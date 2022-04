Comunicado de prensa de Business Wire: PROMPERÚ

Hacia finales del 2019 e inicios del 2020, la conectividad aérea entre Perú y países como Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Panamá superaba los 500 vuelos semanales, los cuales eran operados por aerolíneas como AeroMéxico, Avianca, Copa Airlines, Interjet, LATAM, JetSMART, SKY y Viva Air. Crecimiento aéreo comercial que se vio interrumpido abruptamente por la pandemia y el cierre de fronteras adoptado por muchos países.

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20220430005007/es/

Aeropuerto Internacional Jorge Chávez , Lima - Perú (Photo: PROMPERÚ)

Dos años después el panorama se muestra alentador con un total de 207 vuelos semanales hasta abril 2022, lo cual ha significado una recuperación del 41.4% respecto al año 2019, informó PROMPERÚ.

En lo que va del año, la aerolínea estatal boliviana BOA ingresó al mercado peruano incrementando la conectividad aérea con Bolivia en un 33%, lo cual representa un total de 12 vuelos semanales desde Santa Cruz (8) y La Paz (4) operados entre LATAM Y BOA. Por otro lado, la nueva ruta de BOA permitirá conectar a través de un vuelo con conexión a Perú (Lima) con Argentina (Buenos Aires) y Brasil (Sao Paulo).

Mientras que la low-costmexicana Volaris iniciará operaciones el próximo 1 junio, con las siguientes rutas de vuelo: México DF - Lima, Cancún - Lima y San José (Costa Rica) - Lima.

Durante el segundo semestre del 2021 la conectividad aérea hacia Perú empezó su despegue, con el incremento de la frecuencia de vuelos semanales entre los países de Latinoamérica. La aerolínea Avianca volvió a operar en Perú, Copa Airlines retomó su vuelo directo Panamá - Chiclayo y LATAM restableció su ruta Córdoba - Lima.

Mientras que la low costcolombiana Wingo incursionó en el mercado con su ruta Bogotá - Lima, y JetSMART opera tres rutas directas: Santiago - Lima, Santiago - Arequipa y Santiago - Trujillo.

Además, a través del programa de alianzas estratégicas con aerolíneas internacionales PROMPERÚ ha venimos impulsando la promoción y comercialización del destino turístico Perú en el exterior, realizando campañas de publicidad conjunta para la promoción de nuestros destinos turísticos, de esta manera fortalecemos las rutas aéreas existentes e incentivamos el ingreso de nuevas rutas.

Al respecto, en 2021 se ejecutaron campañas de publicidad conjunta en países priorizados con LATAM Airlines en Chile, Ecuador y Estados Unidos; y SKY Airline en Argentina y Chile, campañas que lograron movilizar a más de 97 mil pasajeros internacionales.

Vea la versión original en businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220430005007/es/

Contacto

Ivonne Parra iparra@promperu.gob.pe

© 2022 Business Wire, Inc. Advertencia: Este documento no es un documento de AFP y AFP no será responsable de su contenido. Para cualquier pregunta en relación con dicho contenido, por favor póngase en contacto con las personas/entidades mencionadas en el comunicado de prensa.