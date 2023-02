Comunicado de prensa de Business Wire: PUMA

La empresa deportiva PUMA firma un acuerdo a largo plazo con el actual campeón olímpico de 100 metros, el italiano Marcell Jacobs, que lucirá los productos de la firma a partir del sábado en la Copa Orlen de Lodz.

Jacobs comenzó su carrera como atleta de salto de longitud, pero en los últimos años ha ganado varios títulos de velocidad, entre ellos el oro olímpico en 100 metros y en los relevos 4 x 100 metros. También es el vigente Campeón de Europa de 100 metros y Campeón del Mundo y de Europa de 60 metros en pista cubierta. Su mejor marca personal son los 100 metros en 9,80 segundos.

"Estamos encantados de incorporar a Marcell Jacobs, el sucesor de Usain Bolt como campeón olímpico de los 100 metros, a la familia PUMA", declaró Pascal Rolling, responsable de marketing deportivo de PUMA. "Con Marcell Jacobs, Andre de Grasse, Shericka Jackson, Elaine Thompson-Herah y muchos otros, PUMA reúne un plantel de atletas increíble de cara a los eventos de pista y campo tan importantes que tiene este año y el próximo".

Con 1,1 millones de seguidores en Instagram, donde lo conocen como "crazylongjumper", Jacobs llega a una gran audiencia de aficionados en todo el mundo. Su éxito en el atletismo y su gran estilo personal lo convierten en un embajador ideal para PUMA.

Jacobs llevará los clavos de atletismo evoSPEED TOKYO NITRO de PUMA, que ofrecen la combinación definitiva de potencia y propulsión gracias a la tecnología de espuma NITRO Elite de PUMA en la puntera y a una placa Pebax de longitud completa.

PUMA, una de las marcas deportivas más importantes del mundo, diseña, desarrolla, vende y comercializa calzado, ropa y accesorios. Desde hace 75 años, PUMA impulsa de forma incansable el deporte y la cultura con la creación de productos para los atletas más rápidos del mundo. PUMA ofrece productos de rendimiento y estilo de vida inspirados en el deporte en categorías como el fútbol, las carreras y el entrenamiento, el básquetbol, el golf y el automovilismo. Colabora con diseñadores y marcas de renombre para llevar las tendencias deportivas a la cultura de la calle y a la moda. El Grupo PUMA es propietario de las marcas PUMA, Cobra Golf y stichd. La empresa distribuye sus productos en más de 120 países, tiene una plantilla de unos 18 300 empleados en todo el mundo y su sede está en Herzogenaurach (Alemania).

