Comunicado de prensa de Business Wire: Quake Global

Quake Global, proveedor líder de soluciones telemáticas de hardware y software, anunció hoy que ha sido seleccionado por Yanmar Holdings Co., Ltd., un innovador mundial especialista en una amplia gama de equipos industriales con el foco puesto en el diseño y la fabricación de soluciones avanzadas para que los clientes puedan superar los desafíos. Quake Global será el proveedor exclusivo para responder a las necesidades de hardware telemático de Yanmar Holdings en relación con su robot pulverizador YV01.

El robot pulverizador autónomo de Yanmar está llamado a transformar el mundo de la producción vitivinícola, con un módem de hardware programable de Quake, adaptado específicamente para su propósito. El módem sincroniza la trayectoria y la información en tiempo real sobre la ubicación del robot pulverizador para garantizar que el proceso se realice de forma eficiente y eficaz.

Yanmar ya había seleccionado a Quake Global como proveedor de hardware telemático para sus máquinas de construcción y maquinaria agrícola. Esta ampliación suma otra área en la cual los dispositivos de Quake volverán a estar en las máquinas de Yanmar. Este acuerdo es un hito importante para ambas empresas y pone de relieve la continua demanda de soluciones telemáticas confiables e innovadoras.

La telemática facilita el monitoreo remoto de los equipos para determinar las alertas de datos críticos CANBUS y el rendimiento para la mejora de los productos. Esta tecnología se puede utilizar para garantizar que el mantenimiento sea adecuado y las piezas se usen correctamente, además de supervisar las horas de funcionamiento en tiempo real. Al controlar estos parámetros, los sistemas telemáticos pueden ayudar a mejorar el rendimiento de los vehículos y equipos, además de reducir el riesgo de que se produzcan accidentes.

Los módems de hardware programables de Quake Global son una solución potente para responder a una amplia gama de necesidades telemáticas. Se pueden instalar en una amplia variedad de equipos y maquinaria para facilitar su localización, seguimiento, gestión y supervisión desde una ubicación remota.

Acerca de Quake Global:

Fundado en 1998, Quake Global se ha consolidado como líder en el suministro de soluciones telemáticas innovadoras de hardware y software para sus socios globales. Las soluciones de hardware de Quake se diseñan para ser resistentes y confiables, con la capacidad de soportar las condiciones duras de la carretera o incluso fuera de ella. La telemática es una industria en rápido crecimiento y Quake Global está a la vanguardia de este campo novedoso y apasionante.

