Comunicado de prensa de Business Wire: PROMPERÚ

En las dos últimas décadas las exportaciones peruanas han mostrado un crecimiento sostenido, fruto del trabajo conjunto y coordinado del sector público y privado. En el 2022, Perú alcanzó el récord de USD 63 193 millones, superando en 3,7% a la cifra registrada el 2021.

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20230301005938/es/

The steady rise of Peruvian exports contributes to economic growth, generates employment and boosts the national economy (Photo: PROMPERÚ).

El ministro de Comercio Exterior y Turismo, Fernando Helguero, detalló que 9127 empresas peruanas (+6 %) exportaron 4953 productos (+3 %) a 168 mercados durante el año anterior.

Récords en sector no minero energético

Se dio a conocer que las exportaciones de los sectores no minero energéticos (no relacionados con la minería o el petróleo) representaron el 34% del total de envíos con USD 21 190 millones, lo que significa un incremento de 12,3 % en comparación con el 2021.

Estos logros han sido alcanzados gracias al trabajo de más de 8364 empresas nacionales (71 % Mipymes), que han destinado más de 4795 productos a 165 mercados.

Estados Unidos fue el principal mercado destino (USD 6007 millones / +19,6 %), seguido de China (USD 2262 millones / +1,3 %), Países Bajos (USD 1551 millones / +3,6 %) y Chile (USD 1271 millones / +10,2 %), Ecuador (USD 1227 millones / +44 %).

Lasregiones peruanas fueron el principal impulsor de este crecimiento, con el 58% del total enviado del sector no minero energético al exterior, superando los USD 12 222 millones, 11,7 % más que en el 2021.

Como parte de la estrategia de promoción internacional, se busca posicionar al Perú como un socio estratégico confiable y de calidad en todos sus sectores. El agro (USD 9807 millones), pesca (USD 4023 millones), sector químico (USD 2345 millones), sidero metalúrgico (USD 1638 millones) y metal mecánico (USD 663 millones), alcanzaron récords de envíos al exterior.

Fueron 1018 los productos prevenientes de la biodiversidad peruana los que mostraron ventas sin precedentes, situando al país como proveedor número uno del mundo de productos como arándanos, uvas frescas, quinua, entre otros.

Infografías: https://drive.google.com/drive/folders/1E_oGdFksf66I5QmftNrJA7ZoOHbXNuUL?usp=sharing

Vea la versión original en businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230301005938/es/

Contacto

José Carlos Collazos jcollazos@promperu.gob.pe

© 2023 Business Wire, Inc. Advertencia: Este comunicado de prensa no es un documento producido por AFP. AFP no será responsable de su contenido. Para cualquier pregunta relacionada, por favor póngase en contacto con las personas/entidades mencionadas en el comunicado de prensa.