Comunicado de prensa de Business Wire: Public.com

Public.com, una plataforma de inversiones con más de 3 millones de miembros en Estados Unidos y equipos repartidos por 8 países, anuncia sus planes para un lanzamiento global en el primer trimestre de 2023.

Con la implantación gradual, la aplicación de Public estará disponible en una serie de mercados internacionales. Los inversores de todo el mundo podrán convertir su moneda local en dólares estadounidenses dentro de la plataforma para invertir en los miles de activos que deseen.

Los miembros internacionales también tendrán acceso a la comunidad de inversores y analistas de Public, así como a información complementaria sobre sus carteras en forma de programas diarios en directo, informes y métricas comerciales exclusivas. Además, los inversores internacionales pueden acceder a la negociación ampliada del mercado y obtener así una mayor flexibilidad fuera del horario normal del mercado estadounidense.

Los inversores internacionales ya pueden inscribirse en la lista de espera en Public.com/global para ser los primeros en saber cuándo hay nuevos mercados disponibles.

"En Public, tenemos la misión de hacer que los mercados públicos estén a disposición de todas las personas", señaló Leif Abraham, codirector ejecutivo de Public. "Durante los últimos 3 años, hemos trabajado arduamente en pos de esa misión, creando una plataforma en la que los inversores tienen acceso a una combinación diversa de activos, desde la renta variable hasta las criptomonedas y las alternativas, y proporcionando contexto, datos y herramientas para que nuestros miembros puedan tomar decisiones de inversión fundamentadas".

Acerca de Public.com

Public es una plataforma de inversiones que permite a todo el mundo invertir en acciones, fondos cotizados, criptomonedas y activos alternativos, como obras de arte y objetos de colección, todo en un mismo lugar. Ayudamos a las personas a ser mejores inversores con acceso a métricas personalizadas de las empresas, programas en directo sobre los mercados y opiniones de una comunidad de millones de inversores, creadores y analistas. Public pone a los inversores en primer lugar, y no vende operaciones a los creadores de mercado ni establece acuerdos de pago por flujo de órdenes. Más información en www.public.com.

