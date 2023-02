Comunicado de prensa de Business Wire: PUMA

La empresa deportiva PUMA se suma a Zero100, una comunidad de líderes del sector cuyo objetivo es reducir las emisiones de carbono de la cadena de suministro mediante la digitalización, para dar el próximo paso después de que la compañía anunciara el año pasado importantes reducciones en sus emisiones de carbono.

En 2022, PUMA anunció que estaba bien encaminada para cumplir sus objetivos climáticos y que había reducido sus propias emisiones de carbono en un 88 % y las procedentes de su cadena de suministro en un 12 % entre 2017 y 2021, a pesar del fuerte crecimiento de su negocio durante el mismo período. Sin embargo, cuando se trata de cadenas de suministro compartidas, a juicio de PUMA, es necesaria una mayor colaboración en el sector si se quieren reducir drásticamente las emisiones de carbono y alcanzar los objetivos climáticos mundiales.

"La lucha contra el cambio climático al mismo tiempo que intentamos que nuestra cadena de suministro sea más ágil y responda mejor a las necesidades cambiantes de los consumidores no es algo que una empresa pueda lograr por sí sola", señaló Anne-Laure Descours, directora de abastecimiento de PUMA. "Si unimos fuerzas con empresas de ideas afines, podemos escalar y acelerar nuestro impacto positivo combinado y hacer realidad nuestra misión de ser cada vez mejores".

Zero100 permite consultar sus propias investigaciones y análisis. A través de sus informes, eventos, contenidos y conexiones, Zero100 ayuda a sus miembros a acelerar el progreso en iniciativas críticas.

"En Zero100, nos comprometemos a apoyar la transformación de la cadena de suministro que permita tanto el éxito empresarial como la protección a largo plazo de recursos vitales. Lograr cadenas de suministro innovadoras más equitativas y ágiles es un reto que, cuando se supere, generará un impacto positivo a escala mundial", afirmó Olly Sloboda, director ejecutivo de Zero100. "Si colaboramos y aprendemos con nuestros homólogos del sector, lo conseguiremos más rápidamente. Estamos deseando asociarnos con PUMA para ayudarles a escalar y acelerar su impacto positivo".

En el marco de su estrategia de sostenibilidad Forever Better, PUMA ha fijado un objetivo de reducción de las emisiones de carbono basado en datos científicos con el fin de aportar su granito de arena a los objetivos del Acuerdo de París.

PUMA, una de las marcas deportivas más importantes del mundo, diseña, desarrolla, vende y comercializa calzado, ropa y accesorios. Desde hace 75 años, PUMA impulsa de forma incansable el deporte y la cultura con la creación de productos para los atletas más rápidos del mundo. PUMA ofrece productos de rendimiento y estilo de vida inspirados en el deporte en categorías como el fútbol, las carreras y el entrenamiento, el básquetbol, el golf y el automovilismo. Colabora con diseñadores y marcas de renombre para llevar las tendencias deportivas a la cultura de la calle y a la moda. El Grupo PUMA es propietario de las marcas PUMA, Cobra Golf y stichd. La empresa distribuye sus productos en más de 120 países, tiene una plantilla de unos 18 000 empleados en todo el mundo y su sede está en Herzogenaurach (Alemania).

