jefe global de varias prácticas profesionales antes de dirigir el negocio de América del Norte. Antes de Ipsos, ocupó otros puestos de director general en servicios de base tecnológica y en el sector editorial.

"Me llena de entusiasmo poder aprovechar la amplia y profunda experiencia que he adquirido a lo largo de mi carrera para liderar la organización del PMI y en particular, para crear una experiencia de membresía más fuerte para los profesionales de proyectos que buscan oportunidades de aprendizaje y desarrollo a lo largo de la vida y para los socios corporativos que invierten en la volver a capacitarse y mejorar su fuerza de trabajo", aseguró Le Manh.

Acerca del Project Management Institute (PMI)

Project Management Institute (PMI) es la principal organización de desarrollo profesional para la gestión de proyectos y la autoridad representativa para una creciente comunidad mundial de millones de profesionales de la economía de los proyectos que utilizan las habilidades y competencias de la gestión de proyectos, programas y carteras.

Sobre la base de un orgulloso legado que se remonta a 1969, el PMI es una organización sin ánimo de lucro con fines de lucro que trabaja en casi todos los países para avanzar en las carreras, fortalecer el éxito de las organizaciones, y permitir a los profesionales de proyectos y a los agentes de cambio con nuevas habilidades y formas de trabajar para maximizar su impacto. PMI tiene una oferta reconocida a nivel mundial, que abarca normas, certificaciones, cursos web, liderazgo intelectual, herramientas, publicaciones digitales y comunidades.

PMI capacita a las personas para hacer realidad sus ideas y ayuda a los profesionales y a los agentes del cambio a crear mejores resultados para las empresas, las comunidades y la sociedad en todo el mundo. Mediante la promoción global, la creación de redes, la colaboración, la investigación y la educación, el PMI prepara a las organizaciones y a los individuos en cada etapa de su trayectoria profesional para trabajar de forma más inteligente para impulsar el éxito en un mundo de cambio.

Visítenos en www.PMI.org, LinkedIn, https://www.facebook.com/PMInstitute y en Twitter @PMInstitute.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220817005710/es/

Contacto

Project Management Institute (PMI) Kerman Kasad Kerman.Kasad@pmi.org

© 2022 Business Wire, Inc. Advertencia: Este comunicado de prensa no es un documento producido por AFP. AFP no será responsable de su contenido. Para cualquier pregunta relacionada, por favor póngase en contacto con las personas/entidades mencionadas en el comunicado de prensa.