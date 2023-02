Comunicado de prensa de Business Wire: PUMA

La empresa deportiva PUMA anuncia la firma de un acuerdo plurianual con Aleksandra Lisowska, la fondista polaca y campeona europea de maratón. Lisowska llevará los productos de rendimiento de PUMA a partir de la maratón de Róterdam del 16 de abril.

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20230220005069/es/

Sports company PUMA has signed a multi-year agreement with Polish long-distance runner and the European Marathon Champion Aleksandra Lisowska. Lisowska will wear PUMA's performance products starting at the Rotterdam Marathon on April 16. (Photo: Business Wire)

En sus inicios en el atletismo, Lisowska compitió en carreras de obstáculos y campo traviesa, antes de lanzarse a distancias más largas, como la media maratón y la maratón. Obtuvo su mayor éxito en el verano de 2022, cuando ganó la maratón en los Campeonatos Europeos de Múnich.

"Es todo un reconocimiento a los esfuerzos de PUMA en lo que a carreras de larga distancia se refiere que la campeona europea de maratón elija correr con nuestras zapatillas", declaró Pascal Rolling, responsable de marketing deportivo de PUMA. "Aleksandra es una atleta con un gran talento, por lo que esperamos vivir muchas carreras emocionantes juntos".

Con su nueva línea de productos que incorporan la novedosa espuma NITRO, PUMA se ha propuesto competir en las más codiciadas maratones y, al mismo tiempo, inspirar a las comunidades locales de corredores de todo el mundo. Paralelamente, PUMA sigue ampliando su lista de atletas internacionales de alto nivel, que incluye a la medallista de bronce olímpica Molly Seidel. En declaraciones a PUMA, Lisowska afirmó que la actuación de Seidel en los Juegos Olímpicos fue una fuente de inspiración para ir a buscar el oro en los Campeonatos Europeos.

"Su actuación en los Juegos Olímpicos me motivó para competir en los Campeonatos Europeos. Molly es el ejemplo perfecto de cómo la táctica y una mentalidad fuerte, y no un historial de éxitos deportivos, importan en pruebas de esta envergadura", declaró Lisowska.

Lisowska correrá con las últimas zapatillas de carretera presentadas por PUMA, como las Deviate NITRO Elite 2, fabricadas con un PWRPLATE de fibra de carbono que garantiza estabilidad y la máxima eficiencia en carrera, a lo que se suma la extraordinaria amortiguación de la espuma NITRO Elite de PUMA.

PUMA

PUMA, una de las marcas deportivas más importantes del mundo, diseña, desarrolla, vende y comercializa calzado, ropa y accesorios. Desde hace 75 años, PUMA impulsa de forma incansable el deporte y la cultura con la creación de productos para los atletas más rápidos del mundo. PUMA ofrece productos de rendimiento y estilo de vida inspirados en el deporte en categorías como el fútbol, las carreras y el entrenamiento, el básquetbol, el golf y el automovilismo. Colabora con diseñadores y marcas de renombre para llevar las tendencias deportivas a la cultura de la calle y a la moda. El Grupo PUMA es propietario de las marcas PUMA, Cobra Golf y stichd. La empresa distribuye sus productos en más de 120 países, tiene una plantilla de unos 18 000 empleados en todo el mundo y su sede está en Herzogenaurach (Alemania).

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230220005069/es/

Contacto

Robert-Jan Bartunek Comunicación Corporativa - PUMA SE +49 9132 81 3134 robert.bartunek@puma.com

© 2023 Business Wire, Inc. Advertencia: Este comunicado de prensa no es un documento producido por AFP. AFP no será responsable de su contenido. Para cualquier pregunta relacionada, por favor póngase en contacto con las personas/entidades mencionadas en el comunicado de prensa.