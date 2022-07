Comunicado de prensa de Business Wire: PUMA SE

La empresa deportiva PUMA proveerá el equipamiento de 12 federaciones y de varios aspirantes a medallas en los Campeonatos Mundiales de Atletismo de Eugene, Oregón (Estados Unidos), y les proporcionará su última tecnología Nitro, para que puedan rendir al máximo.

Desde su fundación en 1948, la filosofía de la empresa ha sido proporcionar a los atletas más veloces los productos que les permitan ser más rápidos, una actitud que se resume en el lema de la marca "Forever Faster".

En Eugene, entre los atletas individuales de PUMA, que participarán con la tecnología de calzado de PUMA, se encuentran el plusmarquista mundial de 400 metros con vallas Karsten Warholm, el plusmarquista mundial de salto con pértiga Armand "Mondo" Duplantis, el tres veces ganador de una medalla olímpica Andre De Grasse, la campeona mundial ucraniana de salto en altura en pista cubierta Yaroslava Mahuchikh, los especialistas en triple salto Patricia Marmona y Will Claye y muchos más.

Las federaciones de atletismo de Australia, Bahamas, Barbados, Brasil, Cuba, Islas Vírgenes Británicas, Jamaica, Noruega, Portugal, Sudáfrica, Suiza y Trinidad y Tobago llevarán indumentaria PUMA.

"El atletismo es el deporte en estado puro y está arraigado en la esencia de PUMA", declaró el director ejecutivo de PUMA, Bjørn Gulden. "Estamos orgullosos de que muchos récords mundiales se hayan establecido con nuestras zapatillas y esperamos que nuestros atletas escriban el siguiente capítulo de la historia del deporte en Eugene".

Los récords mundiales actuales conseguidos con zapatillas PUMA son el de triple salto (Jonathan Edwards, 1995), el de 1000 metros (Noah Ngeny, 1999), el de 3000 con obstáculos (Saif Saaeed Shaheen, 2004), el de 100 y 200 metros (Usain Bolt, 2009), el de 400 metros con vallas (Karsten Warholm, 2021) y el de salto con pértiga (Mondo Duplantis, 2022).

PUMA visita Eugene con versiones mejoradas de sus exitosas zapatillas con clavos evoSPEED NITRO, que son aún más ligeras y competitivas. Para el vallista noruego y plusmarquista mundial Karsten Warholm, PUMA creó la zapatilla definitiva para carreras con vallas, la evoSPEED Naio NITRO.

También hay versiones mejoradas de las PUMA evoSPEED Nitro Elite, ganadoras de la medalla de oro, y muchos productos nuevos para corredores de larga distancia. El calzado con clavos evoSPEED Distance Nitro Elite+ 2 utiliza la espuma NITRO patentada por PUMA y un PWRPLATE para un retorno de energía excepcional y está especialmente dirigido a pruebas que van desde los 800 hasta los 10 000 metros.

Los atletas que compiten en carretera de PUMA pueden elegir entre las DEVIATE NITRO ELITE 2, que son aún más ligeras que sus predecesoras y también presentan una nueva horma, o las FAST-R NITRO Elite, de diseño futurista y agresivo, que utilizan la tecnología NITRO Elite y un PWRPLATE para favorecer una carrera eficiente.

PUMA

PUMA, una de las marcas deportivas más importantes del mundo, diseña, desarrolla, vende y comercializa calzado, ropa y accesorios. En sus más de 70 años de existencia, PUMA ha impulsado de forma incansable el deporte y la cultura con la creación de productos para los atletas más rápidos del mundo. PUMA ofrece productos de rendimiento y estilo de vida inspirados en el deporte en categorías como el fútbol, las carreras y el entrenamiento, el básquetbol, el golf y el automovilismo. Colabora con diseñadores y marcas de renombre para llevar las tendencias deportivas a la cultura de la calle y a la moda. El Grupo PUMA es propietario de las marcas PUMA, Cobra Golf y stichd. La empresa distribuye sus productos en más de 120 países, tiene una plantilla de unos 16 000 empleados en todo el mundo y su sede está en Herzogenaurach (Alemania).

