Comunicado de prensa de Business Wire: PVH Corp.

Tommy Hilfiger, propiedad de PVH Corp. [NYSE: PVH], anuncia su regreso a la Semana de la Moda de Nueva York después de tres años con un evento de pasarela vivencial que desvelará la última colección "See Now, Buy Now" de otoño de 2022 y sumergirá al público de manera física y digital en un mundo renovado de la marca.

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20220714005038/es/

Tommy Hilfiger (Photo: Business Wire)

La experiencia interactiva, que tendrá lugar el 11 de septiembre a las 19:00 horas (EDT), se inspira en la escena creativa única de Nueva York: un epicentro de personas y subculturas, una mezcla de "lo-fi" y alta tecnología, y una fusión de estilo y creatividad. Impregnado con el ambiente y la crudeza de la ciudad de Nueva York, el lugar de nacimiento de la marca TOMMY HILFIGER, el evento conectará al público a través de momentos espontáneos de creatividad en un escaparate en vivo en el Skyline Drive-In de Brooklyn y en una activación paralela en el metaverso.

"Mi corazón apuntó inmediatamente a la icónica cultura creativa de Nueva York cuando decidí dónde lanzar nuestro regreso a la semana de la moda", comentó Tommy Hilfiger. "Aquí es donde confluían la moda, el arte, la música y el entretenimiento cuando empecé en la industria. Y hoy, sigue siendo este enfoque el que me inspira a comprometerme con las comunidades más vanguardistas construyendo nuevas experiencias creativas. Esta temporada se trata de la colisión de mis inspiraciones de archivo favoritas con nuevos conceptos de eventos en vivo y mundos virtuales. Es la expresión perfecta de lo que representamos mientras rendimos homenaje a nuestras raíces con el regreso a la NYFW".

Las actividades multimedia innovadoras de la marca darán vida a la colección TOMMY HILFIGERde otoño de 2022, desde la ciudad de Nueva York hasta las capitales europeas, pasando por Chengdu y más allá. Los nuevos conceptos de venta minorista en determinadas tiendas de TOMMY HILFIGER y las adquisiciones con socios mayoristas y puros de todo el mundo complementarán la exposición "phygital". Habrá colaboraciones con talentos mundiales dentro y fuera de la pasarela, que pondrán de relieve las raíces de TOMMY HILFIGER'sen la renovación del estilo "prep-classic".

Como novedad en el sector, la pasarela "See Now, Buy Now" se retransmitirá en directo a la comunidad global de Roblox, que cuenta con más de 50 millones de usuarios diarios, acompañada de avatares ataviados con los modelos de otoño de 2022 de TOMMY HILFIGER, que se adueñarán de la remezclada ciudad virtual de Nueva York. Cada estilo que llegue a la pasarela física estará disponible para su compra en todo el mundo a través del concepto "See Now, Buy Now" de Tommy Hilfiger, incluidos los productos digitales exclusivos en Roblox. La asociación de la marca con la plataforma global del multiverso comenzó en diciembre de 2021 y continúa expandiéndose a través de nuevas fases.

Únase a la conversación en las redes sociales utilizando #TommyHilfiger y @TommyHilfiger.

Acerca de TOMMY HILFIGERTOMMY HILFIGER es una de las marcas de estilo de vida prémium con más renombre en el mundo, que inspira a los consumidores desde 1985. La marca crea un estilo icónico, que cobra vida al confluir lo clásico y lo nuevo, coproducido con personas que configuran la cultura en todo el mundo. TOMMY HILFIGER celebra la esencia del estilo americano clásico con un toque moderno. Tommy Hilfiger ofrece calidad y valor de la más alta calidad a los consumidores de todo el mundo con los estilos como TOMMY HILFIGER y TOMMY JEANS, con una amplia gama de colecciones que incluyen ropa deportiva, vaqueros, accesorios y calzado para hombres, mujeres y niños. Tommy Hilfiger tiene un compromiso inquebrantable con la sostenibilidad y la inclusión.

Las ventas mundiales minoristas de productos TOMMY HILFIGER fueron de aproximadamente 9300 millones de dólares en 2021 y la marca cuenta con más de 16 000 asociados en todo el mundo, presentes en 100 países y más de 2000 tiendas minoristas, incluida su mayor tienda insignia mundial en tommy.com. PVH adquirió Tommy Hilfiger en 2010 y sigue encargándose de un enfoque centrado en el crecimiento de la relevancia, la presencia y la expansión a largo plazo de la marca en todo el mundo.

Acerca de PVH Corp.PVH es la plataforma para el crecimiento de Calvin KleinyTOMMY HILFIGER. Por medio del impulso de la fuerza y la relevancia de la marca, conectamos nuestras marcas globales e icónicas con el consumidor más cerca que nunca, tanto hoy como con las generaciones futuras. Guiados por nuestros valores y gracias a nuestra escala y alcance global, impulsamos la moda para el bien, como un equipo con una visión y un plan. Ese es Nuestro Poder, ese es el Poder de PVH+.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220714005038/es/

Contacto

Tommy Hilfiger Lyndsey Anderson Directora sénior de Comunicación y Relaciones Públicas a nivel mundial Lyndsey.anderson@tommy.com

© 2022 Business Wire, Inc. Advertencia: Este comunicado de prensa no es un documento producido por AFP. AFP no será responsable de su contenido. Para cualquier pregunta relacionada, por favor póngase en contacto con las personas/entidades mencionadas en el comunicado de prensa.