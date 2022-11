Comunicado de prensa de Business Wire: Quantfury Trading Limited

Quantfury Trading Limited ("Quantfury"), empresa de corretaje global que ofrece trading e inversiones sin comisiones a precios spot en tiempo real desde las bolsas globales y de criptomonedas, anunció hoy el lanzamiento del modo de trading fraccional con más de 1500 acciones, ETFs y contratos de futuros de materias primas disponibles para operar en la plataforma Quantfury. Los usuarios de Quantfury pueden ahora comprar y vender acciones fraccionadas de todas las acciones, ETFs y contratos de futuros de materias primas a sus precios spot en tiempo real desde las bolsas de Estados Unidos y Europa con cero comisiones y tarifas de préstamo, proporcionando una mejor experiencia de trading e inversión.

"Quantfury está avanzando en sus inigualables condiciones de trading e inversión, haciendo que sea aún más asequibles para todos los Quantfurianos", dijo Daniel Muvdi, Jefe de Mercados de Quantfury. "El modo de trading fraccional abre más oportunidades de trading a la audiencia global de Quantfury de más de 400.000 Quantfurianos".

El modo de trading fraccional está disponible de forma inmediata en todas las plataformas de negociación de Quantfury, incluyendo iOS, Android y en la plataforma web de Quantfury. Todas las acciones, ETFs y materias primas que cotizan en la plataforma Quantfury, independientemente del volumen medio diario o la capitalización bursátil, serán elegibles para la negociación fraccionada.

Acerca de Quantfury

Quantfury es un broker global que ofrece trading e inversiones sin comisiones a precios spot en tiempo real desde las bolsas globales y de criptomonedas. Fundada por un grupo de traders, quants y profesionales del aprendizaje automático en 2017, la misión de Quantfury es cambiar la explotadora industria del trading minorista a nivel global, haciéndola costo-efectiva, justa y transparente. Al año 2022, Quantfury cuenta con más de 400.000 usuarios en más de 56 países. Quantfury no está disponible en los Estados Unidos, Canadá, las Bahamas y las Islas Vírgenes Británicas.

Para más información, visite https://quantfury.com/espanol/

Contacto

Contacto con el medio de comunicación Bernardo Soriano Gregory FCA para Quantfury Teléfono: 914-656-3880 Correo electrónico: bernardo@gregoryfca.com

