Comunicado de prensa de Business Wire: Prolific Machines

Prolific Machines, una empresa de biotecnología de nueva generación, emerge desde la sombra hoy anunciando su financiación de serie A y de semillas enormemente sobresuscriptas, lideradas por los mejores inversores de capital de riesgo del sector. La ronda de semillas fue liderada por Arvind Gupta en Mayfield, el primer inversor en carne cultivada. La serie A fue liderada por Breakthrough Energy Ventures fundada por Bill Gates. El primer cheque de Prolific se extendió a fines de 2020, cuando IndieBio de SOSV lideró su ronda Presemillas.

Los principales inversores de capital de riesgo fueron unidos por una cantidad de coinversores de perfil elevado, como David Adelman, Mark Cuban (propietario de Dallas Mavericks), The Kraft Group (propietarios de New England Patriots), David Rubenstein, Michael Rubin, Breyer Capital, The SALT Fund, Purple Orange Ventures, Fred Blackford, Jake Poliskin y Baruch Future Ventures. Una cantidad de celebridades y propietarios de restaurantes también han invertido en Prolific, incluidos Kevin Love, Tobias Harris, Meek Mill, Ciara y Russell Wilson, Emily Ratajkowski, Maverick Carter, Sean Feeney, Michael Schulson, Mark Bucher y RJ Melman.

Prolific es único por el hecho de que está inventando el proceso de fabricación escalable en primer lugar y un producto en segundo lugar. Esto es muy diferente del camino que toman otras empresas de carne cultivada. Prolific tiene como fin hacer para la biología lo que Henry Ford hizo para los automóviles, En 1906, había cientos de empresas de automóviles; sin embargo, la mayoría de las personas no podían pagar un automóvil. Después de que Ford inventó la línea de ensamble para automóviles, la producción de automóviles se volvió escalable y luego los automóviles se convirtieron en un elemento masivo del mercado. Prolific está inventando la tecnología que guarda la llave para construir una línea de ensamble escalable para la biología.

El Dr. Deniz Kent, cofundador y director ejecutivo de Prolific Machines, inició la empresa después de ser testigo la crisis de refugiados sirios en su hogar natal de Antioch, Turquía. Se dio cuenta de que lo que experimentó no era nada comparado con las crisis de refugiados globales inminentes que causaba el cambio climático. Sabía que su conocimiento y experiencia en biología de células madre se podría emplear para crear un sistema alimenticio sustentable, pero le faltaba confianza en la capacidad de las tecnologías existentes para competir con la agricultura industrializada por el costo. Concibió una nueva forma de cultivar y controlar células sin la necesidad de proteínas recombinantes, los ingredientes más caros en la producción de células. Pasó tres años buscando los cofundadores perfectos mientras la idea yacía en su mente. Finalmente, encontró a un médico brillante, el Dr. Max Huisman, y un ingeniero de aprendizaje automático excepcional Declan Jones. Deniz los convenció de abandonar sus puestos de trabajo y juntos formaron un equipo estelar para embarcarse en un viaje para revolucionar la biomanufactura.

"Creemos que las tecnologías existentes que se implementan en la carne cultivada no alcanzarán la paridad de precios con la agricultura industrializada. Será necesario un enfoque fundamentalmente nuevo. Estamos inventando este nuevo enfoque y estoy abierto a poner nuestra tecnología a disposición de cada empresa de carne. Nuestra misión es abordar los riesgos existenciales que presentan nuestro cambio climático y no tenemos tiempo para desperdiciar", afirma Deniz.

Arvind Gupta, socio en Mayfield y primer inversor en muchas empresas alimenticias importantes, dice de la ronda Semillas: "Nunca tuve la intención de invertir en otra empresa de carne cultivada. Pero, cuando Deniz me mostró lo que estaba haciendo, me cautivó la creatividad en su enfoque para reinventar la línea de ensamble para la producción alimenticia. Mi meta es ayudar a revertir el cambio climático asociándome con equipos increíbles y estoy convencido de que Prolific Machines será un ganador en la carrera de la producción alimenticia sustentable".

Después de progresar rápidamente, Breakthrough Energy Ventures se reunió con el equipo y tuve una impresión similar. "Antes de reunirnos con Prolific, habíamos llegado a la conclusión de que un avance fundamental sería necesario para que la carne cultivada sea económicamente competitiva con la producción de carne convencional", comenta Carmichael Roberts, Breakthrough Energy Ventures. "Creemos que Prolific Machines puede ser este avance. La tecnología novedosa de Prolific tiene el potencial de posibilitar la producción a un costo competitivo de productos de carne cultivada de alta calidad y tiene el equipo para llevarla a cabo".

Po Bronson, director gerente en IndieBio y socio general en SOSV, fue el primero en reconocer el potencial de Prolific. Escribió el primer cheque Presemillas y las incubó de IndieBio mientras eliminó el riesgo de su ciencia temprana. "Prolific fue una idea radical con un equipo muy increíble, exactamente lo que le encanta a IndieBio. Prolific ha batido todos los récords en IndieBio y considero que su tecnología es la mejor en este sector".

Deniz explica los pasos siguientes. "Construiremos una sede central de 250 000 pies cuadrados en Emeryville y aumentaremos la contratación para ampliar nuestros programas de línea de ensamble, incluidas carnes de pescado, ave y res. Si tienes talento y buscas causar un cambio histórico, acércate a hablar con nosotros".

Si desea apoyarnos, puede unirse a la lista de espera y encontrar más información en www.prolific-machines.com.

Acerca de Prolific Machines

Prolific Machines es una empresa de biomanufacturación que inventa tecnologías novedosas para cultivar y diferenciar células madre a un costo significativamente menor en relación con los medios convencionales. El enfoque inicial de la empresa es la carne cultivada, pero la tecnología que desarrolla es independiente de las células, lo que significa que se podría aplicar a un sinfín de aplicaciones diferentes en la biotecnología. Puede encontrar más información en www.prolific-machines.com y puede mantenerse actualizado siguiendo a la empresa en LinkedIn.

Acerca de Breakthrough Energy Ventures

Fundada por Bill Gates y con el apoyo de muchos de los líderes de las empresas más importantes, BEV ha recaudado más de 2000 millones de dólares en capital comprometido para apoyar a empresas de vanguardia que conducen el mundo a cero emisiones netas. BEV es una empresa de inversión construida con un propósito que busca invertir, lanzar y escalar empresas globales que eliminarán emisiones de gases de efecto invernadero a través de la economía lo antes posible. BEV busca verdaderos avances y se compromete a apoyar a los empresarios y empresas haciéndose cargo de una combinación única de conocimientos y experiencia técnica, operativa, de mercados y de políticas.

BEV es parte de Breakthrough Energy, una red de vehículos de inversión, programas filantrópicos, defensa de políticas y otras actividades comprometidas con escalar las tecnologías que necesitamos para alcanzar cero emisiones netas antes de 2050. Visite www.breakthroughenergy.org para obtener más información.

Acerca de Mayfield

Mayfield es una empresa global de capital riesgo con una filosofía que da prioridad a las personas y un historial de más de 50 años de inversión en la fase inicial y en las primeras etapas, asociándose con fundadores para construir empresas icónicas, de consumo y de ingeniería biológica. Desde su fundación, la empresa ha invertido en más de 500 empresas, lo que ha dado lugar a 120 salidas a bolsa y más de 200 adquisiciones, y en la actualidad gestiona 2200 millones de dólares. Para obtener más información, visite https://www.mayfield.com o siga @MayfieldFund.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220914005008/es/

Contacto

Prensa Deniz Kent Cofundador y director ejecutivo press@prolific-machines.com

© 2022 Business Wire, Inc. Advertencia: Este comunicado de prensa no es un documento producido por AFP. AFP no será responsable de su contenido. Para cualquier pregunta relacionada, por favor póngase en contacto con las personas/entidades mencionadas en el comunicado de prensa.