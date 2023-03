Comunicado de prensa de Business Wire: Quectel Wireless Solutions

Quectel Wireless Solutions, proveedor mundial de soluciones de IoT, acaba de anunciar el lanzamiento de su módulo FGH100M Wi-Fi HaLow, que proporciona transmisión de datos de largo alcance, con bajo consumo de energía, menor complejidad, así como una penetración mejorada a través de paredes y demás obstáculos para una amplia gama de aplicaciones de IoT.

Este módulo FGH100M, que adopta el protocolo de red inalámbrica IEEE 802.11ah, también conocido como Wi-Fi HaLow, y opera en el rango Sub-1 GHz exento de licencia, satisface los requisitos particulares de la Internet de las cosas (IoT) con su cobertura de señal Sub-1 GHz, lo que permite a los usuarios controlar dispositivos de IoT en un radio de un kilómetro. Con un alcance diez veces superior al de la Wi-Fi tradicional, resulta adecuado para escenarios de IoT tanto en interiores como en exteriores, como la automatización doméstica e industrial, la agricultura inteligente, la ciudad inteligente, los edificios inteligentes, los almacenes, las tiendas minoristas, los campus y mucho más.

"Con la integración de la revolucionaria tecnología Wi-Fi HaLow, nuestro módulo FGH100M ofrecerá conexiones Wi-Fi robustas y de largo alcance sin tener que sacrificar la simplicidad y la eficiencia", comentó Norbert Muhrer, presidente y director de seguridad de Quectel Wireless Solutions. "Complementa de forma muy potente nuestra amplísima gama de módulos Wi-Fi que ofrecen funcionalidad a través de Wi-Fi 4, Wi-Fi 5, Wi-Fi 6 y Wi-Fi 6E".

Fabricado a partir del SoC Wi-Fi HaLow MM6108 de Morse Micro, el FGH100M cumple la norma Wi-Fi IEEE 802.11ah y opera en las bandas de 850-950 MHz con un ancho de canal de 1/2/4/8 MHz. Ofrece una potencia de salida máxima de 21 dBm y una velocidad de transmisión máxima de 32,5 Mbps.

El módulo FGH100M Wi-Fi HaLow permite una conectividad de menor consumo que las tecnologías Wi-Fi anteriores y admite dispositivos con pilas de botón que funcionan durante meses o años, lo que es fundamental para casos de uso como sensores inteligentes y monitoreo de estado. A diferencia de otras tecnologías de IoT similares, Wi-Fi HaLow admite IP nativa y no requiere puertas de enlace, controladores ni concentradores propietarios, lo que agiliza enormemente la instalación y reduce los costos operativos.

Con su tamaño ultracompacto de 13,0 mm × 13,0 mm × 2,2 mm, el FGH100M optimiza con eficacia el tamaño del producto final y el costo de diseño, y satisface perfectamente las demandas de las aplicaciones que exigen un tamaño reducido. Además, el módulo ofrece una amplia gama de interfaces, como UART, SPI, I2C, SDIO 2.0 y PWM.

El FGH100M satisface los últimos requisitos Wi-Fi de autenticación y cifrado, incluidos WPA3 y AES para tráfico "over-the-air" (OTA). También es compatible con los algoritmos de cifrado SHA-256, SHA-384 y SHA-512 para proteger mejor los datos transmitidos.

Ya están disponibles muestras de ingeniería del módulo FGH100M Wi-Fi HaLow. Para más información sobre el FGH100M de Quectel, visite Quectel en Embedded World 2023, en la sala 3, stand 318.

Acerca de Quectel

En Quectel, la pasión por un mundo más inteligente nos impulsa a acelerar la innovación en IoT. Nuestra organización está claramente centrada en el cliente, somos proveedores globales de soluciones de IoT respaldados por un soporte y unos servicios excepcionales. Contamos con un equipo global de más de 4000 profesionales que marca el ritmo de la innovación en módulos celulares, GNSS, Wi-Fi y Bluetooth, antenas y conectividad IoT.

Con oficinas regionales y servicios de soporte en todo el mundo, nuestros líderes internacionales se dedican a promover la IoT y a ayudar a construir un mundo más inteligente.

