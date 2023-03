Comunicado de prensa de Business Wire: PROMPERÚ

Con imágenes en vivo desde la ciudadela de Machupicchu y gran expectativa, fue presentada "PERÚ AHORA", la campaña publicitaria con la que Perú regresa a los ojos del mundo como un destino diverso, seguro y competitivo.

La estrategia internacional impulsada por la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (PROMPERÚ) fue presentada por el ministro de Comercio Exterior y Turismo de Perú, Luis Fernando Helguero, y el presidente ejecutivo de PROMPERÚ, Walter Vizarreta, en el marco de ITB Berlín 2023.

Esta campaña publicitaria muestra momentos cotidianos y vistas de hermosos paisajes representativos del Perú, como Machupicchu, Huacachina, Gocta, Laguna 69, playas del norte, entre otros. La estrategia busca reforzar la imagen positiva por la que el Perú se ha caracterizado y, sobre todo, inspirar a turistas a descubrir el país a través de su diversidad de experiencias, cultura, paisajes y sensaciones a lo largo de una extensa costa, de espectaculares paisajes andinos y de una exuberante selva amazónica.

Los artículos y piezas digitales que se emitirán a nivel internacional se difundirán a través de importantes medios especializados como National Geographic, The New York Times, CNN, HBO y el Grupo Forbes, además de diferentes plataformas de redes sociales, resaltando el excepcional legado cultural, naturaleza, gastronomía e infraestructura hotelera.

PERÚ AHORA tiene una inversión aproximada 2 millones de euros, y estará vigente hasta el 10 de abril, principalmente en ciudades como: Los Ángeles, Nueva York, Ciudad de México, Santiago, Arica, Iquique, Antofagasta, Quito, Cuenca, Loja, Machala, Guayaquil, Bogotá, Medellín, Madrid y Barcelona, entre otras.

El público objetivo al que va dirigido es de viajeros jóvenes y adultos compuesto por Millennials y Generación X (entre 25 y 54 años). Se estima que la campaña será visualizada por 38.9 millones de personas.

Reactivación del turismo

El turismo es una actividad productiva de gran impacto en la economía del país y en enero de este año hemos contado con la visita de 25 mil turistas extranjeros y con campañas como PERÚ AHORA se busca recuperar a largo plazo la cifra pre pandemia.

La intención es generar confianza en los futuros viajeros, manteniendo vivo un vínculo que pueda inspirarlos para que consideren a nuestro país en la lista de destinos elegidos para sus próximos viajes y conservar la recordación de nuestra marca.

